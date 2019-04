DATA: Hitler ve sněmovně? Jeho jméno zaznělo v projevech poslanců už 355krát

„Jedním z měřítek demokracie je to, jak daný stát umožňuje svým občanům, aby se v případě potřeby mohli účinně bránit sami. A naopak tu největší snahu o odzbrojení vlastních občanů měly v historii na svém počátku ty nejhorší režimy, které pak měly na svědomí miliony životů. Byl to Hitler v Německu, byl to Stalin v Rusku, byl to Mao Ce-tung v Číně. A u nás se teď o to snaží Brusel.“

Martin Lank, Úsvit (2016, ke směrnici Evropské komise o omezení držení zbraní)