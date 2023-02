Živnostníci na Vysočině ruší svoje oprávnění. Nechtějí používat datové schránky, které jim spouští stát

Kvůli povinnosti zřídit si datovou schránku začal klesat počet registrovaných živnostníků na Vysočině. Vysoký počet žádostí o ukončení živnostenského oprávnění registrují úřady napříč krajem. Dávají to do souvislosti s nově platnou povinností pro podnikající fyzické osoby zřídit si datovou schránku. Jihlava 23:46 7. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Světlé nad Sázavou pak ruší živnostenské listy i například senioři, kteří si přivydělávali drobnými pracemi. Důvodem je i jistá nechuť učit se pracovat s novou technologií (ilustrační foto) | Foto: Jan Beneš

Úředníci, kteří vyřizují zrušení živnostenských listů, mají v posledních měsících výrazně rušnější práci. Například ve Žďáře nad Sázavou přijali v předchozích letech vždy okolo 120 žádostí ročně. Loni to bylo 700. Výrazný nárůst přitom přišel ke konci roku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidé na Vysočině ruší své živnostenské listy, důvod zjišťoval František Jirků

Velmi podobná situace pak panuje i v Jihlavě. „Průměrně jsme měli loni za měsíc asi 20 žádostí o zrušení oprávnění, v listopadu už to bylo asi 100 žádostí, v prosinci 120 a teď začátkem ledna nějakých 200 žádostí,“ spočítal vedoucí živnostenského úřadu Jan Kubišta

Dvojnásobný počet zrušených živností oproti roku 2021 zaznamenali i v Třebíči a tento trend se nevyhnul ani loňskému městu pro byznys – Světlé nad Sázavou. Tam od loňského října do začátku letošního února zaniklo 108 živností, loni ve stejném období to bylo 19.

Živnostenská oprávnění ruší hlavně senioři

Žádosti o zrušení živnostenského oprávnění podávají z velké části senioři, kteří si kdysi založili živnostenský list a možná už i zapomněli, že ho mají.

„Jde hlavně o lidi, kteří už třeba deset patnáct let to oprávnění nevyužívají, jsou to často podnikatelé z 90. let. Často ti lidé ani nevědí, že mají ještě aktivní živnostenské oprávnění. Spousta z nich si ho zrušila už na podzim,“ doplnila zkušenosti ze Žďáru nad Sázavou mluvčí radnice Blanka Sobolová.

‚Datovka‘ je státem garantovaný e-mail, máme návody, uklidňuje ministerstvo spolky a živnostníky Číst článek

Ve Světlé nad Sázavou pak ruší živnostenské listy i například senioři, kteří si přivydělávali drobnými pracemi. Důvodem je i jistá nechuť učit se pracovat s novou technologií.

Těm, kteří nechtějí rušit životnost, radí vedoucí jihlavského živnostenského úřadu Jan Kubišta:

„Poté, co přijdou přihlašovací údaje do datové schránky, tak doporučuju se přihlásit do schránky. A v ní si nastavit notifikace, tedy upozornění, které bude chodit do mailové schránky o tom, že dorazila nová zpráva.“

Od ledna do března běží přechodné období a podnikatelům jsou schránky zřizována.

Datová schránka se aktivuje i sama, a to 15 dní poté, co uživateli dorazí přihlašovací údaje. Od té doby mu úřady doručují korespondenci právě do datové schránky.