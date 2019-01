Už 84 českých škol má certifikát takzvané Světové školy. Jde o projekt organizace Člověk v tísni, který se zaměřuje na globální problematiku. Děti se mají se svými učiteli hravou formou zabývat světovým děním a také vývojem v rozvojovém světě. Jak konkrétně, je ale už na nich. Pražská Základní a střední škola Kavčí Hory třeba platí vzdělání chlapci Peterovi v Africe. Peníze získávají třeba i prodejem sladkého pečiva. Praha 17:45 6. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Zohra Bensemra | Zdroj: Reuters

„Koupila jsem si perníky, protože se chci rozdělit s kamarády, kteří nemají peníze,“ říká pro Radiožurnál Sofie, žačka pražské školy Kavčí Hory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pečou cukroví, aby pomohli Peterovi. Pražští studenti přispívají sirotkovi v Africe na vzdělání. Natáčela Pavla Lioliasová

Studenti si mohou koupit třeba vánoční perníčky, bábovku nebo buchty s krémem. Každý kousek stojí desetikorunu. „Nejrychleji zmizela tvarohová bábovka,“ přibližuje další žačka Adéla.

Všechny cukrovinky připravují před samotným prodejem studenti doma. Bábovku pekla studentka Veronika.

„Je to moje oblíbená. Nedá to vůbec práci, zabere to asi 45 minut. A když je to pro dobrou věc, tak je to s potěšením,“ podotýká.

Celkem se ve škole během prodeje sladkého pečiva vybraly necelé tři tisíce korun. To už je čtvrtina částky, kterou škola každý rok musí africkému sirotkovi Peterovi poslat. Díky podpoře může chlapec v lednu nastoupit už do třetího ročníku střední školy.

Dopisy a vysvědčení od Petera

Částka se vybírá po malých příspěvcích celý rok. A peníze nezískávají jen každoměsíčním prodejem sladkého pečiva.

„Děláme i běh pro Petera, ten bývá v červnu v našem školním areálu. Jsou to běžecké závody v různých kategoriích, děti běhají ovál. Platí se startovné 20 korun, a to jde také na Petera,“ vysvětluje učitelka Kateřina Měšťánková, která má ve škole projekt na starosti.

Studenti si mohou koupit třeba vánoční perníčky, bábovku nebo buchty s krémem. Každý kousek stojí desetikorunu. | Foto: Pavla Lioliasová | Zdroj: Český rozhlas

A chlapec je s dětmi z české školy v kontaktu. „Od Petera chodí dopisy. Máme tady nástěnku, na které se vždy objeví jeho vysvědčení. Dopis vždy už přeložený do češtiny přečtu do rozhlasu, aby všechny děti měly informace,“ doplňuje Měšťánková.

Základní škola Kavčí Hory je v projektu organizace Člověk v tísni Světová škola zapojená od roku 2014 kromě podpory Petera se zaměřuje hlavně na dětská lidská práva.

„Děti na základní škole třeba vymýšleli osu vývoje dětských práv a ochrany dětských práv v České republice. Začali pravěkem, pokračovaly středověkem a kreslily, jak asi byla chráněna práva dětí,“ popisuje učitelka Měšťánková.

O projektu Světové školy

Certifikát Světové školy má v Česku aktuálně 84 škol. Projekt sleduje globální témata - třeba migraci, klimatické změny nebo environmentální problémy. Děti se mají naučit nebýt lhostejné k problémům dnešního světa a umět o nich přemýšlet nebo diskutovat.

Mapa dárcovství. V Česku působí přes 2000 nadací a fondů, lidé na prospěšné účely poslali osm miliard Číst článek

„Je to aktivnější metoda, než aby o tom jenom mluvily nebo se o tom učily. Aby pro to také něco udělaly, aby byla viditelná změna toho, co se jim třeba v jejich okolí nelíbí,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Sobotková.

Aby ale kterákoli škola osvědčení získala, musí splnit pět základních kritérií. „Jde o to, aby se školy těm tématům nejprve věnovaly ve výuce. To je fáze: uč se. Potom je druhá fáze, která mluví o zjišťování. Značnou se zabývat, jak ten globální problém souvisí s jejich lokalitou. Pak se rozhodují, co by mohli uspořádat za zajímavou, přitažlivou akci, o kterou by měla zájem veřejnost,“ vyjmenovává koordinátorka projektu.

Nové školy se podle ní mohou do projektu přihlašovat vždy do září. „Pošlou přihlášku. A souhlasí s tím, že přijedou na úvodní setkání a že přijedou na konci školního roku, tedy v červnu, na závěrečný workshop. To jsou ty závazky. Další věci jsou hodně individualizované, s každou školou pracujeme individuálně,“ vysvětluje Sobotková.

Projekt je určený pro všechny typy škol - mateřské, základní i střední.

Vánoční pečení pro Petera | Foto: Pavla Lioliasová | Zdroj: Český rozhlas