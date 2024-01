Neotevřených zůstává 450 tisíc datových schránek. Lidé nevědí, že je mají, může to pro ně být problém

Pokud vedete nějaký sportovní spolek nebo jste třeba dříve podnikali, možná byste si měli ověřit, jestli náhodou nemáte zřízenou datovou schránku, aniž byste o tom věděli. Do 450 tisíc z dvou milionů datových schránek, které zkraje loňského roku založilo ministerstvo vnitra, se totiž stále nikdo ani jednou nepřihlásil. Česká pošta jako provozovatel úložiště uvedla, že je to zhruba čtvrtina všech loni povinně zřízených schránek. Praha 12:26 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do zhruba do půl milionu datových schránek, které loni založil stát, se stále ještě nikdo nepřihlásil (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Smartmockups.com

Ze zákona mají od loňska používat datovou schránku všichni živnostníci, včetně těch s pozastavenou živností, a také všechny spolky, nadace nebo i sdružení vlastníků bytových jednotek.

„Datové schránky jsou povinné pro všechny, kdo mají IČO. Obeslali jsme zhruba dva miliony subjektů, předali jsme jim přístupové údaje. Z toho přibližně 450 tisíc uživatelů se do povinné datové schránky ještě nepřihlásilo. Může hrozit, že jim tam přišla nějaká výzva od úřadu a oni o tom ani neví,“ shrnuje pro Radiožurnál mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

A nejenom, že o tom neví, ale úřad po deseti dnech navíc považuje výzvu stejně jako u listovních zásilek za doručenou, a tím pádem i přečtenou, což může způsobit různé komplikace.

Jak řekl právník Jan Vobořil z organizace Iuridicum Remedium, která se zabývá digitálním vyloučením, člověk pak může promeškat předžalobní výzvu nebo rozsudek. Že se něco stalo, zjistí, až když mu exekutor třeba obstaví účet.

Podle ředitele Digitální a informační agentury Martina Mesršmída navíc může do schránky člověka třeba s pozastavenou živností přijít omylem i zpráva, která se netýká jeho podnikání, ale jeho jako fyzické osoby.

„Stát se to může, ale bylo by to v daném případě pochybení daného úřadu. Myslím, že pro občana, který by s tímto postupem nesouhlasil, by bylo poměrně snadné domoci se anulování rozhodnutí, které by z toho případně vyplynulo,“ přibližuje Mesršmíd. Podle něj musejí ale úřady dávat pozor, aby zprávy lidem posílaly správně podle jejich rolí.

Nedostatek informací

Hlavním důvodem, proč se lidé do schránek nepřihlásí, je podle Vobořila neinformovanost. „Stát, myslím, nevyvinul dostatečné úsilí je znovu a znovu informovat a snažit se zaměřit na tyto konkrétní lidi, právnické osoby a spolky. Byla tu informační kampaň na přelomu roku, ale tím to skončilo,“ kritizuje Vobořil.

Podle něj je problémem i to, že lidé často nemají nikde nahlášenou adresu, kde skutečně pobývají, a dopis o zřízení schránky jim tak ani nemusel dorazit.

Ministerstvo vnitra se k nezájmu o povinné datové schránky nechtělo vyjádřit s tím, že je nově spravuje právě Digitální a informační agentura.

Její ředitel Mesršmíd uznává, že je potřeba lidi o povinnosti dál informovat. Zároveň ale uvedl, že počet nepoužívaných povinných datových schránek postupně klesá, i když na úplnou nulu se podle něj nikdy nedostane.

Pokud nevím, jestli datovou schránku mám, stačí si dojít na poštu nebo na obecní úřad na Czechpoint a ověřit si to. Úředníci případně člověku znovu vygenerují i přihlašovací údaje.