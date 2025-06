Dárce toxických bitcoinů má podmínku až do konce příštího roku, žalobce proti propuštění neprotestoval

Téměř rok a půl zkušební zkušební lhůty má ještě před sebou dárce kryptoměny bitcoin v hodnotě miliardy korun pro ministerstvo spravedlnosti. Takto ji Tomáši Jiřikovskému určil soud, když ho podmíněně propustil z vězení. Žalobce proti jeho předčasnému odchodu na svobodu neměl námitek. Plyne to z dokumentu, jejž má iROZHLAS.cz k dispozici. Kvůli problematickému daru rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Původní zpráva Praha 18:11 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dárce bitcoinů Tomáš Jiřikovský. | Zdroj: ČTK / Peřina Luděk

Média ten den informovala, že Blažkova předchůdkyně ve funkci Marie Benešová (tehdy za ANO) navrhla vládě k projednání jmenování nových soudců. Bylo 19. listopadu 2020. Co se událo ještě? Ve stejný den vyšel na svobodu z věznice v Břeclavi na jihovýchodě Moravy třiatřicetiletý muž. Byl to Tomáš Jiřikovský, dnes hlavní aktér bitcoinové kauzy.

„Ano, dne 19. listopadu 2020 byl odsouzený podmíněně propuštěn na svobodu,“ potvrdila redakci místopředsedkyně břeclavského soudu Petra Wolfová. Dostal devět let nepodmíněně za nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek, zpronevěru a nedovolené ozbrojování.

Trest si neodseděl celý, za mřížemi strávil čtyři roky, sedm měsíců a sedm dní. Započítávat se mu začal od chvíle, kdy ho po zahájení trestního stíhání poslal soud 12. dubna 2016 do vazby. Břeclavská instance pak onen listopadový den roku 2020 dospěla k závěru, že Jiřikovského už není nutné držet dál ve vězení.

Propuštění bez odůvodnění

Pro Jiřikovského to byl klíčový verdikt. Rozhodnutí o jeho podmíněném propuštění je však velmi stručné, zásadní je kromě samotného výroku už jen délka zkušební lhůty. Jde o období, během kterého se Jiřikovský nesmí ničím provinit. V opačném případě by si musel odsedět zbytek trestu. Celé usnesení je na konci článku.

Jak vypadal Jiřikovského trest Tomáš Jiřikovský byl od 12. dubna 2016 do 30. května 2018 ve vazbě, následně po odsouzení seděl až do 7. března 2019 ve výkonu trestu, tedy standardním vězení. Po zrušení rozsudku se vrátil do vazby a po druhém verdiktu, jenž už obstál, byl od 1. října 2019 až do podmíněného propuštění opět ve výkonu trestu.

„Podle § 89 odstavec 1 trestního zákoníku se odsouzenému stanoví zkušební doba podmíněného propuštění v trvání šesti let,“ stojí v rozhodnutí, které vypracoval soudce Pavel Beránek. Podmínka Jiřikovskému končí příští rok v listopadu. Z listiny také plyne, že soudce ho pustil, protože si odseděl polovinu trestu.

Jde však o základní zákonnou podmínku, ne ale jedinou. Soudy také hodnotí, jak se odsouzený ve vězení choval, zda dostával kázeňské odměny či projevil dostatek sebereflexe. Nic z toho se v rozhodnutí nelze dočíst, protože Jiřikovský ani žalobce nepožadovali odůvodnění.

Kladné hodnocení věznice

Redakce se spojila s vedoucím Okresního státního zastupitelství v Břeclavi Janem Slaným, který měl svého člověka na jednání o Jiřikovského podmíněného propuštění. Dotyčný státní zástupce proti verdiktu nic nenamítal. Šéfžalobce vysvětlil, že k protestu proti osvobození nebyl důvod.

Vedle ministra Blažka byl klíčovým človekem pro sjednání daru jeho náměstek Radomír Daňhel (v obleku) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Státní zástupce nepodal stížnost, neboť shledal za splněné zákonné podmínky pro podmíněné propuštění spočívající zejména ve vykonání stanovené doby trestu, prokázání polepšení chováním a plněním povinností ve výkonu trestu (kladné hodnocení věznice) a možnosti očekávání vedení řádného života v budoucnu,“ vysvětlil Slaný.

Že soud Jiřikovskému vyhověl, z pohledu šéfžalobce odráží praxi, podle níž je „u osob nacházejících se poprvé ve výkonu trestu odnětí svobody takové rozhodování soudu velmi častým“. Jiřikovský čekal na verdikt pár týdnů, žádost o podmíněné propuštění podal 5. října 2020.

Server Info.cz, jenž také informoval o jeho podmíněném propuštění, uvedl, že soud vedle zkušební lhůty pobyt Jiřikovského na svobodě už ničím nepodmínil. Přitom se třeba stanovuje dohled probačního úředníka či se nařizuje zdržet se určité činnosti. "Podmíněné propuštění není povinně vázáno na uložení dalších povinností a omezení," vysvětlila místopředsedkyně Wolfová s tím, že soudce Beránek už si podrobnosti nepamatuje.

‚Dopadlo to jako vždycky‘

„Žádný zlý úmysl vůbec neexistoval, ba naopak. Ale jedna věc je to, jak se věci dělají a jak vypadají. Já jsem nikdy dost dobře nedbal na to, jak některé věci vypadají. To je můj dlouhodobý problém a teď se ukazuje v plné nahotě,“ řekl 30. května krátce po poledni Pavel Blažek, několik hodin poté oznámil rezignaci.

Právě on rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti přijme v březnu od Jiřikovského darem bitociny v hodnotě zhruba miliardy korun. A to aniž by přesně věděl, kde je Jiřikovský vzal. Aniž by měl jistotu, že nejsou spjaté s trestnou činností. Bitcoinovou kauzu otevřel a podrobně popsal Deník N.

V této souvislosti zahájila trestní řízení Národní centrála proti organizovanému zločinu pro podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti či zneužití pravomoci úřední osoby, prověřování dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. V tuto chvíli není nikdo obviněný.

Rozhodnutí o podmíněném propuštění Tomáše Jiřikovského je velmi stručné: