Kandidaturu na prezidentku stále zvažuji, rozhodnutí učiním ve správný čas, řekla ekonomka Nerudová

Vláda na podzim kvůli pandemii zavřela vysoké školy. Podle ekonomky a rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové to byl jednoduchý krok s „okamžitými nulovými náklady". Do budoucna by ale mohly přijít náklady stamiliardové. „Snažíme se řešit věci, které aktuálně způsobují ztrátu, ale zavíráme oči před ztrátami do budoucna. A vzdělání mezi ně patří," řekla na Českém rozhlasu Plus. Zmínila také, že zvažuje kandidaturu na českou prezidentku. Praha 14:08 18. května 2021

O studentech na univerzitách Nerudová přemýšlí jako o lidech, kteří přišli o rok života bez toho, aby jejich pětiletá práce, kterou podle Nerudové studium bezesporu je, doznala i nějakého ocenění. „Musím říct, že je mi jich velmi líto,“ zmínila.

Sice dostali své diplomy poštou, ale neměli tu koncovku, za kterou považuje oslavy státnic a promoce. Dnes už jsou bývalí studenti zapojeni do pracovního procesu.

„Byť si myslím, že to studium měli kvalitnější, protože se nám daří do online výuky přizvávat i zahraniční odborníky. Přes to všechno těmto studentům chybí velká část vysokoškolského studia – život, koleje, diskuse s kamarády, a hlavně celoživotní přátelství, která vznikají při studiu,“ popsala.

Rektorka Nerudová odhaduje, že celý ročník absolventů vysokých škol bude mít nižší schopnost týmové spolupráce, kterou se přes online výuku prostě naučit ani realizovat nedá. A změní se i celý trh práce.

Kandidatura na prezidentku?

Kromě toho, že je Danuše Nerudová jedinou rektorkou v Česku, se o ní začalo hovořit jako o možné kandidátce na prezidentku. „Přemýšlím o tom, je to velmi vážná a seriózní věc. Své rozhodnutí učiním ve správný čas,“ odpověděla na otázku, jestli se už rozhodla.

Myšlenka kandidatury ale podle ní není a nemůže být nic opojného. „Je to velký závazek. Funkce prezidenta je velmi důležitá a člověk o tom nemůže přemýšlet a cítit se opojen, tak to vůbec není. Člověk o tom může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout. Pokud má jasnou vizi a strategii, kam chce, aby Česká republika směřovala.“

Trh práce se změní

Nerudová na Českém rozhlase Plus také hodnotila další dopady pandemie na českou společnost. „Důsledkem pandemie je i to, že se promění trh práce. Daleko častěji budeme využívat home office, firmy budou už běžně zaměstnancům dovolovat pracovat třeba tři dny v týdnu doma a chodit do práce jen na dva dny. To ale s sebou klade nároky na bydlení,“ vysvětlila.

Očekává, že ještě nějakou dobu budou pro lidi výhodné hypotéky a jejich úrokové sazby, což nahraje těm, kteří se rozhodnou pořídit si vlastní bydlení.

„Řada lidí už vlastnické bydlení vyhledává, poptává i nemovitosti na venkově, protože si uvědomili, že zažít lockdown s dětmi v pražském bytě 2+1 je něco zcela jiného než na chalupě na venkově. Věřím, že hypoteční boom bude ještě chvíli trvat a budeme asi i svědky změn sídel, tedy že budeme svědky většího odlivu z měst na venkov.“

Podle průzkumu České bankovní asociace má hypotéku víc než pětina Čechů, tedy asi 700 tisíc domácností. „Ve vztahu k vlastnímu bydlení jsme unikátem, protože na Západ od nás je běžné nájemní bydlení, lidé takový vztah k vlastnímu bydlení opravdu nemají. A zřejmě se to rekrutuje z dob minulých,“ doplňuje.

Chtějme štíhlý, flexibilní stát

Ekonomka také tvrdí, že nastartování ekonomiky teď bude hodně táhnout spotřeba domácností, které v poslední době šeřily.

„Taky nám výrazně vzrostly úspory, protože v době nejistoty lidé nákupy spíš odkládají. Navíc tady stát ke snižování nejistoty nepřispěl. Ale teď očekávám boom. Myslím si, že každý člověk si určitě bude chtít udělat radost a něco hezkého nového si koupit. Protože v sociální izolaci žijeme strašně dlouho,“ řekla.

A co si z pandemie odnáší ona sama? „Především to, že bychom měli změnit své nahlížení na stát. A že namísto trošku zbytnělého, neobratného státu, který mnohdy působil jako slon v porcelánu, bychom měli chtít moderní, štíhlý, flexibilní stát, který nám v jakékoliv další krizi – a ty další krize určitě přijdou – pomůže.“