Stovky českých seniorů mají očkovací centra vzdálená přes 30 kilometrů. Spoléhat musí na rodinu

Více než 3800 seniorů nad 80 let má očkovací centrum ve vzdálenosti více než 30 kilometrů, ukazují data serveru iROZHLAS.cz. Nejdelší cestu mají před sebou zájemci o vakcínu proti covid-19 v Jihočeském kraji. Tamní samospráva úspěch vidí ve velkokapacitních místech. Dopravu starších, která je ale nyní v rukou rodin, by podle krajů mělo zajistit ministerstvo zdravotnictví. Praha 5:00 2. února 2021

Vůbec nejdelší cesta k vakcíně je v tuzemsku necelých 50 kilometrů. Z obcí Písečná a Dešná ji do nemocnice v Jindřichově Hradci může v případě, že se chce nechat naočkovat, podstoupit zhruba 40 seniorů nad 80 let. Právě Jindřichův Hradec má vůbec nejvzdálenější spádovost v republice. Proočkovat by z obcí, které jsou od něj tři desítky kilometrů a více, mělo až tisíc nejstarších obyvatel. Nejedná se ale jen o nižší desítky seniorů, ve 36 kilometrů vzdálených Dačicích je takových potenciálních zájemců více než 360.

Očkování v Jihočeském kraji má být mimo nemocnice v rukou sedmi velkokapacitních očkovacích centrech. Českobudějovické v areálu Výstaviště už je v provozu, v již zmíněném Jindřichově Hradci má centrum vzniknout do konce února. Problém se vzdáleností ale kraj teprve řeší.

„Plně rozumíme tomu, že především pro starší občany by bylo nejlepší mít očkovací místo co nejblíže domova. Ve spolupráci s městy a obcemi proto hledáme cesty, jak dopravu do těchto center co nejlépe zajistit,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Radek Šíma z kanceláře hejtmana Jihočeského kraje.

Kraj se navíc potýká s nedostatkem vakcíny k přeočkování druhou dávkou. V tomto týdnu proto musel od kraje Vysočina poptat skrz ministerstvo zdravotnictví 195 lahviček s očkovací látkou. Právě na Vysočině se s problémem spádovosti také potýkají.

Čtyři stovky seniorů z Vysočiny má nejbližší očkovací centrum ve více než tři destítky kilometrů vzdáleném Třebíči. Mezi nimi například 190 seniorů z 39 kilometrů vzdálené Jemnice.

Většina z nich podle tiskové mluvčí kraje Vysočina musí prozatím spoléhat na rodinné příslušníky, kteří je na očkování mohou doprovodit. V celém kraji je přitom registrováno více než deset tisíc těchto seniorů. Očkovacích center je v kraji pět.

V některých obcích na Vysočině proto podle tiskové mluvčí kraje Jitky Svatošové nabízejí, že v případě nezájmu nebo nemožnosti pomoci rodiny odvezou skupiny seniorů na očkování ve vlastní režii. Řešením by mohlo být zájemcům objednat převoz sanitou, taková možnost ale prozatím není možná.

„Opakovaně apelujeme na ministerstvo zdravotnictví, aby u specifických zdravotních indikaci umožnilo praktickým lékařům nabídnout k převozu na očkování placenou sanitu, tak jak je to i u jiných vyšetřeních,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz tisková mluvčí kraje Vysočina.

Praktici zatím neočkují

Právě součinnost praktických lékařů s kraji je v očkování proti covid-19 prozatím omezená. V Jihomoravském kraji s nimi počítají jako s důležitou součástí očkovací strategie, pro nedostatek vhodné vakcíny je ale očkování v ordinacích nemožné.

„Vakcína Moderna, která je kvůli méně náročným skladovacím podmínkám vhodnější pro praktické lékaře než Pfizer, oproti původním plánům stále nedorazila,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Michal Cagala, tiskový mluvčí Jihomoravského kraje.

Očkování tak v kraji má zajistit sedm velkokapacitních center, a to v okresních městech tak, aby se spádovost snížila. Nyní musí více než 30 kilometrů cestovat zhruba 230 seniorů do Znojma, polovina z nich z obce Šanov.

V minulém týdnu ale kraj dokončil očkování celkem 6600 klientů, klientek a personálu v krajských sociálních zařízeních. Lze tak předpokládat, že ne všichni senioři v kraji budou muset absolvovat při cestě za vakcínou desítky kilometrů.

Musí se spojit

Na možné komplikace s očkováním upozorňovala auditorská společnost Ernst & Young, která v prosinci loňského roku pro ministerstvo zdravotnictví zpracovala úvodní analýzu připravenosti státu na očkování. Server iROZHLAS.cz dokument zveřejnil v plném znění.

Očkovací centra a jejich limity byly jednou z oblastí, na kterou se analytici zaměřili. „Příprava, a zejména koordinace očkování proti covidu-19 byla až do posledních týdnů roku 2020 nedostatečná v kontextu extrémní složitosti a důležitosti projektu,“ uvádí dokument.

Poptávka po očkování podle analytiků může být uspokojena pouze za spojení všech relevantních subjektů - nově zřízených velkokapacitních center, fakultních nemocnic, krajských a regionálních center a praktických lékařů.

„Úspěch projektu závisí především na kapacitách, schopnostech a dovednostech očkovacích center, ochotě a kompetenci praktických lékařů proočkovat vysoký počet vakcinačních dávek,“ napsali auditoři.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předminulý týden uvedl, že se očkování první přednostní skupiny zhruba o měsíc opozdí a trvat by mohlo do konce března. Šéf resortu zdravotnictví řekl, že dodávky vakcíny budou teď několik týdnů asi o pětinu nižší a ve druhém čtvrtletí by měly být naopak větší, než se původně počítalo.