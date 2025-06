Datum, aktivita, od koho, komu. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo časovou osu bitcoinové kauzy

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo časovou osu bitcoinové kauzy, kterou dnes ministryně Eva Decroix (ODS) předložila vládě. Dokument o 27 stránkách začíná dubnem 2015 a neobsahuje konkrétní jména lidí. Autoři osy z útvaru interního auditu ministerstva vycházeli při jejím sestavování mimo jiné ze 122 listinných dokumentů a jejich rozsáhlých příloh. Praha 18:40 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kvůli miliardovému bitcoinovému daru, který stál místo ministra spravedlnosti za ODS Pavla Blažka, čelí vláda ve Sněmovně návrhu na vyslovení nedůvěry.

Úkol vypracovat přehled klíčových událostí před a po uzavření darovací smlouvy na bitcoiny dostalo ministerstvo od vlády počátkem měsíce. Kromě 620 stran listinných důkazů měli auditoři resortu k dispozici také nosič s 860 počítačovými soubory a dalších deset dokumentů v elektronické podobě. Šlo o stovky záznamů z pracovní komunikace, oficiální úřední dokumenty, záznamy z veřejných databází, neveřejné dokumenty z rozhodovací činnosti soudů a další materiály.

Do sestavování osy byli zapojeni tři auditoři ministerstva, kteří převzali zadání a potřebné dokumenty 13. června. „Personální kapacity neodpovídaly rozsahu zakázky a požadovanému termínu dokončení zakázky - vypracování časové osy a shrnutí klíčových událostí,“ uvedl resort.

Podle něj se negativně projevila i absence neomezeného přístupu do informačních systémů ministerstva. „Nebylo možné vysledovat informace z metadat dokumentů a schvalovacích procesů ani přesný rozsahů osob, které se účastnily,“ uvedl resort.

Zveřejněný materiál neobsahuje osobní údaje lidí a další citlivá data. Ministerstvo to zdůvodnilo tím, že by jejich zveřejnění mohlo negativně ovlivnit úkony orgánů činných v trestním řízení a současně by mohlo představovat nepřiměřený zásah do soukromí všech zúčastněných osob.