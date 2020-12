Jdu s kůží na trh, nejsme projekt oligarchů, musíme objet republiku, říká Ondráčka ke vstupu do politiky

Mezi tváře nového hnutí Lidé PRO se zařadil někdejší ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Vstup do politiky označuje za životní krok. Tvrdí, že ví, jak zařídit, aby pravidla platila pro každého, a nebojí se, že by se v politice „zašpinil“. „Nemám co skrývat. Jdu do toho otevřeně, budu si držet svoje hodnoty a jdu s kůží na trh,“ říká David Ondráčka v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:02 6. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Ondráčka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky? A proč právě v novém hnutí Lidé PRO?

Dlouhodobě jsem to zvažoval. Je to pro mě velký krok v životě. Ale myslím, že mám co nabídnout. Chci přispět ke změně politiky, chci řešit věci, které z mého pohledu dnes nejsou řešeny dobře, chci aby bylo mocným vidět pod prsty a aby pravidla platila pro každého. To se dnes neděje a já vím, jak to zařídit.

Nalákal vás Mikuláš Minář, nebo šlo o vaši iniciativu? Kdo oslovil koho?

Mikuláš je skvělý organizátor. Dal dohromady tým, který chystal nové hnutí. Oslovil mě, jestli mám zájem se na tom podílet. Já jsem to rozmýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že ano. Teď do toho jdeme společně. Věřím, že přilákáme spoustu zajímavých lidí, kteří nyní v politice nejsou a měli by jí co dát. Taková je naše představa.

Třináct let jste byl v čele protikorupční organizace Transparency International (TI), v posledních měsících jste znásobil aktivitu. Připravoval jste si půdu pro novou kariéru? Snažil jste se nahnat politické body?

To si fakt nemyslím. Můj konec v Transparency nesouvisí s tímto krokem. Já jsem potřeboval po těch letech změnu. Už jsem byl unavený z řízení nevládní organizace. Protože to je firma, kde každý měsíc řešíte, jestli budete mít na zaplacení lidí, řešíte účetnictví a takové věci. Z toho jsem byl unavený. Hledám si novou práci a pracovní angažmá. Ale k tomu mi tento projekt dává smysl. Nechci vypadnout z veřejného prostoru, chci mu pomoci. Myslím si, že projekt má potenciál nabídnout lidem alternativu a naději.

Cejch politiky

Léta jste s politiky „bojoval“. Představte si, že byste se nyní do Poslanecké sněmovny dostal. Nebojíte se, že by bylo těžké sehnat pro cokoli podporu?

Já si myslím, že se má politikům pořád koukat pod prsty a mají se hlídat. To bude platit i pro mě, pokud bych v politice byl.

Roky jsem s politiky sice bojoval, ale také jsem se spoustou z nich spolupracoval. Protože jsme připravovali legislativu, prosazovali jsme změny ve fungování institucí. Já jsem byl ve skoro každodenním kontaktu s ministry a poslanci. Přesně vím, jak ten systém funguje. To je moje výhoda, protože také vím, jak nefunguje a co je na něm potřeba opravit.

A neobáváte se, že se nyní bude „koukat pod prsty“ vám a že si je v politice „zašpiníte“?

Já nemám co skrývat. Jdu do toho otevřeně, budu si držet svoje hodnoty a jdu s kůží na trh. Jdu sice do veřejného prostoru, ale já jsem v něm byl vlastně doposud. Také jsem byl pod drobnohledem a budu pod ním i případně nyní, pokud budu kandidovat za nové politické hnutí Lidé PRO.

Krnáčová? Ne, jdu odspoda

Jaký dopad může mít vaše rozhodnutí vstoupit do politiky pro Transparency International? Neoslabíte, nebo dokonce neznehodnotíte tím její aktivity?

Já jsem z Transparency odešel, jak už jsem říkal, protože jsem potřeboval změnu. Nahradil mě kolega Petr Leyer, který si myslím, že je kvalitní a zvládne to. Jsem občan, který se rozhodl angažovat politicky. Každý má na to právo. Chci přispět k tomu, aby tahle země vzkvétala pro všechny. A to si myslím, že nesouvisí s mojí účastí v Transparency. Ta bude dál fungovat nezávisle, bude dělat to, co má a bude kontrolovat všechny. Třeba i nás.

Nekritizovali vaše rozhodnutí nyní již bývalí kolegové z Transparency International?

Ne, to ani ne. Já jsem to nejbližšímu týmu řekl o nějaký den dřív, aby věděli, že takovýto plán mám a pak nebyli překvapeni. Ale kritiku jsem neslyšel. Oni dál dělají to, co mají. Budou nadále hlídacím psem a jedou padni komu padni. A je to tak v pořádku.

Nejste prvním člověkem, který z Transparency International vstoupil do politiky. Když jste se stal v roce 2008 ředitelem, nahrazoval jste Andrianu Krnáčovou, která se následně stala primátorkou Prahy a členkou hnutí ANO. Inspirovala vás?

Ne. Já nezískám nominaci do nějaké funkce. Kdybych se nechal napsat na kandidátku nějaké strany, tak bych to měl mnohem, ale mnohem snazší. Ale já do toho jdu odspoda. Chceme postavit nové politické hnutí. Nejsme žádná strana oligarchů, ani odštěpení nějaké stávající politické strany. Chceme jít za lidmi, dostat jejich důvěru a postavit je na naši stranu. V tomto směru je to můj osobní příběh a můj osobní boj.

Když byla Krnáčová primátorkou, Transparency International ji opakovaně kritizovala. Co jste si vzal z jejího politického působení? Je něco, čemu se budete chtít vyvarovat?

Působení paní Adriany Krnáčové na magistrátu byl podle mě omyl. Ona na to neměla. Jakkoliv je toto těžká politická pozice, tak ale já k tomu nemám co víc říct.

Byrokracie: osobní výzva

Ve čtvrtek se hnutí Lidé PRO představilo ve videu. O jeho programu jsme se z něj ale příliš nedozvěděli, přitom právě to vždy pan Minář, když vedl Milion chvilek pro demokracii, kritizoval. Proč není program konkrétnější?

Musíme na tom pracovat postupně. My jsme teď tu iniciativu představili, zaregistrovali a předestřeli jsme hlavní oblasti, na kterých ten program chceme postavit. Nyní dáváme dohromady širokou skupinu expertů na jednotlivá témata, se kterými to budeme rozpracovávat, abychom v řádu měsíců měli program ucelený, aby to mohl být základ volebního programu.

Já sice chápu netrpělivost, ale je to normální postup. My do toho chceme lidi vtáhnout a hlásí se nám opravdu spousta lidí, kteří nám chtějí s tou programovou věcí pomoci a my je chceme využít.

Do sněmovních voleb zbývá necelý rok. Můžete aspoň přiblížit představu o tom, co by se mělo změnit například ve školství, nebo nyní tolik řešeném zdravotnictví?

Na tom právě budeme pracovat. Abychom měli konkrétní program. Sám se budu primárně zabývat tím, jak vytvořit a postavit efektivnější stát, jak odbourat naprosto nesmyslnou byrokracii. Mou představou je vytvořit tým lidí, který navrhne zrušení konkrétních právních norem, kterých tady máme přes dva miliony, konkrétních zbytečných institucí. Dále jak odbourat byrokracii nejen pro lidi, firmy, starosty, ale taky třeba pro lékaře nebo ředitele škol. Aby oni skutečně mohli léčit a učit a ne vyplňovat papíry. Toto je primárně moje téma, kterému se chci věnovat.

Na představení konkrétního programu je příliš brzo. Budou další kolegové, kteří budou zpracovávat ucelenou programovou představu třeba pro zdravotnictví nebo vzdělávání.

S Babišem ne

Pokud se vám podaří dostat do Poslanecké sněmovny, zvážili jste, s jakými stranami byste hledali programovou shodu?

To je fakt předčasné. My jsme v téhle chvíli na začátku. Jedeme za lidmi zjistit, jestli vůbec chtějí, abychom kandidovali, budeme sbírat podpisy a budovat síť dobrovolníků. Pak třeba na jaře zvážíme, jestli taková poptávka je a jestli nám to šlape. Potom si myslím, že to můžeme dál řešit.

Ale základní teze, které jsme zveřejnili, ukazují, jakým oblastem bychom se chtěli věnovat a jaké je naše ideové ukotvení.

A můžete vyloučit, že se s nějakou stranou nespojíte?

Samozřejmě nebudeme nikdy spolupracovat s extremisty typu Tomio Okamury nebo Václava Klause mladšího. Ale primárně nám skutečně jde o to, abychom šli za lidmi a zkusili řešit problémy, které tady řešeny nebyly. To je vlastně pro mě primární motivace. Třicet let tady vidím, jak politické strany jenom mluví o nějakém řešení, ale žádné nenabízí. Ať už jsou to dluhové pasti, podpora chudých regionů, hospodaření s vodou nebo ochrana lesů. To zůstává prostě a jenom u frází, ale žádná politická strana pro to nic nedělá.

Ze spolupráce jste nevyloučil hnutí ANO a ptám se na ni proto, že když se po volbách v roce 2013 rodila vláda Bohuslava Sobotky (ve složení ČSSD, ANO, KDU-ČSL - pozn. red.), šéf hnutí ANO Andrej Babiš vás navrhoval na post ministra vnitra. Pro Český rozhlas jste se tehdy vyjádřil, že byste funkci přijal (ministrem vnitra se nakonec stal Milan Chovanec z ČSSD - pozn. red.). Můžeme tedy očekávat, že byste se snažili najít programovou shodu i s hnutím ANO?

Ne (smích). Myslím si, že Babiš a jeho politika nechá naši zemi v rozvratu. Nefunkčně třeba nyní rozvracejí rozpočet. Tady žádnou společnou cestu nevidím.

Lanaření bývalých kolegů

V čele hnutí bude stát Mikuláš Minář, který založil a donedávna vedl spolek Milion chvilek pro demokracii. Jak bude vypadat koexistence vašeho hnutí a Milionu chvilek?

My jsme zatím nerozhodli, kdo bude stát v čele, ani žádné jiné funkce nerozdělujeme. Hnutí teprve zažádá o zaregistrování a teprve pokud bude po nějakých měsících pozitivní odezva, tak uspořádáme ustavující sjezd, kde si zvolíme vedení a lídry hnutí. Mikuláš je skvělý organizátor a dal dohromady lidi, abychom to rozhýbali.

Tomu rozumím, ale pan Minář hnutí představil a pohybuje se v jeho popředí. Ptám se na to v souvislosti s jeho minulostí v Milionu chvilek pro demokracii a na to, jestli už jste řešili, jak vedle sebe budou tyto dvě iniciativy fungovat?

Neumím na to konkrétně odpovědět. Mikuláš byl v Milionu chvilek, ale odešel. Je to organizace, která dál funguje. Pokud bude cítit, že i naše politické hnutí je odpověď na nějaké otázky, které považuje za důležité, tak třeba nás může podpořit. Ale to je jejich věc.

Roll z Milionu chvilek: Minář jde do politického boje, už ho nemůžeme brát jako jednoho z nás Číst článek

Je možné, že se na kandidátní listině hnutí Lidé PRO objeví bývalí či současní spolupracovníci spolku Milionu chvilek pro demokracii nebo lidé z Transparency International?

My chceme přijít s přímou volbou kandidátů. To je poměrně novum. Chceme nabídnout lidem podílet se na tvorbě kandidátky. Chceme je vtáhnout do toho výběru. Tím pádem se nedá nyní předbíhat, kdo na těch kandidátních listinách bude a na jaké pozici. Já se o to ucházet chci a Mikuláš určitě taky. Ale myslím si, že to není tak, že bychom nyní přetahovali naše bývalé kolegy. Je to tak, že chceme nabídnout místa široké škále osobností. Znám jich desítky, které něco takého zvažují a doteď neměly koho volit, neměly důvod se do politiky osobně zapojit.

Hranice půl milionu

Za cíl jste si dali sehnat 500 tisíc podpisů na vaši podporu. Deklarovali jste, že pokud této hranice nedosáhnete, ve volbách kandidovat nebudete. Co uděláte pro to, abyste na svou stranu získali půl milionu lidí? Budete dělat kampaň?

My chceme získat relevantnost. Chceme vědět, jestli nás lidé chtějí v politice. A pokud jich skutečně budou statisíce, tak do toho chceme jít. Co to znamená – nyní rozjíždíme obrovskou kampaň, během které chceme objet celou republiku. Zastavit se v každém městě, případně vesnici a hledat tam dobrovolníky, kteří nám s tím pomohou. Od lidí při tom sbírat podněty, co je trápí, a tak i nabírat podpisy pro kandidaturu. Věřím, že to je cesta, jak můžete odspodu získat relevanci. Protože nemáme za sebou žádné velké peníze, nejsme projekt oligarchů, ani odštěpených stran, nedostáváme státní příspěvky jako ostatní politické strany. My musíme tu práci odpracovat na místě, v regionech.

A co když se to nepovede? Co pak budete dělat?

Já věřím, že se to povede. Věřím, že to, jak se nám hlásí skutečně desítky a desítky dobrovolníků a dalších lidí, kteří nám chtějí pomoct, tak věřím, že nárůst bude veliký. Je to ambiciózní, ale věřím, že statisíce lidí budou chtít, abychom do voleb šli.