Zhruba dva miliony uživatelů budou muset začít používat datovou schránku. Koho se povinnost týká?

Živnostníci, lékaři nebo spolky a nadace budou od roku 2023 povinnými uživateli datových schránek. Stát je zřídí i některým občanům. Ministerstvo vnitra oznámilo, že je pro ně bude zřizovat postupně během prvních tří měsíců roku 2023. Povinnost vyplývá ze zákona a vztahovat by se nově měla zhruba na dva miliony uživatelů. Informace o zřízení schránky by měli dostat dopisem, který jim přijde na adresu trvalého bydliště nebo sídla. Praha 15:00 21. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stát datovou schránku zřídí i občanům, kteří se v roce 2023 digitální identitou přihlásí ke kterékoli jeho službě (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Po zavedení nové povinnosti by příští rok měly datovou schránku používat všechny právnické osoby včetně spolků a pak nově ještě všechny podnikající fyzické osoby, a to i živnostníci s pozastavenou živností.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stát datovou schránku zřídí i občanům, kteří se v roce 2023 digitální identitou přihlásí ke kterékoli jeho službě, informuje Daniela Tollingerová. Poslechněte si reportáž

Stát datovou schránku zřídí i občanům, kteří se v roce 2023 digitální identitou přihlásí ke kterékoli jeho službě. Na rozdíl od živnostníků si ji ale můžou následně znepřístupnit.

„Lidem, kterým se zřídí povinně datová schránka, přijde do vlastních rukou dopis, kde budou přístupové údaje do datové schránky a návod, co mají udělat a jaké jsou nejdůležitější kroky,“ upřesňuje ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Roman Vrba.

Po zřízení datové schránky mají noví uživatelé celkem 15 dnů na to, aby si do ní přihlásili. Pokud to neudělají, schránka se zprovozní sama automaticky.

Zjednodušení? Ne pro všechny, zní kritika

„Digitalizace státní správy je cesta správným směrem. I díky tomu jsme schopni nejenom zefektivnit fungování státu, ale hlavně zlevnit jeho chod. A to nejenom pro stát, ale i pro občany,“ vysvětluje náměstek Lukáš Kolařík z Pirátské strany, proč ministerstvo vnitra rozšířilo povinnost datových schránek na větší okruh lidí.

Ministerstvo vnitra

@vnitro ℹ Automatické zřízení datovek pro OSVČ, spolky, nadace nebo sdružení se blíží. Od ledna 2023 budou dostávat přihlašovací údaje.



Všechno důležité řekneme včas v informační kampani. Datovou schránku si ale můžete zřídit už dnes. 😉



Další podrobnosti na mvcr.cz/docDetail.aspx… 5 16

Ozývají se ale i kritické hlasy. „Existuje veliká skupina těch, kteří s digitálními technologiemi mají problémy, nemají dobré připojení, datové schránky jsou pro ně složité, nepřinášejí jim takový prospěch,“ argumentuje Jan Vobořil z lidskoprávní organizace Iuridicum Remedium.

„Ti lidé to vědí, a proto si je nezřizují. A stát místo toho, aby šel cestou zatraktivnění toho produktu, tak vymyslí zákon,“ kritizuje.