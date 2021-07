‚Nikdy to nebylo tak vážné.‘ Nemocnicím chybí dárci krve. Důvodem jsou letní dovolené i covid

Přes sociální sítě nebo i telefonicky se snaží české nemocnice shánět dárce krve. Teď v létě je jich nedostatek. K darování krve vyzvalo lidi na začátku července na twitteru ministerstvo zdravotnictví. Situace je podle Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kritičtější než jindy. Hostem vysílání Radiožurnálu byla primářka transfúzního oddělení VFN Daniela Dušková. Praha 13:15 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dárce krve (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V čem je letošní rok jiný? Může za nedostatek dárců pandemie, případně spuštění před nedávnem odkládaných operací?

Určitě. Myslím, že se důvody kombinují a kumulují. Situaci letos vnímáme jako mnohem vážnější než v jiných letech. Pandemie má určitý dopad, protože lidé jsou buď po onemocnění, nebo po očkování. A v obou případech platí pro dárce odklad pro darování krve pro určitou dobu.

Jak dlouho trvá ta určitá doba? Je to v řádů měsíců, třeba po prodělání covidu?

Po prodělaném covidu, pokud měl dárce lehčí průběh, může darovat krev již za dva týdny po ukončení izolace. Pokud byl průběh těžší, tak nejdříve jeden měsíc po ukončení izolace. Ale samozřejmě je podmínkou, že se musí cítit naprosto zdravý, což u mnohých dárců tak není. A co se týká očkování, tak po očkování proti covidu-19 odklad jeden týden až jeden měsíc, záleží na typu vakcíny.

A my dodáváme, že nedostatek krve v letních měsících určitě neřeší jen pražské nemocnice. Ať už jste pravidelnými dárci nebo o darování krve třeba jen uvažujete, zeptejte se v svém regionu, zda nepotřebují právě vaši pomoc. Všem moc děkujeme! https://t.co/VTZlvQOwYN — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) July 1, 2021

Další komplikací může být návrat lidí ze zahraničí. Jaká tam platí pravidla pro dárce krve a liší se to i podle toho, do které z rizikových kategorií země spadá.

Musím říct, že souvislosti s covidem-19 neposuzujeme nějak významně riziko cestování. Ale posuzujeme riziko ostatních onemocnění, které se v České republice nevyskytují. Jedná se zejména o návrat z tropů, subtropů. Ale již několik let platí odklad pro cestovatele ze středomoří, kde každý rok v letních měsících platí odklad vzhledem k riziku západonilské horečky. Takže tady je měsíc odklad po návratu, což nám situaci velmi ztěžuje.

Jsou ty komplikace tak velké, paní primářko, že musíte kvůli nedostatku krve odkládat ve vaší nemocnici některé zákroky?

Pokud mám informace, tak v naší nemocnic se nemusí odkládat plánované výkony. Ale situace našich zásob transfuzních přípravků je taková, že jsme na 20 procentech obvyklého stavu. Takže skutečně denně zveme dárce, aby přišli a pomohli nám. A musím říct, že díky výzvám a pomoci médií se to zatím daří.

Ale jak dlouho bude nepříznivá situace trvat, je těžko odhadovat, protože prázdniny jsou teprve na začátku. A do této situace, musím říci, že jsme se ještě nikdy v předcházejících letech nedostali, nikdy to nebylo tak vážné. A pokud jsme měli nedostatek, tak to začalo okolo poloviny prázdnin. Takže situace je pro nás skutečně kritická.