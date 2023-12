Beatles už budou tak staří, jak byla za nich Rusalka. Starý rok v datových článcích a nový v kuriozitách

V roce 2024 budeme všichni zase o rok starší. To samozřejmě není překvapení, překvapením ale může být, co všechno to bude znamenat konkrétně:

Padesátiny oslaví nejsilnější populační ročník, 1974. Tito padesátníci a padesátnice během příštího roku postupně začnou mít od svého narození blíže k poslednímu nájezdu indiánských válek v USA než k současnosti.

Stárnou i mladí. Komu bude v novém roce čtyřicet, bude už mít od narození blíže ke konci druhé světové války než k dnešku. Pětačtyřicátnictvo se na časové ose takto vychýlí směrem ke jmenování Adolfa Hitlera kancléřem.

A co teprve ti starší. Datum narození nových pětapadesátníků bude blíž k začátku první světové války, šedesátníků ke konci koněspřežné tramvaje v Praze, sedmdesátníků k příchodu elektrického pouličního osvětlení do Evropy, pětasedmdesátníků k premiéře Smetanovy skladby Vyšehrad, osmdesátníků k Mendelovu objevu zákonů dědičnosti a pětaosmdesátníků k prvnímu vydání Babičky.

Škoda Felicia se letos stane tak historickým modelem, jakým byla v roce jejího uvedení Škoda 1000 MB. A 10. dubna 2023 bude první singl Beatles, Love Me Do, na den přesně stejně starou muzikou, jakou byla v den jeho vydání opera Rusalka Antonína Dvořáka.

A co letos datový tým Českého rozhlasu dělal, když zrovna nepočítal, jak jsme všichni staří?

Oslavil Novinářskou křepelku pro Jana Cibulku a psal. Vedle desítek kratších a servisních textů připravil i několik longreadů a seriálů.

Jan Boček celý rok sledoval nedostatek léků v lékárnách:

Podobně ho celý rok zajímaly dopravní přestupky a jak se k nim lidé k uniformám staví. Liknavě:

Do třetice Jan Boček a jeho seriál o úmrtích na nemoci srdce:

Jan Cibulka vedle desítek zpravodajských a servisních textů o kyberbezpečnosti, digitalizaci veřejné správy a otevírání dat spolunapsal i seriál Společnost nedůvěry:

Klára Filipová sledovala život v regionech, které se odklánějí od těžby uhlí:

Petr Kočí vedle průběžné práci na cyklu Život k nezaplacení pátral po tom, proč v Česku nemají rodiny s malými dětmi takové možnosti předškolní péče jako například ve Francii:

Michal Kašpárek zkřížil data s kulturní publicistikou. První šly na holení filmy:

A po nich hitparády, potažmo hudba obecně: