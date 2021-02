‚Vraž to dvakrát do tý Certonie.‘ Jak měl ‚Rittigův advokát‘ připravit stát o 38 milionů?

Jeho jméno figuruje v kauze Nemocnice Na Homolce či pražského dopravního podniku a je spojováno s lobbistou Ivo Rittigem. Naposledy advokáta Davida Michala nepravomocně soud poslal na pět let do vězení za krácení daní.

K tomu mělo dojít při prodeji pozemků v Hodkovičkách, který proběhl přes dvě kyperské společnosti. Jejich formální vlastník, podnikatel Ferdinand Überall, a Michal, který firmy měl prakticky řídit, podle verdiktu stát připravili o zhruba 38 milionů korun.

Soud rozhodoval mimo jiné na základě odposlechů. „A pak už to bude jenom o nás, to máš jako neskutečnejch peněz, co z Hodkoviček, Rittiga naskakovalo," cituje jeden z nich rozsudek, který má iROZHLAS.cz k dispozici.

„Provedeným dokazováním bylo postaveno najisto, že to byl obžalovaný Mgr. Michal, kdo měl fakticky ve svých rukou vedení obou společností, kdo měl zajistit, aby byla daň z příjmu přiznána a zaplacena,“ stojí v rozsudku Městského soudu v Praze, který iROZHLAS.cz získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

V celém případu jde o pozemky v Praze-Hodkovičkách a dvě kyperské společnosti – Certonia Trading a Varvadi Limited.

Velmi zjednodušeně: pozemky vlastnila společnost Randwick Trade se sídlem v Česku. Vůči ní uplatnila opci společnost Certonia, protože firmě na nákup pozemků už dříve půjčila. Certonia prodala pozemky firmě Vavardi a ta je následně prodala firmě Finep.

Na začátku byla cena pozemků 44 milionů korun, Finep je už kupoval za více než 200 milionů. Prodeje proběhly v roce 2015 a o rok později za společnosti nikdo nepodal daňové přiznání a nezaplatil daň z příjmu právnických osob.

Jakým způsobem měl Michal spolu s podnikatelem Ferdinandem Überallem, který měl dvě kyperské společnosti vlastnit a od soudu odešel taktéž s pětiletým trestem, stát připravit o bezmála 40 milionů korun, popisuje soudkyně Jana Miklová na téměř padesáti stranách.

Své rozhodnutí přitom postavila kromě výpovědí svědků a zadržených dokumentů na informacích získaných z prostorových odposlechů Michalovy kanceláře.

Právě Michal a jeho kancelář MSB Legal měli právně zastupovat Certonii a Varvadi. Podle rozsudku je ale advokát fakticky řídil. „Byť formálně ve společnostech nefiguroval, měl ve svých rukou faktické vedení společností, činil strategická rozhodnutí (…) rozhodoval o tom, jaké závazky společnosti přijmou, jaké provize, odměny a výdaje budou fakturovány na tu kterou společnost,“ píše se v rozsudku.

Ferdinand Überall podle soudu „v roli bílého koně propůjčil své jméno k podpisům na formální smluvní dokumentaci“.

Z písemného odůvodnění rozsudku: Varvadi Limited v transakci vystupovala jako prostředník a to na základě požadavků kupující Finep Modřany a.s. Svůj požadavek vznesli, protože se obávali případného reputačního rizika, pokud by Randwiick Trade kupovali přímo do společnosti Cerotina Trading Limited, která byla v minulosti spojována s Ivo R., a z něho vyplývajícího negativního hodnocení bankou při sjednávání financování.

Michal v hlavním líčení vinu odmítl. Obhajoval se tím, že společnosti Certonia a Varvadi neměly povinnost podat v Česku přiznání k dani, jeho advokátní společnost neměla otázku daní vůbec řešit a že Certonii ani Varvadi nikdy neřídil.

Podle rozsudku byla ale „prostorovými odposlechy jednoznačně vyvrácena obhajoba obžalovaného, že byl toliko právním zástupcem předmětných společností“. „Bylo zcela bez pochybností prokázáno, že obžalovaný tyto společnosti vedl, a to nikoli jen v případě prodeje pozemků v Hodkovičkách,“ píše se v dokumentu.

Doloženo to bylo podle soudu několika odposlechy. V jednom z nich například Michal rozhoduje, že má být Certonii vyfakturovaná „sekera 350 litrů“. Ženě, která se ptala, kam má peníze vyfakturovat, odpověděl: „Nevím, vole, to někam vyfakturuj, vole… Nevím, vole, vraž to dvakrát do tý Certonie.“

Že by firmy řídil, David Michal odmítl i na dotaz redakce. Zásadní podle něj je ale otázka zdanění prodeje v Česku.

„V této otázce v tomto případě bohužel v první instanci neplatilo, že soud zná právo. Máme k dispozici několik odborných vyjádření a znaleckých posudků, z kterých jasně vyplývá, že se v této zásadní otázce paní předsedkyně Miklová krutě zmýlila,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Obdobně argumentoval i Überall. „Musím zdůraznit, že jako vlastník společnosti jsem se prodeje předmětné dceřiné společnosti sám aktivně neúčastnil. Jak bych tedy asi mohl býti zodpovědný za placení nebo neplacení daní? To je jasný logický nesmysl,“ napsal serveru iROZHLAS.cz. Oba muži se proti rozsudku odvolali.

Obžalovaný David Michal a jeho advokátka Karolína Babáková u Městského soudu v Praze, 23. dubna 2018. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

‚Byly jakýmisi loutkami‘

Ferdinand Überall, který měl být podle rozsudku takzvaným „bílým koněm“, se v hlavním líčení bránil tím, že ve společnostech nebyl až do roku 2019 statutárním orgánem a tedy za ně vůbec nejednal. Jednat za něj měla jiná kyperská společnost Casarina Managment Limited, kterou vedly dvě ředitelky Iliada L. a Chloi P.

V čem jejich řízení firem spočívalo? „Podepisovaly jsme dokumenty, kde byl požadavek je podepsat,“ cituje rozsudek Iliadu. Nevybavila si ale, jaké činnosti se společnosti věnovaly, kolik za toto řízení pobírala. Zda jí David M. nařídil neplatit daně, odmítla odpovědět.

„Já jenom říkám, všechno, co se týká Certonie a tady těch sra*ek…dělám já.“ David Michal (citace odposlechu z rozsudku)

Chloi P. řekla, že činností obou společností bylo „držení akcií“. Nedokázala ale podle rozsudku odpovědět, u jakých bank společnosti měly vedené účty, proč měla Certonia u kyperské banky vedený účet v české měně a zda měla některá ze společností majetek na území České republiky.

Také si nepamatovala, v kolika společnostech v rozhodné době byla ředitelkou a nedokázala popsat, jak s Iliadou L. koordinovaly svoji činnost, když byly obě ředitelky a měly obě stejné úkoly.

Byla si ale jistá, že ani Certonia, ani Varvadi za rok 2015 nerealizovaly vyjma Kypru žádná zdanitelná plnění. „Protože to byly kyperské společnosti, kyperské společnosti mají daňovou povinnost na Kypru a nemůžou ji mít v zahraničí,“ cituje ji rozsudek. Soudkyně v závěru rozsudku jejich vystoupení shrnula slovy „tyto dámy si nevybavily vůbec ničeho“.

Právě jejich výpovědi vedly soudkyni k tomu, že ženy fakticky společnosti Certonia a Varvadi neřídily. „Byly toliko jakýmisi loutkami, které si společnosti musely najmout, aby splňovaly podmínky daňové rezidentury Kyperské republiky,“ uzavírá v rozsudku.

Pozemek v pražských Hodkovičkách, kvůli kterému je právník David Michal nepravomocně odsouzený. | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Lobbista Rittig

V odposleších se podle rozsudku několikrát objevuje explicitně jméno Ivo Rittiga, kterého advokátní kancelář MSB Legal dříve zastupovala. „První, co potřebuju: zejtra tady bude R., tak že bych chtěl mu minimálně ukázat, zatím bez příloh, ale chtěl bych mu ukázat ten seznam tý konečný tabulky, jako by podle toho rozposlaný peníze,“ cituje rozsudek jeden z odposlechů.

Citace z odposlechu: … a poté žena: „A voni říkaj, tak proč Certonie nemohla tu pohledávku třeba od Iva koupit a nemohla by mu ji proplatit?“ na což obžalovaný (Michal, pozn. red.) kontruje: „No jako mohla, v pohodě mohla, ale když přesvědčíš Certonii vzít si pohledávku od Ritiga, je to asi tak jako proč by si nemohla Certonie najmout letadlo vo*e a deset milionů měsíčně odlítat, jako mohla…“, načež se oba aktéři rozhovoru smějí.

V odposlechu z poloviny září 2015 Michal velmi podrobně hovoří o konkrétních částkách spojených s prodejem pozemků. I zde přitom padne Rittigovo jméno. „Ve finále to znamená, že dostaneš čtyrku ještě a ještě vlastně nějakých těch 3,6 nebo kolik to je, vlastně nám přijde z toho R., a pak už to bude jenom o nás, to máš jako neskutečnejch peněz, co z Hodkoviček, Rittiga … naskakovalo…“

Michal je nepravomocně odsouzený v souvislosti s údajně zmanipulovanými zakázkami Nemocnice Na Homolce, a to ke čtyřletému vězení a peněžitému trestu 2,4 milionu korun. Advokát vinu odmítá.

Figuruje také v několika kauzách lobbisty Iva Rittiga. Společně čelí obžalobě, že jim někdejší šéfka premiérova kabinetu Jana Nečasová (dříve Nagyová) vyzradila utajovanou zprávu BIS. Soud je nedávno nepravomocně osvobodil.

Nepravomocný osvobozující verdikt si Michal s Rittigem i Überallem vyslechli také v kauze jízdenek pro pražský dopravní podnik. Figuruje také v případu firmy Oleo Chemical, kde je Michalovo osvobození už pravomocné, nejvyšší státní zástupce však podal dovolání v mužův neprospěch.

Na pozemcích v Hodkovičkách Finep nakonec podle rozsudku žádnou výstavbu neuskutečnil, pozemky prodál dál holdingu Skanska za částku cca 400 milionů korun.