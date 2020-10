Nejenom Praha. Podrobnější čísla o epidemii ukazují na ohniska na Náchodsku a Uherskohradišťsku

Dezinformace, panika, chaos. To by nastalo, kdyby se na veřejnost dostaly informace o počtu nakažených v jednotlivých 206 obcích s rozšířenou působností. Alespoň to ještě v polovině září tvrdila šéfka kanceláře ministra Daniela Kobilková, když odmítla žádost o informace serveru iROZHLAS.cz.

Odvolání proti rozhodnutí ještě novopečený ministr Roman Prymula oficiálně nevyřídil, velká část dříve tajných informací je ale od čtvrtka k nalezení na portálu otevřených dat o epidemii, o který se stará Ústav zdravotnických informací a statistiky. Prymula v pátek na tiskové konferenci hovořil o tom, že by rád zveřejňoval co nejvíce dat.

„Některá data, která máme možnost publikovat, publikována budou. Příští týden chceme zveřejnit výhledovou strategii, abychom byli schopni říci, která opatření přicházejí v úvahu, jak je variabilně budeme volit a od čeho se budou odvíjet. Nejsme schopni říci, kam se bude Česko posouvat,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Z publikovaných čísel plyne, že se ohnisko epidemie nesoustředí zdaleka jen v Praze: zde se za poslední týden nakazilo přes dva a půl tisíce lidí, což vychází v přepočtu na dva nakažené na tisíc obyvatel. Ještě rychlejší růst za stejnou dobu ale vykázal Náchod, Votice, Vlašim nebo Uherské Hradiště s Uherským Brodem. Vysvětlení těchto ohnisek ale statistici nezveřejnili.

Zdravotničtí statistici rovněž začali publikovat informace o aktuálních počtech obsazených nemocničních lůžek v jednotlivých krajích. I tato čísla resort zdravotnictví v minulosti tajil, za což čelil kritice veřejnosti i zdravotníků. Ke statistikám krátkodobě získal přístup i server Hlídač státu, který je začal zveřejňovat v rozlišení na jednotlivé nemocnice.