‚Na základě zákonných důvodů.‘ Vězeňská služba odmítá, že by Ratha přemístila na jeho žádost

Vězeňská služba odmítá, že by odsouzený David Rath byl přemístěn do jiné věznice na vlastní žádost. O přemísťování vězňů rozhoduje generální ředitelství Vězeňské služby České republiky na základě zákonných důvodů, sdělila v pátek mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Lékaře a bývalého hejtmana převezla eskorta tento týden z teplické věznice do ruzyňské. Rathův advokát Roman Jelínek uvedl, že Rath se o stěhování přihlásil sám.

Praha 10:51 31. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít