Je třeba více propojovat evropskou a národní politiku, vysvětluje Nerudová kandidaturu do europarlamentu

Kandidátku hnutí STAN ve volbách do Evropského parlamentu za rok by mohla vést ekonomka a bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Ta přitom nevylučovala ani založení vlastní strany: „V tuto chvíli prostor pro založení nové politické strany nevidím. Vedlo by to k ještě větší fragmentaci politické scény. To ale neznamená, že za rok nebo dva tu ten prostor nemůže být," říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha 18:43 24. srpna 2023

Ve své prezidentské kampani Nerudová akcentovala témata týkající se regionů. Odmítá přitom, že by se přesunem na evropskou úroveň svým voličům vzdalovala.

„Je potřeba více propojovat evropskou a národní politiku. Abychom přinášeli témata z Evropy a naopak. Pro mé voliče jsou evropská témata důležitá, chápou, že jako země v srdci Evropy nemůžeme uspět bez Evropské unie. Na druhou stranu ale mají k jejímu fungování výhrady, já je mám taky a je třeba je artikulovat,“ zdůrazňuje.

Nerudová by chtěla změnit pohled na Evropský parlament a skepsi, že nemůžeme ovlivnit dění v Evropské unii. „Je to právě proto, že ty volby nepovažujeme za důležité a vnímáme to jako odkladiště lidí, kteří chtějí z Česka odejít. Ale je to naopak, v Evropě dnes vidíme, že z evropské politiky vzešli silní politici, kteří se vrací do své domoviny,“ upozorňuje.

Evropskou politiku vnímá jako důležitou součást té národní, proto je třeba usilovat o to, aby více Čechů pracovalo v evropských institucích a byli schopni ovlivňovat legislativu. „Jsou státy, které to umí skvěle, jako například Polsko. Musíme se z toho poučit a začít na tom systematicky pracovat,“ dodává.

Svět se mění

Dokázat ovlivňovat evropské dění je podle Nerudové nutné z toho důvodu, že ne vše, co na evropské půdě vzniká, je pro nás výhodné. Příkladem je prý třeba emisní norma Euro 7, která se ukazuje jako zbytečná, protože automobilový trh je už sám regulovaný.

„Green Deal a v obecné rovině dekarbonizaci ekonomiky podporuji. Už ale doznal změn, válka na Ukrajině nám ukázala, že vlajkovou lodí musí být energetická a surovinová bezpečnost Evropy.

Dekarbonizace je důležitá, ale musíme zabránit tomu, aby dopadala na ty nejvíce sociálně slabé,“ deklaruje ekonomka.

Zároveň jí ale vadí, že se u nás diskuse o zelené dohodě pro Evropu smrskla na zákaz spalovacích motorů. „Ale i vývoj mimo Evropskou unii je neúprosný. Celá řada zemí jako Norsko nebo Spojené království, kam Škodovka ročně vyveze 150 tisíc aut, mají podmínky daleko striktnější. A kvůli globálnímu vývoji budeme muset na nové technologie přecházet,“ podotýká.

