Výroky o daňovém balíčku: ‚Zaplatíme to i s úroky‘ i ‚lidé vědí nejlépe, jak naložit s penězi‘

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO): „Bez nadsázky stojíme na rozcestí, zda brzký návrat do normálu, nebo pomalé a nejisté zotavení z krize. Z minulosti víme, že stačí málo, a naše země si může způsobit novou krizi vlastními chybami, zejména zaškrtí-li ekonomiku a zhorší očekávání občanů a firem. A platí to i obráceně.“



Senátor Zdeněk Nytra (ODS a TOP 09): „Touto senátní verzí necháte více peněz v peněženkách všem lidem, kteří platí daně, rozšíříte okruh zaměstnanců, kteří žádné daně platit nebudou muset, zrušíte nespravedlivé a nebezpečné zdanění prodeje rodinných firem a startupů a jejich případný přesun mimo Českou republiku a v neposlední řadě budete z velké části kompenzovat dopad daňového balíčku na rozpočty krajů, měst a obcí.“



Předseda SPD Tomio Okamura: „Dvanáct let všechny dosavadní vlády v podstatě kašlaly na pracující lidi, protože tu skupinu pracujících lidí berou ostatní strany jako něco automatického. Oni prostě automaticky počítají s tím, že pracující lidé pracují, potom je stát sedře z daní a v podstatě ty daně se potom přerozdělují na různé nepřizpůsobivé a na další, dá se říci, nepotřebné výdaje.“

Mikuláš Ferjenčík (Piráti): „My jako klub nepodpoříme ani jeden z těch dvou návrhů a to v zásadě z tohoto poměrně jednoduchého důvodu. My jsme přesvědčeni, že toto snížení daní na dluh nakonec zaplatíme i s úroky. Ve chvíli, kdy máme schválený schodek státního rozpočtu 320 miliard korun, tak dále snížit příjmy toho rozpočtu o 100 miliard a přitom neudělat žádná úsporná opatření povede jenom k tomu, že ve finále to budeme nakonec muset zaplatit a zaplatíme to i s úroky.“



Předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek: „Experti si mohou říkat, co chtějí, populisté si nakonec stejně prosadí svou. To znamená, v obou dvou verzích, které máme před sebou, jak v poslanecké, tak v senátní, je už druhá podle mě naprosto nepřijatelná novela zákona o rozpočtové odpovědnosti. Z tohoto pohledu ve vší úctě k Senátu, Senát selhal úplně stejně jako Poslanecká sněmovna a jeho návrh nelze nazvat kompromisem.“

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka: „Přesto všechno, co tady zaznělo z hlediska nutnosti hledat do budoucna i rozpočtovou zodpovědnost, hledat úspory na straně výdajů a v budoucím volebním období tak hledat i dodatečné příjmy, tak díky tomu, že se podařilo postupně zvýšit tu slevu na poplatníka, která se 12 let nezvyšovala, díky tomu odstropování toho nesmyslného stropu pro vícečetné rodiny a díky té kompenzaci, která obcím, městům, krajům vrací alespoň část příjmů, které budou nutně potřebovat, si troufnu říct, že to je kompromis, který já třeba osobně jsem ochoten podpořit, ale s vědomím toho, že v příštím roce a v letech dalších bude velmi těžké dokázat vybalancovat to, jakým způsobem sestavit státní rozpočet.“

Předseda ODS Petr Fiala: „Takže, dámy a pánové, využijme příležitost, využijme tu příležitost, kterou máme projevme odvahu snížit daně, projevme důvěru lidem, že sami vědí, jak nejlépe, jak správně naložit se svými penězi, a potom za rok prokažme schopnosti, že vláda může hospodařit lépe, že může hospodařit zodpovědněji, že dobrá vláda dokáže šetřit na provozu státu a ne šetřit na lidech.“

Předseda KSČM Vojtěch Filip: „Samozřejmě můžeme slavnostně vyhlásit, že snížíme daně lidem, že lidem zůstane více v peněžence, a nebudeme se jim dívat do očí, když přijdeme s tím, že se zvýší daň z přidané hodnoty, že se zvýší daň spotřební, a není to jenom u tabáku nebo u alkoholu. Zvýší se daň spotřební z uhlíkových paliv a maziv a budou mít lidé mnohem dražší dopravu apod. To všechno se musí při každém daňovém kroku zvažovat.“

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček: „A přitom to rozhodnutí, které tady v úterý uděláme, opravdu ovlivní budoucnost České republiky a z mého pohledu je to do jisté míry boj a souboj o charakter našeho státu a o to, jaká bude Česká republika v těch následujících ne dvou letech, protože tady nikdo nevěří tomu, že přijde nějaká vláda, vyhraje volby, vyhraje volby nějaká politická strana a přijde vláda a první, co udělá, že zvedne lidem daně. To asi úplně realistické není.“

Jaroslav Foldyna (SPD, původně ČSSD): „Víte, a možná bych pro ten stát byl, aby měl víc peněz. Jenže by tady nesměla sedět kolegyně Maláčová, která ty peníze rozhazuje hrstěma, nesměl by tady sedět kolega Petříček, který ty peníze posílá do Běloruska, do Afriky. Ale já bych byl rád, kdyby je posílal do Rumburka na nemocnici nebo do Děčína. Tam máme velké problémy.“

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD): „Vám prostě vyhovuje stát, ve kterém jsou nízké mzdy. A vy vlastně v důsledku likvidujete tu střední třídu, o které tady tak mluvíte. Vaše politika vede právě ke střední třídě, která bude dělat za pár šušňů! Tak tady, prosím vás, nebásněte o střední třídě! Protože vaše politika povede k tomu, že budou mít holé zadky!“

Věra Kovářová (STAN): „A že říkáte, že to bude více peněz v peněženkách a že je to dobrá zpráva pro daňové poplatníky? A hovoříte o zdravém selském rozumu? Tak mně můj zdravý selský rozum říká, že je to sice více peněz v peněženkách, ale je to také více peněz na dluh a ten dluh budou platit všichni daňoví poplatníci. Ano, do jedné kapsy dáte více peněz, ale z druhé kapsy je vytáhnete.“

Václav Klaus (Trikolóra): „Lidé potřebují nějakou radost a naději v těchto těžkých časech a my jsme přesvědčeni, že snížení daní takovou nadějí a příležitostí je. Je to příležitost pro lidi bohaté, kteří odvádějí obrovské daně v České republice, je to samozřejmě příležitost pro lidi, střední třídu, která stát živí, kterých je nejvíc, ale je to i příležitost pro lidi, jejichž příjmy jsou relativně malé.“