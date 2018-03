Krajský soud v Praze čeká řečnický maraton. V kauze Rath vyslechne závěrečné řeči

U soudu začínají závěrečné řeči v kauze exposlance Davida Ratha a dalších deseti obžalovaných. První začne státní zástupce Petr Jirát, podle kterého se korupce ve Středočeském kraji jednoznačně potvrdila. V následujících dnech a týdnech budou mluvit také obhájci a samotní obžalovaní. Někdejší hejtman Rath mluvil během prvního projednávání případu tři dny. Praha 7:32 20. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Samozřejmě. Tam se změnily určité okolnosti, tak budu hovořit především o nich. Vývoj, který se stal od prvního rozsudku,“ odpovídá žalobce Petr Jirát na otázku Radiožurnálu, jestli bude upravovat svou původní závěrečnou řeč, kterou přednášel před třemi roky.

Naráží hlavně na názor na pořízené odposlechy. Odvolací Vrchní soud v Praze je neuznal, Nejvyšší soud ale loni rozhodl, že jsou zákonné a jde je použít jako důkaz.

„Z našeho pohledu platí, protože to řekl Nejvyšší soud. Přeci se nebudeme řídit nezákonným usnesením vrchního soudu, to přece není v demokratické společnosti možné,“ vysvětluje.

'Dostat Ratha do tepláků'

Obžalovaný David Rath bude spolu s právníky v závěrečné řeči naopak tvrdit, že policejní odposlechy nejsou zákonné.

Další výslechy svědků a znalců nejsou třeba. Soud zamítl Rathovy požadavky a ukončil dokazování Číst článek

„Tady platí pravomocné rozhodnutí vrchního soudu, které je označilo za nezákonné. Toto je platné a podle českého právního soudu platí pro všechny soudy. Nejvyšší soud konstatoval, že jde o akademické rozhodnutí pro jiné případy, že se tohoto případu prostě týkat nemůže,“ říká bývalý politik, který počítá, že ho Krajský soud v Praze pošle do vězení.

„Dostali úkol Ratha dostat do tepláků a je jim jedno, jestli je to v rozporu s Ústavou, se zákony, tady zapůsobila síla a oni to dávají najevo,“ opakuje, že jde o politický proces.

V případu je obžalovaných 11 lidí, jako jediná korupci připustila podnikatelka Ivana Salačová.

Další dokazování soudce odmítl

Projednávání údajného uplácení ve Středočeském kraji je u Krajského soudu v Praze u konce, protože soudce Robert Pacovský odmítl další návrhy na dokazování.

Sami obžalovaní nebo jejich právníci chtěli vyslechnout ohlašovatele údajné korupce, dále novináře, který o kauze napsal knížku, ministra spravedlnosti nebo sourozence Davida Ratha Michala.

Během březnového líčení doplňoval svou výpověď také obžalovaný Jindřich Řehák ze zdravotnické firmy Hospimed. Mimo jiné soudce žádal, aby posoudil možnou nepříčetnost obžalovaného Petra Kotta. Podle něj bral v době policejního odposlouchávání léky na deprese a jejich vedlejším účinkem můžou být i bludy a přehánění.

Rath přímo v soudní síni předal soudci 10 tisíc korun. Ten je odmítl přijmout a dal je do úschovy Číst článek

„Určité léky, které pan doktor Kott používal, mohou způsobovat různé iluze, halucinace... I z jeho slov jsem vypozoroval, že u něj se nežádoucí účinky objevovaly,“ přidal se i obžalovaný David Rath.

Všechny návrhy na dokazování soudce Krajského soudu v Praze Robert Pacovský 7. března zamítl. Žalobce Petr Jirát to přivítal: „To bylo naprosto zbytečné některé ty důkazní návrhy. Já je nebudu ani komentovat. Prostě zbytečné - jenom protahovat, protahovat a protahovat.“

Pět let soudů

Soudy se kauzou zabývají od roku 2013, první rozsudek padl v roce 2015. Krajský soud v Praze tehdy Davidu Rathovi vyměřil 8,5letý trest. O rok nižší trest vězení dostali bývalá šéfka kladenské nemocnice Kateřina Kottová, dříve Pancová, a Petr Kott.

Soudce Robert Pacovský je označil za hlavní organizátory trestné činnosti. Rozsudek pak zrušil Vrchní soud v Praze, který věc vrátil k novému projednání.