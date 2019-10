Místo suchých bílých plnější červená. Co udělá změna klimatu s moravským vínem?

Následující grafika ukazuje základní stupnici Huglinova indexu. Vlevo nahoře vidíte Českou republiku v klimatických podmínkách, na jaké jsme byli dosud zvyklí. V řádcích pod sebou jsou pak předpovědi spočítané pomocí hlavních klimatologických modelů (BNU, CNRM, HadGEM, IPSL a MRI) pro celé 21. století. Každé období a každý model má pak dvě varianty: pesimistický scénář vývoje koncentrace skleníkových plynů v atmosféře (RCP 8.5) a scénář optimističtější (RCP 4.5), který předpokládá, že se lidem koncentraci CO 2 v průběhu 21. století podaří stabilizovat na nižší úrovni.

Huglinův index vyjadřuje takzvanou teplotní sumu daného území. Má původ ve Francii, odkud se rozšířil do celého světa. Bioklimatologové i vinaři ho používají jako první ukazatel toho, nakolik je daný region svým podnebím vhodný pro pěstování vína, a jaké konkrétní odrůdy.

Ukazují to výpočty a mapy pravěpodobného budoucího vývoje Huglinova indexu , které vytvořili vědci z CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd.

I když průměrná teplota by v příštích dvaceti letech neměla podle dostupných modelů stoupnout o víc než 0,8 stupně Celsia, v součtu průměrných a maximálních teplot za celý rok, je změna dramatičtější. Stejně významné jako celoroční součet pak bude meziroční kolísání v jejich hodnotách a to, jak velké budou jednotlivé extrémní výkyvy.

„Celkově je ale zřejmé, že se bude dál oteplovat, a tedy hodnota Huglinova indexu poroste,“ shrnuje výsledky modelování klimatolog Trnka. „Proto se na jižní Moravě posunume z oblastí primárně teplotně vhodných pro bílé odrůdy spíš do červených odrůd. Závisí to ovšem na konkrétním umístění viniční trati, kolik je tam slunce, jaká je to expozice, a také na preferenci zákazníků, jaký charakter vína z té lokality chtějí získat.“

Pitelné víno z Polska

Právě pro jihomoravské vinaře zpracoval CzechGlobe ještě detailnější mapu, která pracuje s optimističtějším scénářem RCP 4.5. Vyplývá z ní, že zatímco teplotní podmínky pro pěstování modrých odrůd révy vinné, z nichž se vyrábí červené víno, se budou zlepšovat, ten, kdo se nyní chystá vysadit tradiční bílé odrůdy jako je Müller Thurgau nebo Sylvánské zelené, může být v příštích letech kvalitou úrody zklamaný.