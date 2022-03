Spor o dědictví. Posudky mluví ve prospěch Davida Ratha, jeho bratr Michal se proti rozsudku odvolal

Už šest let trvá pře bratrů Michala a Davida Rathových o dědictví po otci Ratmírovi. Obvodní soud pro Prahu 6 v lednu rozhodl ve prospěch exhejtmana Davida. Vycházel z posudků znalců, kteří zkoumali písmo závěti, ale i záznamů o zdravotním stavu Ratmíra Ratha v době vzniku poslední vůle. Starší Michal si stojí za tím, že závěť je neplatná. Rozsudek považuje za nespravedlivý a odvolal se proti němu. Server iROZHLAS.cz má oba dokumenty k dispozici. Dokument Praha 5:00 27. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spor bratrů Rathů o dědictví pokračuje, Michal Rath (vlevo) se proti rozsudku, který dědictví přiznal jeho mladšímu bratrovi Davidovi (vpravo) odvolal | Foto: Radek Kedroň | Zdroj: Český rozhlas

Michal Rath, starší z bratrů, předložil se svým advokátem Tomášem Lazničkou u soudu hned několik argumentů, které měly znevěrohodnit platnost závěti sepsanou Ratmírem Rathem těsně před jeho transportem do nemocnice.

Ve zkratce: podle Michala měl expolitik David svého otce k sepsání závěti v jeho prospěch přesvědčit při telefonickém hovoru v době, kdy Ratmír Rath utrpěl infarkt. Text závěti – psaný vlastní rukou – ani podpis pak podle Michala neodpovídal otcovu písmu. A pochybná měla být i doba, za jakou k sepsání závěti došlo.

Soud ale jednotlivá tvrzení žaloby odmítl. „V posuzovaném případě zůstavitel sepsal závěť vlastní rukou a vlastní rukou podepsal dne 18. 8. 2014, což soud vzal za prokázané výpovědí svědkyně Šárky Staruchové (zdravotní sestry, která při podpisu závěti asistovala, pozn. red.) a znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví vypracovaným JUDr. Strakou,“ stojí v rozsudku.

„Nic nenasvědčovalo tomu, že zůstavitel nebyl pisatelem.“ Irena Voštová (soudkyně)

Na to Michal Rath namítal, že soud vychází z posudku vypracovaného pro potřeby policie, která se případem také zabývala.

Vypracování nového však nebylo podle soudkyně Ireny Voštové třeba. „Znalecký posudek a jeho závěry jsou jednoznačné a nevzbuzují pochyby, proto soud návrh žalobce na doplnění tohoto řízení znaleckým posudkem z oboru písmoznalectví zamítl,“ píše se ve verdiktu.

Telefonát

Soud posuzoval také tvrzení, že exposlanec Rath svého otce k sepsání závěti přesvědčil během telefonátu, k němuž došlo v době otcova infarktu. Bratři se přitom liší v interpretaci, jak silný infarkt Ratmíra postihl.

„Žalovaný (David Rath, pozn. red.) ve své výpovědi uvedl, že rozhovor se týkal pouze zdravotního stavu otce, který odmítl poskytnutí lékařské pomoci, konkrétně odvoz sanitkou do nemocnice, žalobce (Michal Rath, pozn. red.) tvrdí, že při telefonickém rozhovoru žalovaný zůstavitele (Ratmíra Ratha, pozn. red.) přiměl k sepsání závěti v jeho prospěch,“ je psáno v rozhodnutí.

Že k telefonátu mezi Ratmírem a Davidem skutečně došlo, potvrdila i zdravotní sestra Staruchová. Ta ale podle své výpovědi neměla být přímo při hovoru, tvrzení Michala Ratha proto podle soudu nelze ověřit.

„Další důkazy k prokázání svého tvrzení o obsahu telefonického rozhovoru zůstavitele s žalovaným žalobce nenabídl, je však pravdou, že důkazní situace související s objasněním telefonického rozhovoru je značně problematická,“ zmiňuje dokument.

Zdravotní stav

Zdravotní sestra Staruchová se u soudu vyjádřila také o zdravotním stavu Ratmíra Ratha v době sepsání závěti. Uvedla, že měl v době příchodu do ordinace zdravotní problémy, což ostatně dokázalo i měření EKG. Přesto měl odmítat odvoz do nemocnice. I proto Staruchová volala nejprve jeho manželce, a když se jí nedovolala, tak jeho synovi Davidovi.

„S ohledem na výše uvedené soudu nezbylo, než žalobu jako nedůvodnou zamítnout.“ Irena Voštová (soudkyně)

„Následoval kratší telefonický hovor mezi zůstavitelem (Ratmírem Rathem, pozn. red.) a žalovaným (Davidem Rathem, pozn. red.), u kterého (Šárka Staruchová, pozn. red.) nebyla přítomna, a po kterém okamžitě zůstavitel přistoupil k sepisu závěti již v ordinaci. Byla přítomna při dokončení sepisu závěti, zůstavitel jí požádal, aby text podepsala jako svědek, což učinila a ještě předtím si text přečetla. Z výslechu svědkyně nevyplynulo, že zůstavitel by v době sepisu závěti nebyl orientován,“ píše se v rozsudku.

Soud dále vycházel ze znaleckého posudku a záznamu záchranné služby, která se podle něj dostavila během několika minut. „Zůstavitel v době jejich příjezdu seděl ve své ordinaci, stěžoval si na mírnou bolest v hrudi, nevykazoval dechové obtíže, byl stabilizován, jakož i zprávy ÚVN (Ústřední vojenské nemocnice, pozn. red.), kam byl zůstavitel sanitkou převezen, kdy tyto záznamy byly ve znaleckém posudku podrobně specifikovány.“

Podle soudu pak pro zneplatnění závěti není dostatečná ani skutečnost, že Ratmír Rath napsal původně v závěti špatný rok narození jeho syna Davida, který měl podle exposlance následně opravit.

„Byl nepochybně do určité míry rozrušen i s přihlédnutím k tomu, že tzv. pospíchal, neboť si byl vědom toho, že v krátké době lze očekávat příjezd sanitky a jeho odvoz do nemocnice, když předtím stanovisko změnil a s odvozem do nemocnice vyslovil souhlas,“ odůvodnil soud.

‚Spolčil se s policií‘

Podobně dopadla i snaha závěť zneplatnit tvrzením, že bývalý poslanec Rath není způsobilým dědicem, protože „se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu“ proti otci a bratrovi.

Dvě větve kauzy Rath Davida Ratha policie zadržela v květnu roku 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti. Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se bude odvolací vrchní soud zabývat v dubnu.

David Rath totiž u soudu vypověděl, že k výsledné podobě závěti se jeho otec rozhodl proto, že svého druhého syna považoval za zrádce, který se proti němu „spolčil s policií“. Podle Michala Ratha mohl jeho otec dojít k podobnému závěru pouze na základě „lsti žalovaného, který měl nepochybně zájem získat majetek po zůstaviteli a žalobce z dědění vyloučit“.

A soudkyně odmítla i další tvrzení Michala Ratha ohledně trestných činů, které měly souviset s dědickým řízením.

„Ani v tomto řízení z pohledu soudu, který zvažoval i další v řízení provedené důkazy, neshledal důvod pro vyslovení existence dědické nezpůsobilosti ve smyslu citovaného zákonného ustanovení na straně žalovaného, přičemž znova opakuje, že tvrzení žalobce, že žalovaný zůstavitele k sepisu poslední vůle uváděného obsahu lstivě přiměl, nebylo nijak podpořeno důkazy,“ rozhodla soudkyně.

A v odůvodnění pokračovala: „Také převedení majetku na jiný subjekt v době, kdy dědické řízení nebylo skončeno, nelze hodnotit z pohledu dědické nezpůsobilosti žalovaného. Jde o neplatný právní úkon,“ uvedla s tím, že žalobu musí zamítnout jako nedůvodnou.

Odvolání

Michal Rath s rozsudkem spokojený není a se svým advokátem se proti němu odvolal. Celý spor o dědictví po Ratmíru Rathovi se proto potáhne dál. Případem se bude zabývat Městský soud v Praze.

„Žalobce s ohledem na vše výše uvedené zdvořile Městskému soudu v Praze navrhuje, aby rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 01. 2022 v celém rozsahu zrušil a sám rozhodnul tak, že žalobnímu návrhu žalobce v celém rozsahu vyhoví a přizná žalobci náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů, in eventum (případně, pozn. red.) rozhodl tak, že věc vrátí Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení,“ píše v podaném odvolání advokát Michala Ratha Tomáš Laznička.

Server iROZHLAS.cz oslovil s žádostí o vyjádření jak Michala Ratha, tak i přes jeho advokáty jeho bratra Davida Ratha. Nikdo z nich do vydání článku na žádost nereagoval.

Spor o dědictví srpen 2014 - Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví.

- Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví. srpen 2014 - Dva dny po sepsání závěti se Ratmír Rath podstupuje operaci srdce.

- Dva dny po sepsání závěti se Ratmír Rath podstupuje operaci srdce. říjen 2014 - Ratmír Rath umírá.

- Ratmír Rath umírá. listopad 2014 - David Rath nese závěť ze srpna k notáři.

- David Rath nese závěť ze srpna k notáři. prosinec 2014 - Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví.

- Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví. přelom 2015/2016 - Michal Rath kvůli sporům o dědictví podává na bratra žalobu.

- Michal Rath kvůli sporům o dědictví podává na bratra žalobu. leden 2022 - rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 - David Rath měl podle něho dědit oprávněně

- rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 - David Rath měl podle něho dědit oprávněně březen 2022 – odvolání Michala Ratha proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 Součástí dědictví po Ratmírovi Rathovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012. Tehdy ho zadržela kvůli korupci, za kterou byl později odsouzen. Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že peníze naspořil jeho otec. Ten ostatně o peníze vedl soudní spor s ministerstvem vnitra.