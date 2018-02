Daňový únik za více než 172 milionů. Skupina Čechů fiktivně obchodovala s vysokozdvižnými vozíky

Kriminalisté navrhli obžalovat sedm lidí z daňových úniků se škodou přesahující 172 milionů korun. Pět mužů a dvě ženy jsou podezřelí, že se podíleli na fiktivních obchodech s vysokozdvižnými vozíky. Využívali v nich podle policie renomované tuzemské korporace. Na policejním webu to v úterý uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Praha 11:24 6. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze (ilustrační foto) | Foto: Reuters

„Všechny obviněné osoby ve věku od 40 do 67 let jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl mluvčí. Spisový materiál byl s návrhem na podání obžaloby ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby předán na Městské státní zastupitelství v Praze.

Hlavní organizátor vytvořil podle policie uzavřený řetězec obchodních společností, které od finančních úřadů zejména v Praze uplatňovaly odpočty daně z přidané hodnoty. Daňová trestná činnost spadá do období minimálně od roku 2012 do konce roku 2015.

Jako prostředníci mezi dodavatelem a přepravcem na jedné straně a zahraničním odběratelem na druhé vystupovaly v řetězci renomované tuzemské korporace, které ale s hlavním organizátorem nebyly propojeny.

Organizátor daňových úniků získal podle kriminalistů renomované firmy do svých obchodů proto, aby nevzbudil podezření finančních úřadů. „U obchodovaného fiktivního zboží se v případě renomovaných korporací jednalo o nestandardní komoditu, zcela vymykající se jejich dlouhodobě realizované ekonomické činnosti,“ uvedl Ibehej. Peníze i fiktivní zboží podle vyšetřovatelů proudily v opakujícím se koloběhu.

V případu s krycím názvem Balkán vydala finanční správa zajišťovací příkazy za zhruba 99 milionů korun, na bankovních účtech bylo zajištěno asi 37 milionů. Zabavena byla auta a obstaveny nemovitosti v majetku právnických osob.