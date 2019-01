Rath, Kottová, Kott. Začíná soud v druhé korupční kauze bývalého ministra a hejtmana

Druhá část korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha je po sedmi letech u soudu. Hlavními aktéry jsou kromě exhejtmana i bývalá ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Kottová a její manžel Petr Kott. David Rath svou vinu odmítá. Praha 9:03 15. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý středočeský hejtman a ministr zdravotnictví David Rath | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Podle nynější obžaloby si trojice David Rath, Kateřina Kottová a Petr Kott na přelomu let 2011 a 2012 domlouvala úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Obdrželi však jen 3 340 000 korun, protože je v květnu 2012 zadržela policie.

David Rath řekl, že úplatky nebral a k jeho odsouzení není dostatek důkazů. „Tam jsou jediné věci a to jsou nějaké odposlechy z roku 2011 a 2012, které státní zastupitelství interpretuje nějak. Přitom ty odposlechy jsou nesrozumitelné, zmatené, sestříhané a není z nich patrné, oč se vůbec jedná,“ popsal Radiožurnálu Rath.

David Rath svou vinu odmítá a považuje celé řízení za zbytečné vyhazování peněz. „Je to důkaz, jak vyhazují peníze daňových poplatníků oknem. Bude to stát zase jako to první řízení, které také není skončeno, mnoho milionů. To, co to už stálo na soudech a policiích a státních zástupcích, stojí daleko víc, než co tvrdí, že jsme měli dostat na nějakých úplatcích. Přitom podotýkám, v tomto případě a v těchto případech žádná škoda nikomu nevznikla,“ dodal Rath.

V první větvi kauzy už David Rath dostal zatím nepravomocný trest osm a půl roku vězení.

Metrostav a dalších sedm firem

Obžaloba viní devět lidí a osm firem z uplácení a manipulací při zadávání veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic. Obžaloba se oproti první části Rathovy korupční kauzy týká tentokrát i společností. Před soudem stanou firmy Aveza, ML Compet, Metrostav, Konstruktiva Branko, Puro-Klima, Hospimed, Jipe a Tenton. Ty se podle státního zástupce dopustily navíc trestných činů pletichy při zadání veřejné zakázky nebo poškození finančních zájmů Evropské unie.

Středočeský kraj bude požadovat náhradu škody. Podle současného vedení vznikla hejtmanství v souvislosti se zakázkou na rekonstrukci hostivického gymnázia škoda za tři miliony korun. O připojení k řízení rozhodli krajští radní.

Kraje se jako poškozeného týkají zakázky na rekonstrukce buštěhradského zámku a hostivického gymnázia. Vzhledem k tomu, že se od opravy zámku Buštěhrad upustilo, nevznikla hejtmanství žádná škoda. Náklady vynaložené na projektovou dokumentaci lze totiž použít v budoucnu a bude tak uplatňovat jen škodu za hostivické gymnázium.

Podle radního pro zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) měla být výše úplatku v zakázce na rekonstrukci hostivického gymnázia tři miliony. Středočeský kraj tak vychází z toho, že zakázka musela být o tři miliony předražená a proto bude chtít tyto tři miliony dostat. K řízení se připojí i nemocnice v Kladně a Kolíně. Ty se ale musí přihlásit o náhradu škody samy.