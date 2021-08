Dárci i nadále posílají peníze do Hrušek, avšak ne těch, které zasáhlo tornádo

Bankovní účet Hrušek na Vyškovsku zaplavily finanční dary míněné pro stejnojmennou obec na Břeclavsku zasaženou tornádem. Někteří drobní dárci si totiž tyto dvě vesnice pletou. Peníze, které omylem přijdou do Hrušek z Vyškovska, vedení obecního úřadu obratem přeposílá správnému příjemci. Zatím to bylo přes čtvrt milionu korun, řekl nezávislý starosta Jan Kauf Radiožurnálu. Brno 19:43 15. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oprava tornádem postižených Hrušek | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Je to po tisícovce, po dvou. Vždycky samozřejmě je tam ‚Dar tornádo‘ a ‚Na obnovu Hrušek‘, takže víme, že to nejsou peníze pro nás. Naše paní účetní tedy hromadně přeposílá částky na účet druhých Hrušek s tím, že k tomu dodáváme ofocený výpis z banky, aby bylo jasné, od jakých drobných dárců ty finance jsou. Byly to nějaké starosti navíc, ale udělali jsme to rádi,“ uvedl Kauf.

Ihned po tornádu přijímala samospráva i úředníci z Hrušek na Vyškovsku denně stovky telefonátů s nabídkami pomoci, protože lidé si často obě obce pletli. Na web proto umístili upozornění a odkaz na stránky Hrušek z Břeclavska.