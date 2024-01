‚Dává nám to nový smysl života.‘ Ukrajinští studenti civilního letectví dokončují výcvik v Česku

Česká republika pomáhá s výcvikem ukrajinských civilních pilotů. Ministerstvo zahraničních věcí spolu s americkou ambasádou přispěly na studium přímo v Praze dvaceti studentům Kyjevské letecké univerzity. Ti kvůli válce nemohou doma dokončit praktický výcvik. Už téměř dva roky je nebe nad Ukrajinou kvůli válce uzavřené. Praha 17:47 28. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světoví dopravci létají kvůli ruské invazi a bojům přes jiné státy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Civilní letadla nesmějí nad Ukrajinou létat už skoro dva roky. Světoví dopravci létají kvůli ruské invazi a bojům přes jiné státy. Studenti leteckých škol nemohou do vzduchu.

„Vedou se nějaká jednání o tom, že by se mohly obnovit cvičné lety. Ale myslím si, že je to pořád velmi nebezpečné. Nemám o tom ani moc informací. Ale každopádně teď jsou všechny lety zastavené,“ říká student Národní letecké univerzity v Kyjevě Danylo pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Danylo přijel v polovině září s dalšími devatenácti studenty do Prahy a hned začal s výcvikem na letištích v Karlových Varech a v Benešově.

„Moc to pro mě znamenalo. Poté, co naplno začala invaze, jsme dostali šanci cvičit tady. Je to pro nás jako chytit druhý dech, dává nám to nový smysl života,“ vyprávěl.

Evropské standardy

Teoretickou výuku zajišťuje Dopravní fakulta ČVUT v Praze. „Jejich výcvik se neliší od výcviku českých studentů. Učíme je na úrovni Evropské unie. Mají teoretickou výuku a praktické létání,“ vysvětluje podrobnosti vedoucí Katedry letecké dopravy Jakub Kraus.

„Studium tady je o dost lepší. Je podle evropských standardů a zahrnuje získání ATP licence, to je průkaz pro pilotování velkých proudových letadel pro aerolinky. Je to nejvyšší úroveň,“ pochvaluje si kvalitu výuky v Česku budoucí pilot Danylo.

Ukrajinským studentům část nákladů pokryje grant. 22 milionů poskytlo Česko, dalších 10 milionů Spojené státy americké. Část nákladů si ale budoucí piloti hradí sami, jde o sumu v řádu stovek tisíc korun. Praktický výcvik pilotů dopravních letadel v Česku stojí 1,5 až 2 miliony korun.

„Nejdřív to vypadalo, že nás pojede patnáct, ale budeme to mít všechno zdarma. Ale pak se odsouhlasilo, že nás bude dvacet s tím, že část zaplatíme. Mě podporuje rodina. Život tady je mnohem dražší než na Ukrajině. Na začátku kurzu jsme vtipkovali, že nás to tady stojí stejnou částku jako doma, ale v korunách. Ale rodina to zařídila. I díky mámě a tátovi, který teď brání mou zem,“ vypráví Danylo.

Danylo by se jednou rád vrátil na Ukrajinu, chtěl by létat pro aerolinky s velkými civilními letadly.