Co nás čeká v létě? Dušek představil tři scénáře, nejhorší počítá se 40 tisíci nakaženými za srpen

Počty nakažených už neklesají a pandemie stagnuje, popsal současnou situaci šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek. Poslancům ukázal tři scénáře, jak by se o prázdninách koronavirus mohl projevovat. Ten optimistický počítá s tím, že se neobjeví žádné mutace a šíření pandemie bude zpomalovat. Naopak pesimistický scénář říká, že by počet nakažených v srpnu dosáhl 40 tisíc a dostal by se na hodnoty, které Česko zažilo v dubnu. Ve čtvrtek bylo v Česku reprodukční číslo 1,2.

Poslední tři prognózy dostali poslanci před třemi dny. První počítá s reprodukčním číslem 0,7, další s 0,9 a nejrizikovější scénář s hodnotou 1,1.

Ve čtvrtek přitom číslo R, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, stouplo na 1,2. Nad klíčovou hodnotou jedna se drží už devět dní.

Scénář zpomalení

První prognóza se v tuto chvíli zdá nereálná. Počítá totiž s tím, že se v Česku nebudou šířit žádné mutace koronaviru. Jak ale oznámil mimo jiné i premiér Andrej Babiš (ANO), v současnosti se v zemi vyskytuje několik variant nemoci. Podle odborníků je nejvíce nebezpečná delta (dříve indická), která je nakažlivější.

Optimistický scénář zároveň pracuje s tím, že lidé mají účinnou ochranu proti nemoci po první dávce očkování. Vláda přitom rozhodla, že od 9. července už lidé po první dávce nebudou považováni za bezinfekční například při návštěvě kulturních akcí nebo služeb.

V červenci by se podle modelu mohlo nakazit 1000 a v srpnu 100 lidí. Denně by pak v polovině července mohlo přibýt zhruba padesát až šedesát nově nakažených a nárůst by klesal, srpnové hodnoty v tomto případě tabulka neukazuje.

Scénář zpomalení | Foto: prezentace ÚZIS

Střední cesta

Ve druhém případě Dušek počítá s tím, že vakcíny budou proti mutaci delta účinné jen ze třetiny. „... dopad postupného šíření nové varianty by byl pozvolný a během léta by s vysokou pravděpodobností nevedl k prudkému nárůstu počtu nově nakažených osob,“ píše šéf statistiků v prezentaci.

Scénář ale nepočítá s tím, že by se mutace šířila rychleji. Křivka by se proto zvyšovala jen mírně. V červenci by se mohlo nakazit 8000 a v srpnu 11 000 lidí. V polovině července by pak mohl být průměrný denní nárůst zhruba 208 až 225 nemocných a čísla by opět klesala. Na další období opět statistiky o předpokládaném počtu nakažených za den nejsou.

Střední cesta | Foto: prezentace ÚZIS

Rizikový scénář

Poslední, nejčernější prognóza počítá nejen s výskytem mutace delta ale také s tím, že se budou mutace šířit o pětinu rychleji než současná nejrozšířenější varianta koronaviru. „V tomto případě již dochází k viditelnému nárůstu počtu nově pozitivních během letních měsíců,“ komentuje tuto předpověď Dušek.

Křivka grafu u tohoto scénáře stoupá poměrně výrazně a na konci srpna se dostává na úroveň dubnových hodnot. Za červenec by se kvůli šíření mutace mohlo nově nakazit až 14 tisíc lidí, v srpnu bych ji pak mohlo být až 40 tisíc.

Předpověď počítá s tím, že by se počet nakažených během týdnů zvyšovat, v polovině července by testy koronavirus prokázaly u 828 až 947 lidí. Pro další týdny opět v prezentaci data nejsou.

Všechny tři předpovědi pracují s reálnými hodnotami od jara a ukazují jejich předpokládaný další vývoj do srpna. Zároveň pracují s tím, že zhruba třetina lidí v létě nebude jakkoli chráněná proti nemoci. Predikce vycházejí z modelů, které statistici v Česku zavedli loni v dubnu.

Rizikový scénář | Foto: prezentace ÚZIS