Duševní zdraví, inflace i těla sportovců. 15 letošních dlouhých článků datového týmu Českého rozhlasu

Tématem roku 2021 byla pandemie, tématem roku 2022 válka. Obě mají několik průniků, jedním z nich je, že neprospívají duševnímu zdraví. Do letošního roku jsme vstoupili rekapitulací reformy psychiatrické péče.

„Naráží na nedostatek psychiatrů, peněz i bytů,“ psali o ní Jan Boček a Anna Košlerová. Grafy Kristíny Pšorn Zákopčanové slouží jako přehledná mapa toho, jak dlouho se s čím léčíme, co zobeme a jak daleká cesta nás ještě čeká k západoevropským standardům péče o duši.

Nejen longready Průběžně jsme přispívali k sérii Život k nezaplacení, na které Český rozhlas spolupracuje s agenturou PAQ Research. Jan Cibulka se věnuje právům na informace, soukromí a na svobodné vyjádření. Upozorňuje na to, že zatímco zahraniční úřady právě kvůli obavám o soukromí dětí zakazují školám používat nástroje od big tech, v Česku se tím stále netrápíme. O svých tématech pravidelně mluví v podcastu Cookies.

Chvilkové rozptýlení nabídla olympiáda, byť v totalitní zemi. V naší interaktivní hříčce můžete zjistit, kterému sportovci nebo které sportovkyni byste mohli se svou výškou a váhou dělat dabléra či dablérku. Také jsme zjistili, že rychleji už na lyžích jezdit nejde, nebo možná jde, ale pak by museli zrychlit i záchranáři.

Pár dnů nato Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Shrnuli jsme 30 let samostatné Ukrajiny v datech a podívali se na to, jak se vlastně lze v tak nesvobodné zemi jako Rusko ptát lidí na jejich skutečné názory, aniž by je museli říkat nahlas.

Proč zboží a služby zdražují? Které víc a které míň? Jak a proč vůbec to stát sleduje? Kdo na tom nejvíc tratí, kdo z toho naopak prospívá a co se s tím dá dělat? Všechno, co jste kdy chtěli vědět o inflaci, sepsal Petr Kočí. Pochopitelně až na jednu věc: kdy zdražování skončí.

Datový tým Českého rozhlasu V roce 2022 datové články psali a z vysílání se hlásili Jan Boček, Jan Cibulka, Petr Kočí, Nela Krawiecová, Klára Filipová a Anna Košlerová. Vizualizace tvořila Kristína Pšorn Zákopčanová. Editoval Michal Kašpárek. V červnu získal Novinářskou cenu za inovativní on-line žurnalistiku loňský longread Od moru ke covidu, pod kterým jsou podepsaní Jan Boček, Kristína Zákopčanová, Jan Vlček a Veronyka Jelinek a Petr Kočí. Sledovat nás můžete pod tagem datová žurnalistika a také na Twitteru nebo GitHubu.

V týdnech první sklizně jsme zjišťovali, které diecéze hospodaří na restituované půdě jako klasické agropodniky a kde naopak „kážou polem“.

Datařský oříšek před komunálními volbami: brněnský dopravní podnik vzkazuje, že už se intervaly spojů vrátily k předcovidové kulometné palbě, jenže při reálném cestování po městě to tak nepůsobí. Mnoho porad nad daty: má větší váhu páteční tramvajová linka, nebo víkendový výletnický autobus? Výsledkem je pečlivé porovnávání v textu i vizualizacích.

K volbám samotným jsme toho samozřejmě spočítali a napsali mnohem víc: viz samostatné shrnutí.

Z podzimní stáže Kláry Filipové vzešla trilogie o problémech českého posudkového lékařství: Nemocnice nestíhají pomáhat zpět do života, paní Martina se dříve dočká nové ruky než spravedlnosti a staří posudkoví lékaři končí, mladí to dělat nechtějí. Lépe zůstat zdravými.

Ne že bychom chtěli novému prezidentu či prezidentce radit, ale až se bude poohlížet po lidech k vyznamenání, zjistí, že předchůdci už z významných osobností vyzobali, koho mohli. Vedle dat tu jsou naštěstí i experti, kteří připomínají, že někde se státní vyznamenání neberou jako stvrzení polobožského statusu, ale jako slavnostní poděkování. Tím, že jako první vyznamenával již vyznamenané, k tomu ostatně nakročil Miloš Zeman.

Na konci těžkého roku zpět k péči o duši. Jan Boček zjišťoval, jak fungují příspěvky pojišťoven na psychoterapii a těm, kteří o téhle v mnoha situacích užitečné službě uvažují, sepsal praktický návod, co od ní čekat, a co raději ne.