‚Datovka‘ je státem garantovaný e-mail, máme návody, uklidňuje ministerstvo spolky a živnostníky

Od začátku roku spouští ministerstvo vnitra datové schránky živnostníkům, spolkům či nadacím. „Je to celkem jednoduché, člověk z toho nemusí mít strach, zpráv mu tam nebude chodit mnoho. Je to stejné, jako kdyby chodily dopisy s proužkem. Ale tohle je nahradí," uklidňuje ve vysílání libereckého rozhlasu Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra. „Kdekoliv jste, tak vám pinkne mail z datové schránky, nemusíte chodit na poštu." Liberec 16:27 4. února 2023

Jak je to s datovými schránkami? Kdo si je má od letošního ledna pořídit?

Datová schránka nahrazuje komunikaci státu s občany, s firmami nebo spolky, jako jsou třeba zahrádkáři. Je to v podstatě e-mail, ale státem garantovaný.

Je to celkem jednoduché, člověk z toho nemusí mít strach, zpráv mu tam nebude chodit mnoho. Je to stejné, jako kdyby chodily dopisy s proužkem. Ale tohle je nahradí.

Takže se teď už někdo nemůže vymlouvat, že se nemůže dostavit na předvolání k nějaké nepříjemné záležitosti, protože nedostal klasickou papírovou korespondenci?

Obě možnosti jsou rovnocenné. Když vám přijde dopis od státu, pozvánka třeba k soudu, tak může přijít dopis s pruhem, a když si ho nevyzvednete na poště, nastává po 10 dnech fikce doručení a to, co bylo v dopise, začíná fungovat.

To stejné je i s datovou schránkou. Jakmile vám přijde do schránky zpráva a vy si ji nepřečtete, tak po 10 dnes nastává fikce doručení.

Podmínky jsou stejné, jen datová schránka je komfortnější v tom, že si v ní nastavíte notifikace. Nemusíte ji každý den kontrolovat, ale když vám dorazí něco do datové schránky, tak vám přijde notifikace do e-mailu.

Člověk tedy ušetří čas a energii?

Neskutečné množství. V datové schránce to máte hned a kdekoliv na světě. Nemusíte být nervózní, že pracujete, večer máte ve schránce upozornění z pošty, pošta je zavřená, vy máte práci a vlastně nemáte šanci si to vyzvednout nebo je to komplikované.



Teď kdekoliv jste, tak vám pinkne mail z datové schránky, vy se podíváte a nemusíte nikam chodit. A můžete odpovědět. A je to všechno zdarma.

Povinně pro spolky a živnostníky

Pro koho jsou teď datové schránky povinné?

Datové schránky nejsou žádná novinka, jsou s námi už 14. rokem.

Už na počátku, když začínaly, tak byly povinné pro všechny orgány veřejné moci, takže města, kraje, stát, všechny úřady, ministerstva. Plus tam byly právnické osoby obchodního charakteru, takže „eseróčka“, akciové společnosti a tak dále. Postupně se k nim přidávali advokáti, soudní znalci a další.

Ten poslední skok teď je rozšíření o všechny právnické osoby neobchodního charakteru. Jsou to spolky, „esvéjéčka“ a podobně. Plus všechny osoby, které mají IČO, jednoduše řečeno živnostníci.

Na první pohled to vypadá trochu složitě. Je to trochu košaté, ale snad se v tom člověk vyzná a v konečném výsledku zjistí, že je to docela únavné. Je to tak?

Zjednodušuje to život. Člověk z toho nemusí mít vůbec strach. Je to víceméně jako e-mail, ale státem garantovaný. Vidíte, kdy to druhý člověk přijal. Je to dobré i pro budoucí soudní spory, protože to je v systému jednoznačně zaznamenáno.

A také už se nedá měnit obsah. Na rozdíl třeba od dopisu.

Všem těm, kterých se to teď týká, chodí dopis s jednoduchým návodem, kde mají uživatelské jméno, heslo a stránku, kterou mají navštívit – mojedatovaschranka.cz. Tam se přihlásí, a jak jsem říkal, nastaví si notifikaci vůči e-mailu.

Jsou tam všechny návody, videa, všechno je vysvětlené, jak se poprvé přihlásit, jak si nastavit tu notifikaci. Je to opravdu velmi jednoduché. Není to náročnější než se přihlásit do e-maily.

Co když někdo nemá počítač, ale měl by mít datovou schránku?

Je to optimalizované na všechna zařízení, nejsou to jenom počítače, ale i tablet nebo mobil. Většina z nás už má chytrý telefon, cenové relace jsou široké a ten nejlevnější se dá pořídit k nějakému tarifu zadarmo nebo třeba za 2000 korun. Já osobně ani nemám doma počítač, všechno mám v mobilu.

A pro mobily jsou datové schránky taky optimalizované. Můžete používat i aplikaci GOV.cz, kde je víc služeb a jedna z nich je datová schránka. A když používáte elektronickou identitu, dnes je nejčastější bankovní, takže tím, čím se hlásíte do banky, se můžete hlásit i do datové schránky. Já to mám nastavené tak, že kliknu na ikonku, ukážu svůj obličej a přihlásím se. Nebo můžete zadat otisk prstu.

Co když nepoužívám internet

Dobře, vy to máte všechno v telefonu. Ale já znám případy lidí, kteří nemají chytrý telefon, třeba předseda zahrádkářského družstva, který nám volal. Má tlačítkový telefon, žádný internet nepoužívá, jak sám říká, ke svému životu ho nepotřebuje. A přesto by si měl zřídit datovou schránku. Tak co by měl dělat?

Za prvé spolek má i další členy, takže se tam určitě musí najít někdo, kdo má zkušenost a internet používá, takže by s tím mohl pomoci. Nebo někdo v rodině.

V případě živnostníků existují účetní, takže není nic snazšího než vytvořit přístupová práva pro účetní, která tam bude chodit. Tedy nedávat účetním vaše heslo, vytvořte jim nový přístup. Na to je taky návod. Je to proto, že když se přihlásí účetní, tak vy víte, že si přečetla za vás zprávy a poslala daňové přiznání, ale s vaším heslem by mohli účetní komunikovat cokoliv a nebudete vědět, co jste dělal vy a co účetní.

Je to z bezpečnostních důvodů. Nikdy nedávejte hesla, nikdy nedávejte PIN kódy. Je to na nás, abychom se chovali bezpečně.

Z toho ale má někdy člověk plnou hlavu, na co všechno musí mít PIN. Co s tím, někam si to zapsat?

Doporučuju používat elektronickou identitu. Buďto státní, tedy mobilní klíč eGovernmentu, nebo tu bankovní. Je to výhodné v tom, že do datových schránek, do portálu občana i do třeba města Liberec se přihlásíte přes tuto identitu. Nemusíte mít tolik hesel. A je to daleko bezpečnější.

Datovou schránku si může zřídit i fyzická osoba, někdo, kdo není v žádném spolku, nemá firmu. Ale už jenom pro to, aby to měl v životě usnadněné, aby mohl v pohodě komunikovat třeba se stavebním úřadem, s finančním úřadem?

Tak třeba teď naposledy se datové schránky hojně využívaly pro žádosti o voličský průkaz. Poprvé jsme udělali přímo na Portálu občana velmi jednoduchý formulář. Počet lidí, kteří dostali voličský průkaz pro obě kola prezidentských voleb, byl 77 000. To je obrovské číslo lidí, kteří jenom klikli a objednali si voličský průkaz.

Stejně tak je tam jednoduchý formulář pro žádost o řidičák, vidíte tam svoji fotku, která je načtená z řidičského nebo občanského průkazu, je tam váš podpis, vy si to jenom ověříte a vyberete si místo, kde si chcete průkaz vyzvednout. Kliknete objednat a to je všechno.

Nebo mi teď kolega z práce říkal, že mu pořád domů chodí pokuty za příliš rychlou jízdu autem z kamery, doma z toho bylo peklo, manželka mu to vyčítala. Tak si zřídil datovou schránku, pokuty mu chodí tam a manželka o tom neví.

