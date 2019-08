Rath nebude zastupitelem Hostivice. Ústavní soudci odmítli jeho stížnost

Někdejší vlivný sociálnědemokratický politik David Rath zastupitelem středočeského města Hostivice nebude. Ústavní soud zamítl jeho stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který označil zvolení Ratha za neplatné. Volební straně Zdravá Hostivice totiž odpočetl hlasy pro kandidáty, kteří ve městě neměli trvalý pobyt. Se stížnostmi neuspěla ani Zdravá Hostivice, ani Eva Rathová jako volička. Brno 9:46 20. 8. 2019 (Aktualizováno: 9:59 20. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší vlivný sociálnědemokratický politik David Rath zastupitelem středočeského města Hostivice nebude | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pokud se Ústavní soud přiklonil k této variantě, je to jeho rozhodnutí. Mně hlavně vadilo, že je tady dvojí rozhodovací praxe. Není tak důležité, jestli to Ústavní soud zamítl, nebo potvrdil, ale jak to odůvodnil. To znamená, jak sjednotil rozhodovací praxi v rámci České republiky. A to odůvodnění já neznám,“ uvedl Rath.

Zda je, nebo není zastupitelem Hostivice, podle Ratha není podstatné, šlo mu prý o princip. Cílem stížnosti bylo dosáhnout sjednocení judikatury krajských soudů, které v podobných případech rozhodovaly rozdílně.

„Jeden typ krajských soudů rozhodoval, že k tíži ostatních kandidátů se přičítá, když některý z uchazečů nesplňuje podmínky, a jiné krajské soudy zase říkaly, že se to k tíži kandidátky jako celku nepřičítá,“ dodal Rath.

Volby v Hostivici u Prahy vyhrálo sdružení HOme - Hostivice město se šesti mandáty před kandidátkou Středočeši2012.cz. Zdravá Hostivice skončila na sedmém místě se ziskem 5,21 procenta hlasů a měla nárok na jeden mandát pro lídra Ratha, který je pravomocně odsouzený v korupční kauze kolem zakázek Středočeského kraje.

Po přepočtu klesl počet uznaných hlasů pro Zdravou Hostivici z 2500 asi na 1500, zůstala pak bez zastupitelského křesla. Mandát místo Ratha získal Petr Lovíšek (Středočeši2012.cz)

Správný postup

Ústavní stížnost podali Rath jako kandidát, Zdravá Hostivice jako volební strana a Rathová jako volička. Krajský soud podle nich při přepočtech chyboval a překročil své kompetence. Poukazovali také na to, že různé soudy zacházejí s propadlými hlasy odlišnými způsoby, a že kdyby rozhodoval jiný soud, mandát by Rathovi zůstal.

Podle ústavních soudců ale krajský soud postupoval správně, když k hlasům pro kandidáty bez trvalého pobytu nepřihlížel.