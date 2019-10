Sochaře Černého nevpustili do letadla, pilot ho podezíral z opilosti. ‚Nelíbil jsem se mu,‘ řekl umělec

Českého sochaře Davida Černého v sobotu nevpustili do letadla, kterým chtěl odjet do Bruselu na akci k připomínce sametové revoluce, na níž měl vystoupit. Při nástupu do letadla v Praze před polednem mu byl podle něj na přání pilota let zakázán, letenku mu personál roztrhal. Mluvčí společnosti Brussels Airlines Wencke Lemmesová-Pireauxová potvrdila, že na jejich sobotním letu nebyl jednomu z pasažérů umožněn vstup na palubu.

Praha 20:11 26. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít