‚Rittigův advokát‘ Michal a podnikatel Überall dostali od soudu pět let vězení za krácení daní

Sněmovna dala šanci přeměně dětských skupin na jesle. ‚Proč rušit něco, co funguje?‘ kritizoval Čižinský

Dětské skupiny by měly přestat existovat v nynější podobě do konce srpna 2024. Jesle by měly být pro děti od půl roku do zhruba tří let, na místa by přispíval stát.