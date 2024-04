Daňové přiznání půjde podat i z chytrého telefonu. Portál občana bude mít verzi pro mobilní aplikaci

Komunikujete s úřady digitálně, tedy přes Portál občana? Od úterý to pro vás bude ještě jednodušší. Digitální a informační agentura má spustit mobilní aplikaci. K přihlašování tedy nebudete potřebovat počítač. Spouštění různých digitálních platforem v Česku v posledních letech často provázejí technické problémy. Na spuštění aplikace Portálu občana je ale prý agentura připravená. Praha 18:35 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ocenit aplikaci by podle Mesršmída měla hlavně mladší generace (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aplikace má několik funkcí navíc. „Zejména bych zmínil notifikace. V momentě, kdy mi přijde datová zpráva nebo v momentě, kdy se mi aplikace snaží něco sdělit, tak mi cinkne na telefonu notifikace jako od všech ostatních aplikací. Podobně je to, když přijde mail,“ popisuje šéf Digitální a informační agentury Martin Mesršmíd.

Pro běžné používání by to tedy mohlo být pohodlnější. A právě proto agentura aplikaci Portálu občana spustila. Podle Martina Mesršmída má mobilní telefon v kapse každý z nás a běžně přes něj řešíme spoustu věcí.

„V situaci kdy preferujete mobilní telefon a vůbec interakci s digitálním světem přes mobilní zařízení, tak je to pro vás věc, nad kterou asi ani nebudete přemýšlet, protože vás doteď pravděpodobně zdržovalo to, že portál je dostupný pouze přes desktopový počítač nebo přes notebook přes prohlížeč,“ dodává Mesršmíd.

Ocenit aplikaci by podle něj měla hlavně mladší generace. Mesršmíd uvádí ještě jednu výraznou výhodu: „Jedna z asi nejužitečnějších funkcí je upozornění na konec platnosti dokladů. To bych vypíchnul, protože to se mi zrovna teď stalo před pár dny a velmi mi to pomohlo, protože mi bude končit cestovní pas.“

Nová aplikace bude v mobilních obchodech s aplikacemi, tedy v AppStore nebo Google Play. Pokud si někdo letos instaloval například eObčanku, tak postup je v podstatě stejný, popisuje Mesršmíd.

„Přihlásíte se do ní přes Identitu občana, pokud používáte mobilní klíč e-govermentu, tak přes ten, pokud používáte Moje ID, tak přes Moje ID a pokud používáte bankovní identitu, tak přes bankovní identitu. Stačí se přihlásit poprvé a potom si vás aplikace pamatuje a přihlašujete se pouze biometrií nebo pinem.“

Elektronické občanské průkazy fungují v Česku od letošního ledna. V telefonu má digitální občanku už asi 330 tisíc Čechů. Povinně ji přijímají třeba ministerstva a od dubna ji může v terénu kontrolovat i policie. Start aplikace ale provázely problémy s napojením na státní registry.

Komunikaci se státem by ještě letos, pravděpodobně už v létě, měly zlepšit také elektronické plné moci. Půjde o takzvaný registr zastupování, ve kterém bude napsáno, kdo koho a jak dlouho může zastupovat při jednání s úřady.