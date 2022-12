Politolog: Babišovým voličům skandály nevadí. Pro Nerudovou ale může mít univerzitní kauza důsledky

Zatím neveřejné závěry Národního akreditačního úřadu podle Deníku N ukazují, že k porušování zákona o vysokých školách na Mendelově univerzitě docházelo v době, kdy ji vedla Danuše Nerudová. Problémem byla například krátká doba doktorandského studia, především zahraničních studentů. Podle univerzity ale není výsledek kontroly konečný. „Zpochybnění důvěryhodnosti je pro Nerudovou komplikované,“ komentuje pro Radiožurnál politolog Ladislav Mrklas. Praha 21:11 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danuše Nerudová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vážně se pro Danuši Nerudovou jeví kauza Mendelovy univerzity z hlediska volební kampaně?

Vážná je, protože Danuše Nerudová vystupuje jako člověk přicházející z akademického prostředí a někdo, který toho dosud s politikou příliš společného neměl. Přichází jako občanský kandidát, jako člověk, kdo chce změnit atmosféru, spojovat společnost a reprezentovat její vzdělanější část, která je senzitivnější vůči etickým otázkám. Vzhledem k těmto pohledům to tedy určitě problémem je.

Jak moc je pravděpodobné, že by před prezidentskými volbami mohlo jít o uměle vyvolanou nebo živenou kampaň?

Nemyslím si, že by rozhodování Národního akreditačního úřadu bylo jakkoli vedeno snahou někoho poškodit. Média, novináři, vlivové skupiny i protikandidáti Nerudové se ale na druhou stranu budou takové příležitosti chtít chopit a jít proti ní.

Má tato kauza tak silný potenciál, že by nějakým zásadním způsobem mohla ovlivnit výsledek prvního, případně druhého kola prezidentské volby?

Myslím, že ano. Průzkumy a modely, které na nás momentálně chrlí média, ukazují, že si tři kandidáti vedou zhruba stejně, soupeří mezi sebou a v zásadě se dá říct, že do druhého kola může postoupit kterákoli dvojice.

Navzájem spolu soupeří především dva občanští kandidáti, tedy Petr Pavel a Danuše Nerudová. A každý posun hlasů mezi nimi nebo jinými kandidáty může někomu z nich vystavit stopku už v prvním kole.

Vliv na voliče

Každý ze tří daných nejvážnějších kandidátů čelí určitým nepříjemným zprávám. U generála Pavla se jedná o informace o jeho minulosti před rokem 1989, u Andreje Babiše jde minimálně o soud v kauze Čapí hnízdo. Která z těchto kauz by podle vás mohla nejvíce ovlivnit voliče?

Jednak je potřeba brát v potaz přirozené voliče daných kandidátů. Zadruhé je třeba si uvědomit, že Danuše Nerudová byla kandidátem, který v poslední době rostl. V okamžiku, kdy někdo začíná růst a začínají se na něj nabalovat podobné problémy, se to může zastavit a dokonce úplně obrátit.

Podíváme-li se na elektorát, o voličích Andreje Babiše je známé, že jeho kauzy z minulosti, především Čapí hnízdo, už několikrát sítem voleb prošly a nemají příliš velký dopad. U generála Pavla jde o věc, která není vyzkoušená. Na druhou stranu se o jeho minulosti mluví už dlouho. U Danuše Nerudové problém nyní eskaloval a je otázkou, co s jejími preferencemi udělá.

Znovu ale opakuji, co jsem říkal na začátku: prezentovala se jako občanský kandidát, přicházející z čistého prostředí a zpochybňování důvěryhodnosti je pro ni komplikované.

Jak byste popsal přístup těchto tří kandidátů k tomu, jak dané negativní informace vysvětlují a jak k nim přistupují?

Obávám se, že je všichni tři bagatelizují. U Andreje Babiše to asi nikoho nepřekvapí, koneckonců mu nic jiného nezbývá. Navíc moc dobře ví, že to funguje. U generála Pavla se to vyvíjelo, postupně přiznával některé problémy.

Pondělním vystoupením se už nejspíš pokusil vyprázdnit všechny problematické body. Danuši Nerudovou něco podobného ještě čeká a myslím, že u ní může daná bagatelizace nadělat největší škody. Především ji může ukázat jako kandidáta, který něco skrývá. A voliči, kteří o ní uvažují jako o alternativě, podle mě nechtějí, aby něco takového skrývala.

O tom, že se budou objevovat negativní informace o jednotlivých kandidátech i o tom, že může jít o připravené nebo načasované kampaně, se mluví často. Voliči to zažili i v minulých volbách. Může se stát, že jsou už na podobné informace méně citliví, nebo hodně záleží na druhu kauzy?

Myslím, že velmi záleží na tom, o jakého kandidáta, voliče a typ kauzy se jedná. Pokud jde o voliče, kteří o věcech daleko více přemýšlejí a mají více alternativ, může pro ně taková kauza být dosti zásadní.