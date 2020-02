Zbytečně na poštu. Ministerstvo vnitra obchází elektronické doručování, soudu navzdory

Pokud má občan datovou schránku, musí mu úřady psát do ní. Když ale dojde na zasílání přístupových údajů pro firemní datové schránky, ministerstvo vnitra je posílá stále jako papírový dopis. Problém přetrvává, ačkoliv už loni Nejvyšší správní soud rozhodl, že takový postup je nepřípustný. Resort to vysvětluje úpravami IT systému. Praha 6:33 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soud se mimo jiné pozastavil nad tím, že resort vkládá takovou důvěru nikoli ve státní systém datových schránek, ale v komerční službu České pošty. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zásah byl nezákonný. Takovým rozsudkem skoro po dvou letech skončil spor mezi ministerstvem vnitra a spolkem Share Car.

Ředitel spolku Petr Kocourek se domáhal, aby mu ministerstvo poslalo přihlašovací údaje do spolkové datové schránky elektronicky, nikoli dopisem na poštu.

„Byl jsem dlouhodobě v Kolumbii, potřeboval jsem přístup do datové schránky a ministerstvo ho poslalo poštou,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Kocourek s tím, že se snažil s úředníky dohodnout, nicméně neúspěšně. Ministerstvo elektronické doručování odmítalo.

„Způsob doručení přístupových údajů jejich oprávněným držitelům musí zajistit, aby se s nimi nemohla seznámit jiná osoba než oprávněný držitel,“ reagovala na dotaz redakce Hana Malá z tiskového odboru ministerstva.

Systém datových schránek podle resortu nedovede zaručit, že si zprávu nepřečte někdo jiný, než adresát. Ten totiž teoreticky své přístupové údaje může dát někomu jinému, případně může druhé osobě zřídit do své schránky přístup.

„Důvodem, proč nebyly zasílány přístupové údaje přímo do datové schránky, tedy není to, že bychom se bránili využití elektronické komunikace, nýbrž snaha o zajištění nejvyššího zabezpečení uživatelů datových schránek,“ uvedla Malá.

Tisíce zbytečných dopisů

Něco takového ale už loni v srpnu odmítl Nejvyšší správní soud, podle něhož platí, že pokud má příjemce datovou schránku, úřad mu musí psát do ní.

Soud se mimo jiné pozastavil nad tím, že resort vkládá takovou důvěru nikoli ve státní systém datových schránek, ale v komerční službu České pošty.

Podle soudců se mohou přístupové údaje dostat do nesprávných rukou „například chybou poštovního doručovatele nebo zneužitím osobních dokladů adresáta písemnosti jinou osobou“.

Ministerstvo ovšem nadále hesla k datovým schránkám posílá jen na papíře. Jak serveru iROZHLAS.cz řekl mluvčí pošty Ivo Vysoudil, od srpnového rozsudku do letošního 18. února bylo zřízeno 15 927 datových schránek právnických osob.

Několik měsíců

„České poště byl zadán změnový požadavek k vytvoření plně automatizovaného řešení, které bude rozhodnutí soudu i požadavkům zákona vyhovovat,“ napsala mluvčí vnitra Malá s tím, že úpravy systémů potrvají ještě několik měsíců.

„Do doby, než bude nasazeno komplexní systémové řešení, je ministerstvo vnitra připraveno případným žadatelům o zaslání přístupových údajů přímo do datové schránky fyzické osoby vyhovět pouze na jejich výslovnou žádost,“ dodala.

Formulář, kterým se o datovou schránku právnické osoby žádá, ale neumožňuje takový požadavek uvést, navíc u firem schránka vzniká automaticky. A jak server iROZHLAS.cz v jednom případě ověřil, i když žadatel ministerstvu napíše, že požaduje elektronické doručení, přijde opět jen papírový dopis.

Od března s občankou

I Petr Kocourek s půlročním odstupem zkoušel, zda se praxe změnila. „Ani v jednom z osmi případů nám ministerstvo nedoručilo údaje do datové schránky,“ uvedl.

Podle mluvčí Malé zanedlouho přibudou nové možnosti, jak se do firemní datové schránky přihlásit. „Od března tohoto roku bude moci držitel elektronického občanského průkazu přistupovat do všech datových schránek, kam má zřízeno přístupové oprávnění, aniž by bylo nutné přístupové údaje si vyzvedávat, nové si žádat, nebo si je pro vstup do každé z datových schránek pamatovat,“ uzavřela.