Vězeňská služba znovu řeší Rathovy džíny a matraci. Podle inspekce mohlo dojít ke kázeňskému pochybení

Zdravotní matrace a civilní oblečení, které měl v cele odsouzený korupčník David Rath, mohly být kázeňským pochybením a věc bude muset znovu posoudit vězeňská služba. Takové jsou závěry šetření Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ta se ještě stále zabývá exhejtmanovým zařazením do káznice s neodpovídajícím stupněm zabezpečení. Stejnou věc zároveň na žádost ministerstva spravedlnosti došetřuje i Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem. Původní zpráva Praha 7:25 21. srpna 2020

V souvislosti s pobytem ve vězení bývalého ministra zdravotnictví a exhejtmana Davida Ratha objevilo ústecké státní zastupitelství při namátkové kontrole tři pochybení. A to už dva měsíce poté, co za korupci pravomocně odsouzený bývalý hejtman do teplické káznice, kde si měl odpykat sedmiletý trest za ovlivňování tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad, nastoupil.

Šlo o zdravotní matraci, džíny a věznici, do které podle předpisů nepatří.

K podobným závěrům později dospěly Nejvyšší státní zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti. Podle resortu ale nedošlo „ke zvýhodnění postavení jednoho odsouzeného vůči ostatním“, a tak neudělil žádný postih. Mluvčí Vladimír Řepka nicméně uvedl, že k pochybení došlo – v Rathově spisu totiž nebyla žádost o nadstandardní vybavení ani rozhodnutí o takové prosbě.

Stejné tři problémy ale - souběžně se zmiňovanými institucemi - řešila také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). A právě toto šetření kriminalisté podle mluvčí Ivany Nguyenové ve čtvrtek ukončili.

„V této věci (zdravotní matrace a civilního oděvu) jsme nezjistili spáchání trestného činu příslušníkem vězeňské služby. Nicméně jsme zjistili možné kázeňské pochybení, proto jsme věc odevzdali příslušnému funkcionáři k projednání,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Dané prohřešky tak bude znovu zkoumat Vězeňská služba ČR. Podle její mluvčí Petry Kučerové generální ředitelství zprávu ještě fyzicky neobdrželo. „Nicméně, jak už vyplynulo z šetření ministerstva spravedlnosti, v této věci k závažnému pochybení nedošlo. Šlo pouze o administrativní záležitost. Nepředpokládáme tedy, že by padly nějaké zásadní kázeňské postihy,“ sdělila.

Ve špatné věznici?

Úřady se stále zajímají o poslední pochybení, které při listopadové kontrole odhalilo státní zastupitelství. David Rath totiž nebyl několik měsíců umístěn ve věznici s odpovídajícím stupněm zabezpečení.

A stejnou věc si přálo došetřit také ministerstvo spravedlnosti. Podle dopisu, který zaslala v červenci ministryně Marie Benešová (za ANO) pražské vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové a který má redakce k dispozici, postup věznice „nebyl řádně zadokumentován“.

Že prověřování stále probíhá, potvrdil serveru iROZHLAS.cz krajský státní zástupce Radim Kadlček. „S ohledem na neveřejnost přípravného řízení nelze poskytnout konkrétnější informace,“ uvedl pouze.

Spor o Teplice

Původně soud určil jako Rathovo nástupní místo trestu věznici v pražské Ruzyni, tam se ale exministr dostal na vlastní žádost až letos v lednu. Po poradě se svými advokáty se totiž v říjnu rozhodl pro nástup na severu Čech.

Rathův pobyt v teplické věznici byl předmětem veřejného sporu mezi vězeňskou službou a státním zastupitelstvím. Bývalého vlivného sociálního demokrata vězeňská komise zařadila do vysokého stupě zabezpečení, kterým v době jeho nástupu Teplice nedisponovaly. Předpisově směla věznice přijímat jen odsouzené v nižších stupních zabezpečení, na což server iROZHLAS.cz upozornil už v polovině prosince.

Státní zastupitelství to vězeňské službě vytklo při listopadové prověrce teplické káznice, spolu s tím, že Rath nenosil vězeňský stejnokroj a měl bez potřebných papírů zdravotní matraci. Vedení věznice a vězeňské služby se ve sporu o stupeň zabezpečení hájilo tím, že Rathovi podmínky přísného režimu simuluje a nevidí tedy důvod pro jeho přestěhování.

Důvodem pro Rathovo setrvání v Teplicích bylo i jednání u tamního okresního soudu, který řešil odvolání bývalého hejtmana proti zařazení do vysokého stupně zabezpečení. Šéf vězeňské služby Petr Dohnal tehdy označil rozhodnutí za „logické a legitimní“. Teplická věznice tím ale podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana porušila právní předpis.

A přestože soud v lednu rozhodl v Rathův neprospěch, tehdy se ještě ze severu Čech nestěhoval. Vazební věznice Teplice se totiž k Novému roku v tichosti stala káznicí s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení.