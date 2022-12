Nešturmujme do války ve chvíli, kdy do ní nejsme připraveni jít, varuje politolog Eichler

Spolek Dárek pro Putina odhalil v Praze na místě odstraněné sochy maršála Koněva skulpturu hajlujícího skřeta s tváří ruského prezidenta, který utahuje plynový kohout. Peníze z dražby poputují na nákup zbraní pro Ukrajinu. „Sochu považuji za příliš jednoduchou reakci na celou válku,“ říká politolog Patrik Eichler. „Socha je značná zkratka, ale nemyslím, že je to věc, která by byla špatně,“ míní autor kampaně Dárek pro Putina, Dalibor Dědek. Pro a proti Praha 18:02 8. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socha, která vznikla při příležitosti mezinárodního setkání uměleckých kovářů v Praze. Znázorňuje ruského prezidenta Vladimira Putina jako hajlujícího skřeta, který utahuje plynový kohout | Foto: Petr Šálek | Zdroj: ČTK

Podle podnikatele Dalibora Dědka, jehož Iniciativa Dárek pro Putina už vybrala přes 300 milionů korun na vyzbrojování ukrajinské armády, se socha hajlujícího skřeta s tváří ruského prezidenta nemá líbit, ale provokovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti. Debatují podnikatel Dalibor Dědek, autor kampaně, a ředitel Masarykovy demokratické akademie, politolog Patrik Eichler

„Žijeme v takové křehké bublině míru, teď si idylicky připravujeme Vánoce. Každý by si ale měl uvědomit, že v těch stovkách raket, které Rusové vysílají, stačí udělat malou chybičku a může se stát, že v konfliktu budeme až po uši,“ říká podnikatel, který byl oceněn ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) záslužným křížem za mimořádné aktivity na podporu Ukrajiny v boji proti ruské invazi.

„Vím, že je to velmi provokativní, ale cílem sochy je provokovat českou veřejnost k tomu, aby nezapomínala na to, v jak křehkém míru žijeme,“ dodává.

Naopak politolog Patrik Eichler nesouhlasí se srovnáváním Vladimira Putina s Adolfem Hitlerem ani Ruska s nacistickým Německem.

„Jednoduchost, se kterou jsme kohokoliv, koho nesnášíme, byť oprávněně, ochotni přirovnat k Hitlerovi, je nepřijatelná.“ Patrik Eichler

„Přes všechnu brutalitu a neoprávněnost války, kterou se rozhodl rozpoutat proti svému sousedovi, je nutné pořád uznávat jedinečnost holokaustu. Také se nejedná v této chvíli o světovou válku,“ říká.

Vadí mu prý také snadnost, se kterou je přirovnávání k Hitlerovi a k nacismu v české politice používáno, zejména pravicovou politikou.

ONLINE: Rusko plánuje znovu dobýt území osvobozená Ukrajinci, naznačil mluvčí Kremlu Číst článek

„Už v minulosti různí politici pravice přirovnávali ať už skutečné, nebo domnělé politiky levice k bolševikům nebo právě k hitlerovskému režimu. Je to metafora, která je v demokratické politice nepřijatelná, příliš zploštělá a vlastně dehonestující,“ naznačuje ředitel Masarykovy demokratické akademie.

„Jednoduchost, se kterou jsme kohokoliv, koho nesnášíme, byť oprávněně, ochotni přirovnat k Hitlerovi, je nepřijatelná. Protože až se nějaký Hitler objeví, tak ho nepoznáme, protože každému budeme na potkání říkat: ty jsi ten s tím knírkem z 30. let,“ dodává politolog.

Účelem je vybírat peníze

Dědek připouští, že sám byl ze začátku montáže sochy v rozpacích, na druhé straně je ale podle něj účelem vybírat peníze na zbraně.

„Mám ohromnou radost, že v Česku existuje téměř sto tisíc lidí, kteří už na zbraně přispěli.“ Dalibor Dědek

„Po instalaci sochy jsme za první dva dny vybrali 12 milionů korun. Ta rozvířená diskuse k tomu vedla i řadu lidí, kteří třeba už i dříve přispěli,“ říká.

„Je možné, že v některých situacích přesvědčujeme přesvědčené, ale připomínáme jim, že ten problém trvá a že je ho potřeba řešit. A mám ohromnou radost, že v Česku existuje téměř sto tisíc lidí, kteří už na zbraně přispěli,“ dodává.

Putin se podle analytiků chystá na Ukrajině na ‚dlouhou imperialistickou válku‘ Číst článek

Účel sochy je podle Eichlera v pořádku. Nelíbí se mu prý ale rétorika některých lidí, kteří prosazují silnou podporu Ukrajině.

„Dost agresivní protiruskou rétorikou a různými výzvami jakoby si kompenzovali to, že Česká republika není připravená do války přímo vstoupit. Nic proti podpoře Ukrajině. To je zcela namístě. Ale pracujeme také s tím, čeho je Česká republika schopná anebo na co je připravená naše společnost. Nešturmujme do války ve chvíli, kdy nejsme připravení do ní jít,“ naznačuje.

Poslechněte si celou debatu v audiozáznamu výše. Moderuje Karolína Koubová.