Odběry krve v době koronaviru? ‚Spotřeba se snížila. Dárci se bát nemusí, ‘ říká primář hematologie

Spotřeba krve v Česku v období koronavirové pandemie klesla. Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Miloše Bohoňka z Ústřední vojenské nemocnice v Praze je v některých zařízeních momentálně nižší až o 80 procent, situace se ale může změnit. Transfuzní stanice pod upraveným režimem zájemce nadále přijímají. „Obavy z nákazy mít nemusí. Naopak se v prvé řadě snažíme chránit personál," podotýká lékař v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Praha 12:52 29. března 2020

Potýkáte se v současné situaci kolem nákazy koronavirem s nedostatkem dárců krve?

Momentálně nedostatek nemáme. Ačkoliv dárců ubylo, došlo zároveň také k poměrně výraznému úbytku spotřeby krve. Týká se to většiny nemocnic, zejména těch velkých. V některých zařízeních dokonce klesla spotřeba krve až o 80 procent. Dárci, zaplať Pánbůh, stále chodí. V současnosti je tak situace stabilizovaná. Samozřejmě ale nevíme, co bude za týden, za dva.

Jak je to u starších dárců, kteří jsou těsně pod věkovou hranicí? Neubývá jich kvůli obavám z šíření nemoci COVID-19?

Je dáno, že dárce by neměl být starší 65 let, pro prvodárce potom platí věková hranice 60 let. Se seniorní populací se proto v dárcovské komunitě příliš nesetkáváme. Jednotlivé transfuzní stanice se snaží svými vlastními kanály dárce průběžně informovat. Zdůrazňujeme, že byť byla zavedena karanténní opatření, tak transfuzní služba stále funguje.

Jak odběry v současnosti probíhají?

Na webu Společnosti pro transfuzní lékařství jsme již před dvěma týdny publikovali sadu doporučení, jakým způsobem se v dané situaci chovat. Jinak ale odběr probíhá normálně.

Mezi doporučená opatření pro transfuzní stanice patří podle Společnosti pro transfuzní lékařství například omezení pohybu personálu na veřejných místech, důsledná dezinfekce nebo používání ochranných pomůcek (roušek, respirátorů) v takové míře, jakou umožňuje jejich dostupnost v daném zdravotnickém zařízení. Personál, který odběry provádí, by zároveň měl co nejméně přijít do styku s personálem v laboratořích. Dárce krve před vstupem do stanice vyplňuje dotazník, kde lékaře informuje o případném rizikovém kontaktu, cestovatelské anamnéze nebo příznacích nákazy koronaviru, pokud nějaké pociťuje. Lékaři zájemce odmítnou i v případě, že má po povinném změření u vchodu do stanice teplotu vyšší než 37,0°C. zdroj: Web Společnosti pro transfuzní lékařství

Musí dárci krve kvůli koronaviru počítat s nějakými omezeními?

Žádná speciální omezení nejsou. Platí tak pouze ta standardní, spojená s dárcovstvím krve obecně. Více se ale zdůrazňuje cestovatelská anamnéza. Všichni potenciální dárci, kteří se vrátili ze zahraničí, po dobu dvou až čtyř týdnů (v závislosti na tom, z jaké země se vrátili) nemohou darovat krev. Toto opatření už ale začíná být irelevantní, vzhledem k tomu, že platí zákaz cestování.

Určitá „omezení“, která platí, jsou spíše organizačního typu. Transfuzní stanice zavádí nový režim: ještě před vstupem do budovy se dárci změří teplota a dostane sérii otázek ohledně potenciálně rizikových kontaktů, případně právě možného rizika kvůli cestě za hranice.

Existuje při odběrech nějaké riziko nákazy pro dárce? Je důvod mít z darování v současné situaci obavy?

Dárci obavy z nákazy mít nemusí. Naopak se v prvé řadě snažíme chránit personál, protože se stýká s lidmi, kteří přicházejí zvenku. Samozřejmě se snažíme také o menší kumulaci dárců krve na jednotlivých stanicích tak, aby se lidé nehromadili na jednom místě. Teoretické obavy by mohli mít jedině příjemci, kteří darovanou krev dostanou – je ale potřeba zdůraznit, že zatím nebyl nikde ve světě prokázán přenos koronavirové infekce krví. I v tomto ohledu je tak případný strach o pacienty zatím pouze na úrovni spekulací.

