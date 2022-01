Rozsudek o dědictví mě pobouřil, je nespravedlivý. Odvoláme se, říká po prohraném soudu Michal Rath

Expolitik David Rath zdědil majetek po otci Ratmírovi oprávněně a na základě platné závěti. Takový verdikt ve středu vynesl Obvodní soud pro Prahu 6 v dědickém sporu Rathových. Starší bratr Michal s nepravomocným rozsudkem nesouhlasí a chce se proti němu odvolat. „Považuji ho za nespravedlivý,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz. Praha 10:01 21. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři David (vlevo) a Michal Rathovi | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Co na verdikt soudu říkáte?

Rozsudek mě zcela překvapil a pobouřil. Považuji ho za nespravedlivý a zásadně s ním nesouhlasím. Soud neprovedl řádné dokazování. U toho mála, které provedl, byly zásadní formální a věcné vady.

Váš právní zástupce odvolání u soudu nepodal. Budete se odvolávat?

Soudu jsem se kvůli mému zdravotnímu stavu nemohl zúčastnit a domníval jsem se, že soud jednání z důvodu mé absence odročí. Nestalo se tak. Nemohl jsem tedy podat odvolání rovnou na místě, a vyjádřit tak mé pobouření a nesouhlas. Soud mi tedy neumožnil toto právo uplatnit, přestože o stavu mého zdraví je informován.

David Rath zdědil po otci veškerý majetek oprávněně. Soud zamítl žalobu jeho bratra Michala Číst článek

Musím teď vyčkat na vyhotovení celého rozsudku včetně odůvodnění a pak, s ohledem na něj, po poradě s mým právníkem podáme odvolání.

Soudkyně Irena Voštová v odůvodnění rozsudku řekla, že soud vycházel ze znaleckého posudku, který si nechala vypracovat policie a který potvrdil pravost závěti.

Znalecký posudek na údajnou závěť nebyl obsahově ani formálně v pořádku. Byl soudem pouze tlumočen, protože policie ho nechala vytvořit pro jiné účely. Myslím, že byl vypracován dávno před jednáním soudu, nikoli pro účely tohoto soudního jednání.

Vy jste posudek četl?

Neměl jsem možnost se s ním seznámit. Nevím, zda jej zpracoval soudní znalec. Mám z toho dojem, že řádně posuzoval jen pravost podpisu, a to srovnáním se vzory z jiných dokladů. Posudek byl vypracován pro účely policie. Ta asi ověřovala podpis pod textem, takže šlo pravděpodobně o zcela jiný účel.

Pro účely středečního soudního jednání bylo důležité, zda se jedná o holografickou závěť zcela psanou vlastní rukou. Zákon vlastnoruční sepsání celé závěti striktně vyžaduje. A to nebylo řádně posouzeno. Posudek nehodnotil text, což plyne i z toho, že se nezabýval mimo jiné zjevně opravovanými a dopisovanými částmi závěti.

Soud tedy podle mého názoru nevycházel z náležitého posudku, který by byl vypracovaný pro toto konkrétní jednání s příslušnými otázkami na zodpovězení znalcem.

Soud se odvolával ještě na posudek kardiologa…

Ten byl vypracován samostatně znalcem kardiologie, a to z důvodu posouzení otcova zdraví. Řešil, zda otec opravdu prodělal infarkt myokardu. A potvrdil, že skutečně těžký infarkt prodělal.

Svaz pacientů: Novým pacientským ombudsmanem pro střední Čechy a Prahu bude Rath Číst článek

Neposuzoval však, zda bylo reálné, aby byl otec schopný a způsobilý v tomto stavu sepsat závěť při krátkém sedmiminutovém čekání na sanitku. Mám za to, že to možné nebylo. Infarkt byl opravdu těžký a nikoliv lehký, jak udával bratr. Otec byl ohrožen akutně na životě, což z posudku plyne. Následně pak byl odvezen do Ústřední vojenské nemocnice, a pak urychleně do IKEMu k život zachraňujícímu operačnímu zásahu, která byl proveden a otec tehdy jen tak tak přežil.

Vy jste žádné další posudky nenavrhovali?

Navrhovali, a to opakovaně. Znalecký posudek, který by posoudil otcovu řádnou způsobilost k sepsání závěti v rámci zákona, například znalcem oboru psychologie, vypracován nebyl, přestože jsme ho jako nezbytný důkaz soudu opakovaně navrhovali.

Navrhovali jsme i řadu dalších důkazů, které jsou podle mě pro spravedlivé rozhodnutí soudu nutné a zásadní. Dosud však nebyly provedeny, a tedy nepovažuji tento rozsudek ani zdaleka za spravedlivý.

Jakým způsobem soud odůvodnil, že je nenechal vypracovat?

Soud nic nezdůvodňoval, pouze námi navržené důkazy neprovedl. Přitom měl vzhledem k značné délce řízení dostatečný časový prostor. Z tohoto důvodu považuji rozhodnutí soudu za zásadně nespravedlivé a v rozporu se zákonem. Ale netuším, proč takto soud postupoval, musím počkat na vyhotovení textu odůvodnění rozsudku.

Spor o dědictví srpen 2014 - Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví.

- Podle Davida Ratha sepisuje jeho otec závěť, v níž mu vše odkazuje. Podle Michala Ratha jde pouze o nevěrohodný cár papíru, pomocí něhož ho chce bratr připravit o jeho část dědictví. srpen 2014 - Dva dny po sepsání závěti se Ratmír Rath podstupuje operaci srdce.

- Dva dny po sepsání závěti se Ratmír Rath podstupuje operaci srdce. říjen 2014 - Ratmír Rath umírá.

- Ratmír Rath umírá. listopad 2014 - David Rath nese závěť ze srpna k notáři.

- David Rath nese závěť ze srpna k notáři. prosinec 2014 - Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví.

- Krátce před Štědrým dnem oznamuje David Rath bratrovi informaci o existenci závěti, která Michala Ratha připravuje o většinu dědictví. přelom 2015/2016 - Michal Rath kvůli sporům o dědictví podává na bratra žalobu. Součástí dědictví po Ratmírovi Rathovi by mělo být i osm milionů korun, které policie zabavila při domovní prohlídce u Davida Ratha v roce 2012. Tehdy ho zadržela kvůli korupci, za kterou byl později odsouzen. Bývalý hejtman dlouhodobě tvrdí, že peníze naspořil jeho otec.