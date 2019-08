Rathův rozsudek je už napsaný, spis se přesouvá k Nejvyššímu soudu

Pražský vrchní soud v Praze už sepsal pravomocný rozsudek, kterým poslal středočeského exhejtmana Davida Ratha na sedm let do vězení. Než se ale spis dostane ke středočeskému krajskému soudu, který bude vyzývat Ratha k nástupu trestu, musí Nejvyšší soud v Brně vyřešit několik stížností. Uvedla to mluvčí vrchního soudu Simona Heranová.

