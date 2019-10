Skoro polovině Čechů by nevadil autoritář v čele státu. O pevnou ruku stojí hlavně muži, bohatí i chudí

Autoři výzkumu na základě nasbíraných dat rozdělili českou společnost do šesti skupin podle toho, jak dobře se jim v současné době vede. Roli nehrál jen majetek, důležité byly i osobní vazby a šance na budoucí společenský vzestup.

Pokud se Čechů zeptáte, zda je demokracie nejlepší způsob vlády, kladně odpoví necelá polovina. Vyplynulo to z unikátního průzkumu Českého rozhlasu v rámci projektu Rozděleni svobodou. Necelá čtvrtina respondentů si myslí, že za určitých okolností může být autoritativní způsob vládnutí lepší, a pětině republiky je to zkrátka jedno.

Unikátní výzkum: česká společnost se nedělí na dva tábory, ale do šesti tříd. Zjistěte, do které patříte vy

Demokracii za nejlepší způsob vlády považuje asi polovina republiky, pětině je to pak jedno. Sklony k autoritářství jsou podobně silné ve všech vrstvách společnosti, lidé na okraji častěji nepovažují tuto otázku za podstatnou.

Podle Pilnáčka neplatí, že by lidé na okraji společnosti podporovali vládu pevné ruky. Téma je to pro ně, vzhledem k obtížné životní situaci, spíš okrajové. „Samotná podpora autoritářství tak nesouvisí příliš s třídní strukturou. Zajímavá je souvislost s pohlavím, kdy mezi ženami volí možnost autoritativního způsobu vlády za určitých okolností pouze 18 %, zatímco u mužů to je 28 %,“ dodává.

Zájem o politiku v jednotlivých třídách společnosti se pak odráží i ve volební účasti. Ti, kteří prosperují lépe, obvykle častěji volí. Sociologové se zaměřovali na volby do sněmovny v roce 2017 a na prezidentskou volbu o rok později. „V prezidentských volbách se podařilo mobilizovat část voličů, kteří k volbám do Parlamentu nepřišli. Byli to z více než poloviny podporovatelé Miloše Zemana, což přispělo k jeho vítězství ve volbách,“ vysvětluje sociolog Martin Buchtík z agentury STEM.

Výsledky druhého kola prezidentské volby byly výrazně formované právě třídním rozdělením. Jiří Drahoš výrazně vítězil u nastupující kosmopolitní třídy a méně také u zajištěné střední třídy. Drahoše volili častěji lidé s vysokým sociálním kapitálem a vyšším majetkem i příjmy. Naopak Miloš Zeman našel své podporovatele mezi staršími a méně vzdělanými voliči.

„Nelze tak říci, že by za volbou Zemana či Drahoše stál jeden konkrétní vliv, ale spíše kombinace vlivu ekonomického postavení ve společnosti a sociální podpory,“ vysvětluje Buchtík a upozorňuje, že zdaleka největší souvislost s prezidentskou volbou měla konzumace médií. „Lidé sledující komerční televize výrazně častěji volili Miloše Zemana, a naopak respondenti sledující veřejnoprávní média častěji Jiřího Drahoše,“ dodává. Není ale jasné, zda sledování médií způsobilo, jak kdo volil, anebo zda lidé zkrátka preferují ten typ médií, který souzní s jejich postoji.