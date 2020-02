Ztracené psy půjde evidovat v aplikaci. Veterinární správa spustila databázi ‚ztrát a nálezů‘ zvířat

Státní veterinární správa spustila Databázi ztracených a nalezených psů. V aplikaci na jejím webu mohou lidé zadávat údaje o zaběhnutém psovi nebo naopak zveřejnit, že nějakého psa našli. Veterinární správa zároveň připravuje centrální státní registr psů. Ten musí podle zákona začít fungovat roce 2022. Praha 23:05 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aby bylo možné psy dohledat, musí být očipovaní | Zdroj: Profimedia

Aplikace by se dala popsat jako online ztráty a nálezy psů. Od ledna musí všichni psi starší tří měsíců mít povinně čip. Pokud majitel nesplní povinnost uloženou zákonem a psa neočipuje, může dostat pokutu 50 tisíc korun. Na druhu stranu ale neexistuje registr, ve kterém by byli psi zapsaní. Na chybějící registr si lidé začali stěžovat hned po zavedení čipovací povinnosti, upozorňuje ředitel veterinární správy Zbyněk Semerád.

„Zejména provozovatelé útulků, chovatelé a městští strážníci si stěžovali na to, že pokud naleznou nějakého psa, tak ho nemají kam zadat, a musí ho zadávat do devíti databází,“ říká Semerád.

Ministerstvo zemědělství spuštění databáze vítá. Očekává, že se urychlí hledání a tím se i obcím sníží náklady na péči o zatoulané psy. Na kritiku, že centrální registr ještě nefunguje, zatímco čipování už povinné je, odpovídá mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý, že její vytvoření je složitý proces a není na to ještě připravena legislativa, která stanoví povinnosti chovatelů nebo ochranu údajů.

„Zavedení centrální evidence vyžaduje komplexní řešení od označování psů, udržování jednotného registru až po sdílení dat. To umožní přístup do databáze správním úřadům, obcím, veterinárním lékařům a také chovatelům,“ vysvětluje Bílý.

Registrovat lze i papoušky

Databáze ztracených psů je přímo na webových stránkách Státní veterinární správy. Její vytvoření a provoz zajistili zaměstnanci úřadu, takže náklady jsou podle Zbyňka Semeráda minimální. Je veřejně přístupná, není potřeba se registrovat.

„Záznam by zde byl po dobu deseti dnů a poté by se automaticky smazal. Uvidíme, pokud by bylo potřeba, protože netušíme jak dlouho trvá, než se najde ztracený pes, tak jsme schopni to prodloužit na jakoukoli dobu,“ říká.

Jiná ztracená zvířata, třeba kočky nebo papoušky, je možné do aplikace nahrávat také, ovšem bude složitější je dohledat, pokud nemají čip nebo tetování.