Finanční správa provádí speciální výjezdy do regionů, aby lidem pomohla s vyplněním daňového přiznání

Už zhruba za měsíc končí termín pro podání daňového přiznání v klasické papírové podobě. Finanční správa vyzývá, aby ho lidé nenechávali na poslední chvíli. Nejen proto se rozhodla udělat speciální výjezdy do terénu, aby občanům s vyplňováním pomohla. Praha 14:30 27. února 2023

Úředníci vyjedou do obcí a měst, kde nejsou sídla finančních úřadů. A kdokoli si tam může přijít pro radu, nebo rovnou s úředníkem přiznání vyplnit a podat ho. V tomto týdnu pracovníci finančních úřadů míří například do Hluboké nad Vltavou, Lysé nad Labem nebo do Milovic, další více než stovka míst bude následovat.

Seznam všech obcí najdete na webu finanční správy.

V případě klasického papírového formuláře je daňové přiznání potřeba odevzdat do 3. dubna. Lhůta pro elektronické přiznání pak vyprší o měsíc později. Finanční správa upozorňuje, že s blížícím se termínem pro osobní podání se na úřadech můžou tvořit fronty. Češi totiž pravidelně nechávají papírování na poslední chvíli.

„Ještě zbývá vybrat více než 90 procent přiznání. V současné době je provoz na finančních úřadech plynulý a fronty se netvoří. Největší zájem bývá opravdu až poslední týdny před řádným termínem,“ dodává mluvčí Generálního finančního ředitelství Hana Baráková.

Pro ty, kteří povinnost přece jen nechají na poslední chvíli, rozšíří správa úřední hodiny na finančních úřadech v úplně posledním týdnu před 3. dubnem – otevřené budou od 8 do 17 hodin. Daňové přiznání v papírové podobě se musí tedy odevzdat do 3. dubna, elektronicky do 2. května.

A pokud daňové přiznání podává za poplatníka daňový poradce nebo třeba advokát, tak je čas až do 3. července.