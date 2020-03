Evropská data: téměř polovina českých dětí se na síti baví s cizími lidmi. Pětina se s nimi sešla

Experty takové zjištění na rozdíl od některých rodičů nechává v klidu: „Je to relativně hodně. Ale u nás jsme k sexuálním obsahům liberálnější. Netýká se to jen internetu, objevují se ve všech médiích,“ řekla v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz sociální psycholožka Hana Macháčková z týmu IRTIS , který na Masarykově univerzitě zkoumá vliv digitálních technologií na společnost i lidskou psychiku.

Když se výzkumníci zaměřili jen na skupinu dospívajících od 15 do 16 let, v Česku každý druhý teenager připustil, že za poslední rok přes internet obdržel explicitní fotku nebo zprávu. To je nejvíc z devatenácti sledovaných evropských zemí.

Na internetu tráví tři hodiny denně – dvakrát víc času než před deseti lety – a stále častěji si přes síť povídají s lidmi, které v životě neviděli. V Evropě jsou české děti od 9 do 16 let na druhém místě v tom, kolik z nich vidělo na počítači sexuálně laděný obsah.

České děti ale ve srovnání s jinými častěji zažívají u monitoru či displeje nepříjemné situace. Ve věku nad 15 let to potvrdila polovina dotázaných, mezi dětmi na prvním stupni základní školy si na on-line zážitek, který je za poslední rok rozrušil, vzpomněla čtvrtina respondentů.

Představa internetu jako prostoru, kde je dovoleno téměř vše, protože se o tom nikdo nedozví, je ale zavádějící. „Internet není anonymní místo, to je jeden z mýtů. Všechno, co uživatel dělá, zanechává elektronický otisk, který nás může velmi často nasměrovat ke konkrétnímu člověku,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál vedoucí oddělení informační kriminality pražské policie Václav Písecký.

Proč s věkem dotazovaných pozitivních odpovědí přibývá? Neměly by být starší děti otrlejší? Podle vědců je to způsobené právě tím, jak děti s přibývajícím věkem tráví víc času on-line. „Čím více používáme internet, tím větší je šance, že se nám něco takového stane,“ upřesňuje data sociální psycholožka Macháčková.

„Nechci to zlehčovat, ale sexuální obtěžování dětí se neděje pořád a všude. Není nutné na to přehnaně reagovat panikou a začít dětem zakazovat přístup na internet,“ doplňuje Macháčková. „Lepší je podle ní uplatňovat proaktivní výchovu – povídat si s dětmi o tom, co na internetu dělají, sednout si s nimi k počítači a pomoci jim zareagovat na situace, do nichž se v on-line světě dostanou, poskytovat jim co nejúplnější internetové a technologické vzdělání.

V evropském srovnání jsou na tom však čeští rodiče v některých ohledech vůbec nejhůř: 56 procent dětí uvedlo, že se s nimi doma nikdy o tom, jak se na internetu chovat bezpečně, nebavili. Přitom právě menším dětem by daleko víc než zákazy pomohla osvěta a praktická pomoc: jak si na sociálních sítích upravit nastavení, tak, aby je nikdo neobtěžoval?

„Je pravda, že hodně preventivních akcí je cílených na děti, zatímco bychom potřebovali vzdělávat i rodiče,“ podotýká psycholožka Macháčková.