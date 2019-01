Online rozsudek. Ministerstvo zavede databázi soudních rozhodnutí, na Slovensku funguje už šest let

Všechna soudní rozhodnutí by se měla postupně objevit ve veřejné online databázi. Pilotní verzi systému by chtělo ministerstvo spravedlnosti spustit ještě letos, informuje Radiožurnál. Většina soudů v současnosti zveřejňuje jen zlomek všech verdiktů, možnost kontroly práce justice je tak kvůli tomu omezená. Lidem většinou nezbývá nic jiného než žádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Praha 10:30 23. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všechna soudní rozhodnutí by se měla postupně objevit ve veřejné online databázi (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O soudní verdikty často žádá podle zákona 106 například datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka. Soudy je poskytují, ale v dokumentech začerňují osobní údaje a obvykle za to požadují poplatek.

„U jednoho rozsudku to obvykle není problém, tam se člověk většinou vejde do několika stokorun, ale blokuje to nějaké hromadné zveřejňování rozsudků, případně právě používání informací o tom, jak jednotlivé soudy soudí,“ říká Cibulka.

Transparentností k vyšší kvalitě?

Podle odborníka na transparentnost veřejné správy Oldřicha Kužílka z Otevřené společnosti by se měly verdikty zveřejňovat automaticky. Přínos vidí hlavně v předvídatelnosti soudních rozhodnutí.

„Ta je bohužel dost nízká, někteří kritici dokonce tvrdí, že velmi nízká nebo skoro žádná, někdy prý i dokonce dost ovlivnitelná. Z toho plyne druhý přínos – transparentnost v určité míře nutí soudce k vyšší kvalitě, protože jakmile vědí, že jejich rozhodnutí a jeho odůvodnění budou moci rozsáhle analyzovat, komentovat, kritizovat další specialisté, tak je to k tomu vede,“ říká Radiožurnálu Kužílek.

Všechna rozhodnutí teď zveřejňují pouze Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud. V databázi významných verdiktů, kde se můžou od roku 2011 objevovat rozsudky vrchních, krajských, případně i okresních soudů, je jen několik tisíc záznamů. To by se mělo změnit.

Testuje se anonymizér dat

Ministerstvo spravedlnosti chce ještě letos spustit nový systém. „Je to jedno z opatření k posílení transparentnosti fungování veřejné správy a vůbec kontroly nad soudní mocí. Tady bychom rádi docílili toho, že se postupně budou zveřejňovat všechna soudní rozhodnutí. Testujeme v současné době anonymizér, což je software, který by měl odstranit osobní údaje ze soudních rozhodnutí,“ uvádí ministr Jan Kněžínek za hnutí ANO.

Lidé by si v databázi mohli zjistit i to, jaké verdikty soudy v obdobných případech vydaly, a pak se teprve rozhodnout, jestli někoho zažalují.

Program, který ulehčí anonymizaci údajů, by uvítala i Soudcovská unie. Člen její rady Stanislav Findejs ale dodává, že software musí dobře fungovat, aby naopak práci úředníkům na soudech nepřidělával. Otázkou podle něj taky je, jestli zveřejňovat opravdu všechna rozhodnutí.

„Je řada rozhodnutí, které nemusí přinést vůbec žádný přínos ani odborné veřejnosti, ani veřejnosti laické, například formulářové žaloby typu žalob dopravních podniků, pojišťoven. By pak zveřejňování těchto rozhodnutí, kterých budou ročně asi statisíce, mohlo maximálně zahlcovat celou síť,“ říká Findrejs.

Česko v polovině žebříčku

O případných výjimkách zatím ministerstvo nerozhodlo. Soudy podle něj ročně ukončí přes milion případů, ve kterých ale může padnout i více rozhodnutí.

Software vyvíjí přímo ministerstvo a předběžně jeho cenu odhaduje na několik milionů korun. V databázi by mělo jít takzvaně fulltextově vyhledávat podle slov obsažených v rozsudcích.

Třeba na Slovensku zveřejňují všechny verdikty už od roku 2012. V porovnání s ostatními státy Evropské unie je Česká republika, co se týče online přístupu k soudním rozhodnutím, zhruba v polovině žebříčku. Uvádí to přehled Evropské komise za minulý rok.