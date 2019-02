Dbalému jsem úplatky nedával, bylo by to v rozporu s naší firemní kulturou, hájil se ‚Rittigův‘ advokát

Advokát David Michal před soudem odmítl, že dával úplatky někdejšímu řediteli Nemocnice Na Homolce Vladimíru Dbalému. Podle Michala to jeho tehdejší kancelář Šachta & Partners neměla za potřebí. Advokát obviněný kvůli korupci v souvislosti s právními službami pro nemocnici před soudem v korupční kauze vystoupil podruhé. Uvedl, že výpovědi ostatních úplatky nepotvrdily, podle svých slov na ně navíc neměl peníze. Praha 14:57 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Advokát David Michal odmítl svědčit před soudem v kauze Nemocnice Na Homolce

David Michal dal podle obžaloby Dbalému za smlouvu na právní služby pro Nemocnici Na Homolce úplatek 2,3 milionu korun. Jeho tehdejší kancelář Šachta & Partners, která pracovala také pro lobbistu Ivo Rittiga, dostala za poradenství téměř 24 milionů korun, z nichž Dbalému advokát podle policie každý měsíc nosil 100, později 120 tisíc korun. Někdejší ředitel nemocnice si to zapsal do svého diáře, klíčového důkazu případu.

‚Nejsem blázen‘

Advokát ale ve středu tento příběh opět zpochybnil. „Na mém ani firemním účtu neproběhly žádné relevantní výběry hotovosti, na žádných bankovkách nalezených u Dbalého nebyly otisky moje ani kolegů. Nejsem blázen, abych bezdůvodně platil ze svých peněz pro to, aby se Dbalý a kolegové měli lépe,“ argumentoval Michal před soudním senátem.

Uvedl také, že na úplatky pro tehdejšího ředitele nemocnice neměl peníze on ani jeho tehdejší kancelář. Korupce podle Michala navíc u Šachta & Partners nebyla zvykem. „Bylo by to v přímém rozporu s naší firemní kulturou, navíc nebyl důvod platit někomu za to, že nám platí férovou odměnu za provedení práce,“ konstatoval.

Michal u Městského soudu v Praze vypovídal už na začátku hlavního líčení, ve středu doplnil vyjádření k výpovědím ostatních aktérů. Soud například vyslýchal dnes již jeho bývalé společníky z advokátní kanceláře Drahomíra Šachtu, Marka Stubleyho nebo účetní Janu Šádkovou.

‚Potvrdili má slova‘

„Jasně potvrzují, co jsem říkal už při původní výpovědi. Vůči Nemocnici Na Homolce jsme postupovali přesně podle uzavřených smluv, beze zbytku jsme je řádně plnili,“ uvedl Michal.

Kauza Nemocnice Na Homolce Kauzu Nemocnice Na Homolce policie rozdělila na tři okruhy. První se týká digitalizace chorobopisů za 146 milionů korun a nákupu gama nože za 140 milionů korun, z něhož se již u soudu zpovídá Dbalý a dalších šest lidí. Do Dbalého kapsy mělo jít 28 milionů.

Druhá část kauzy se týká poradenských zakázek. Policie kvůli nim vedle exšéfa Homolky obžalovala advokáta Davida Michala či účetní Emilii Bialešovou a další tři lidi. Obvinění si mezi sebou údajně předali úplatky v celkové výši přes deset milionů korun a nemocnici způsobili škodu 50 milionů korun.

Dbalého a další čtyři lidi policisté ve třetí větvi kauzy obvinili v únoru 2016. Případ se týká tří okruhů veřejných zakázek. Jedním z nich jsou poradenské služby, druhým dodávka pro pracoviště navigované chirurgie a třetí poskytování správy a vývoje aplikací.

Na otázky státního zástupce Zdeňka Matuly ale odpovídat nechtěl. „Může se hájit jakýmkoliv způsobem, může na svou obhajobu uvádět cokoliv, tedy i to, že nesouhlasí s obžalobou. Pokud vyjádřil k důkazům, je to jeho výsostné právo,“ reagoval po skončení Matula pro iROZHLAS.cz.

Zakázkou na právní poradenství se už dříve zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dbalý k ní totiž nenechal vypsat výběrové řízení. Kvůli tomu nemocnici v roce 2011 kontroloři pokutovali. Nemocnice se bránila, že zakázka se vešla do 2 milionů korun, a tak výběrové řízení není třeba.

Bez výběrového řízení

Podle policistů tehdejší šéf Homolky tento krok učinil, aby mohl tendr bez problémů dát AK Šachta & Partners. Sám Dbalý se podle obžaloby svěřil jednomu ze spolupracovníků, že tuto kancelář vybral kvůli slíbené budoucí politické podpoře.

Smlouva s dvorními advokáty Rittiga měla končit v roce 2009, Dbalý ji pak dvakrát dodatky prodloužil: podle policie proto, aby mohl dál inkasovat úplatky. V září 2010 skutečně nový tendr na právní služby nemocnice vypsala, podle detektivů byl celý pod kontrolou AK Šachta & Partners, aby nemohl vyhrát nikdo jiný.

„Odjíždím do AK Šachta, kde meet (setkání) s Davidem Michalem, Honzou Valtrem a JUDr. Jirkou – témata VŘ na právníky, další projekty spíše taxativně, budeme o nich hovořit příští týden. Ve dvou mi pak David předává moo,“ zapsal si Dbalý dva dny po vyhlášení výběrového řízení.

Nakonec ho ale podle obžaloby byl nucen zrušit, protože se o dění začali zajímat novináři. 4. dubna si k tomu šéf nemocnice zapsal: „Pak Láďa Jirka kolem právníků – BUDU RUŠIT VŘ!!!“

‚Řízení raději zrušili‘

Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že bez tlaku novinářů by tendr pokračoval. „Zvýšený zájem médií o AK Šachta vedl Dbalého po poradě s týmem AK Šachta k závěru, že bude nejlepší výběrové řízení zrušit, aby nebylo zjištěno, že bylo šito na míru této advokátní kanceláři,“ uvádí v obžalobě státní zástupce.

Michal nyní u soudu zdůraznil, že dění kolem zakázky neměl žádný vliv. „Působení naší kanceláře v Nemocnici Na Homolce jsem osobně nedojednával, nekoncipoval a nepodepisoval smlouvy s výjimkou jedné,“ uvedl.

Případ spadá do druhé větve rozsáhlé korupční kauzy Nemocnice Na Homolce, týkající se poradenských zakázek. Dbalý díky zmanipulovaným tendrům podle vyšetřovatelů inkasoval úplatky ve výši 12 milionů, nemocnice vyplatila 190 milionů za z velké části nevykonanou práci a utrpěla tak škodu nejméně 54 milionů.