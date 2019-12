10 největších výmluv desetiletí: Zemanova viróza, Haškovo chlapské slovo i Mynářův Ferda Mravenec

Zapíral do poslední chvíle. Účast na lánské schůzce Michal Hašek nechtěl potvrdit ani potom, co se přiznali jeho straničtí spojenci. „Chlapské slovo se drží,“ řekl k tomu po letech pro iROZHLAS.cz exhejtman ČSSD. Nabízí se ale i jiné řešení: podle opozice si Hašek vypnul telefon a zpráva o vyzrazení tajného setkání u prezidenta se k němu nedostala. Jaké další výmluvy zazněly v poslední dekádě z úst českých politiků? Přinášíme jejich přehled. velký přehled Praha 6:00 31. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výmluvy českých politiků uplynulé dekády podle výběru serveru iROZHLAS.cz. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

1. Hašek a lánská schůzka

„Je to fáma. Ta schůzka se neuskutečnila.“

29. říjen 2013, Česká televize

Od sněmovních voleb, ve kterých těsně vyhrála ČSSD, uběhly tři dny. A lídr tehdejší stranické opozice Michal Hašek stále nechtěl přiznat, že se krátce po oznámení volebních výsledků odehrála na Zemanově letním sídle tajná schůzka. Na ní se přitom zosnoval plán, jak svrhnout předsedu Bohuslava Sobotku.

Kabelky, anebo miliony v krabici od vína? 41 osobností českého práva vybralo kriminální kauzu desetiletí Číst článek

Setkání s prezidentem, který neměl Sobotku v oblibě, nechtěl Hašek potvrdit ani v okamžiku, kdy byl konfrontován s vyjádřením jeho spojence Milana Chovance, který vše doznal. Hašek se ještě nějaký čas zdráhal, pak ale i on šel s pravdou ven.

Proč Hašek tak dlouho zapíral? Server iROZHLAS.cz se na to s odstupem let zeptal některých aktérů tehdejší politické scény. Řešení nabídl bývalý brněnský radní Matěj Holan z Žít Brno. „Zkoušeli zosnovat puč a hodně lidí to namíchlo. Ani nám s kolegou Svatoplukem Bártíkem se to nelíbilo,“ popsal.

Na satirické stránce o Haškovi na facebooku proto zveřejnili z recese krátký inzerát s jeho telefonním číslem. „Ironicky jsme napsali, že pokud má někdo něco na srdíčku, ať se Michalovi neváhá ozvat. Zatelefonovat nebo mu poslat zprávu. V Praze a Brně byly i demonstrace na podporu Sobotky, inzerát měl tak silnou odezvu. Lidi jeho telefon naprosto zahltili zprávami a telefonáty,“ pokračoval Holan.

Telefon tak Hašek podle Holana raději vypnul, a to zrovna v době, když už vše prasklo. K němu se ale tato informace nedostala. „Šel do Interview k Daniele Drtinové a šel tam bez mobilu. Jeho spolupracovníci ho proto nemohli sehnat a říct mu, že Chovanec to práskl a začal se už omlouvat,“ doplnil Holan, který podle svých slov čerpá z vyjádření špiček sociální demokracie.

Redakce se na to zeptala i přímo Haška, ten se k tomu ale nevyjádřil. Pouze uvedl, že zpětně schůzku s prezidentem za chybu nepovažuje. Lituje však, že vyslyšel požadavek jednoho z účastníků a zatajil ji. „Při pozdějších odpovědích jsem tak dodržel čestné slovo dané kolegům. Chlapské slovo se drží. Zaplatil jsem krutou cenu, dostalo se mi nálepky lháře,“ reagoval na zaslané dotazy.

Hašek se tehdy za Lány omluvil, dnes ještě dodává: „ Neřeším minulost a soustředím se výlučně na budoucnost.“ Vedle Haška se setkání na zámku v Lánech účastnil z ČSSD také Milan Chovanec, Jeroným Tejc, Jiří Zimola a Zdeněk Škromach.

2. Babiš a Čapí hnízdo

„S Čapím hnízdem nemám nic společného. Nevím, komu to patří.“

21. října 2013, Respekt

Do sněmovních voleb zbývalo pár dní a s heslem „já nelžu“ se do vysoké politiky chystal velkopodnikatel a druhý nejbohatší Čech Andrej Babiš. Rozdával koblihy a sliboval, že konečně „bude líp“. A jeho protestní hnutí ANO luxovalo hlasy po celé republice.

V týdeníku Respekt tehdy vyšel Babišův profil a došlo i na středočeskou farmu. „S Čapím hnízdem nemám nic společného. Nevím, komu to patří,“ tvrdil. V té době se přitom už vědělo, že se společnost vydělila z holdingu Agrofert, který vlastnil, a že má anonymní majitele. „Nevím to z hlavy, farmu mají, myslím, nějací advokáti,“ stál si za svým.

O dva roku později však v dokumentu Matrix AB označil Čapí hnízdo za nejlepší projekt, co kdy vymyslel. „Napadlo mě to, když jsem s dětmi čekal ve frontě v pražské zoo na krmení koz. Byla tam obrovská fronta a já nesnáším čekání. Tak jsem si řekl, že udělám podobný projekt,“ prohlásil ve snímku.

Zlom přišel v roce 2016, když pod tlakem opozice na plénu sněmovny přiznal, že farmu vlastnil bratr jeho nynější manželka Moniky Martin Herodes a děti z prvního manželství Adriana Bobeková a Andrej Babiš mladší. „Nechtěl jsem ohrozit své děti, to nejcennější, co mám,“ zdůvodnil tehdy, proč o vlastnictví Čapího hnízda mlžil.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v březnu 2016 vysvětloval ve sněmovně, jak to bylo s čerpáním dotace na farmu Čapí hnízdo | Foto: Dan Materna / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Babiš v kauze Čapí hnízdo čelí obvinění z dotačního podvodu. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nařídil případ zkraje prosince znovu otevřít. Premiér navíc čelí obvinění z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Pokud by se jeho vina prokázala, hrozilo by mu až deset let za mřížemi. Babiš jakékoli pochybení od začátku odmítá.

3. Grospič a tanky v ulicích

„A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod.“

24. října 2019, Český rozhlas Plus

Když poslanci letos v říjnu hlasovali, aby se 21. srpen stal významným dnem k připomínce obětí invaze vojsky bývalé Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, jediní, kdo se postavil proti, byli komunisté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Věry Štechrové

„Nejednalo se o okupaci,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus ještě před hlasováním místopředseda KSČM Stanislav Grospič. A nezůstal jen u toho. Tvrdil, že lidé, kteří ten den zemřeli, nebyli oběti sovětské invaze, ale vesměs dopravních nehod. Celý rozhovor si můžete poslechnout vlevo v boxu.

„Vedení tehdejší KSČ v čele s Alexandrem Dubčekem danou situaci nezvládlo. A oběti? To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ prohlásil Grospič.

Posléze ovšem otočil, svá slova označil za nešťastná a omluvil se. „Mrzí mě, jak byla má slova vnímána a šířena některými sdělovacími prostředky, a velice se za ně omlouvám,“ uvedl.

4. Rath a krabice od vína

„Tady jsem od kolegyně dostal víno.“

14. května 2012, policejní záznam



Když bývalého středočeského hejtmana ČSSD Davida Ratha zdržela před sedmi lety před domem Kateřiny Pancové a Petra Kotta zásahová jednotka, tvrdil, že si odnáší krabici s vínem. „Mám za to, že je tam víno. Kolegyně mi řekla, že mi dává víno, že ho dostala od někoho, tak jestli chci. Já jsem jí na to řekl, máš dobré víno, proč ne,“ prohlásil. Uvnitř přitom bylo celkem sedm milionů korun. V příruční tašce pak měl zbraň a teleskopický obušek.

Komunikace Ratha s policisty proběhla následovně:

„Co je tedy tady v té tašce?“

– „Mám za to, že je tam víno. Kolegyně mi řekla, že mi dává víno, že ho dostala od někoho, tak jestli chci. Já jsem jí na to řekl, máš dobré víno, proč ne.“

„Tak víno to nebude.“

– „Ježíš, to je zajímavé.“

„Na místě v krabici zjištěna finanční hotovost v balíčkách, napočítáno. Tady je ještě taška příruční, zbraň, teleskopický obušek.“

Fotogalerie (11)







Rath do vězení nastoupil až letos v říjnu. Tedy až sedm let potom, co ho policisté se sedmimilionovým úplatkem přistihli. Soud mu za korupci při veřejných zakázkách ve Středočeském kraji vyměřil sedmiletý trest vězení. Rath po celou dobu jakékoli provinění odmítal.

Když se server iROZHLAS.cz v posledních týdnech ptal osobností českého práva, která krimikauza nejvíce rezonovala končící dekádou, odpověď jednoznačně byla korupční kauza Rath. Celý žebříček, jak ho sestavili zástupci bezpečnostní komunity i právnického světa, můžete číst ZDE.

5. Zeman a viróza

„Velké množství pracovních schůzek, různých pietních aktů a státnických akcí v posledních dnech a bohužel lehká viróza se trochu podepsaly na panu prezidentovi.“

9. května 2013, Pražský hrad



Když před šesti lety odemykal prezident Miloš Zeman korunovační klenoty, působil značně unaveně. Měl vrávoravý krok, nepřítomný pohled i orosené čelo. Tehdejší mluvčí Hradu Hana Burianová to posléze vysvětlila tím, že prezident měl nabitý program a lehkou virózu.

Tehdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS), která patřila mezi sedmero klíčníků, ovšem potvrdila původní podezření. Ze Zemana byl podle ní cítit alkohol. „Byla jsem těsně vedle něj a z toho dechu cítíte, jestli má virózu, nebo je tam jiný důvod,” uvedla v DVTV.

Prezident Miloš Zeman vypadal v roce 2013 během vynesení korunovačních klenotů znaveně | Foto: Petr Hloušek / Právo | Zdroj: Profiedia

Nynější šéf poslanců TOP 09 Mirek Kalousek, tehdy ministr financí, to v té době pro Lidové noviny glosoval slovy: „Já jsem to sice neviděl, ale v pátek jsem slyšel, že chybělo málo a ke korunovačním klenotům, koruně, žezlu a jablku, přibyla ještě šavle.“

Několik hodin před slavnostním vyzdvižením korunovačních klenotů se Zeman zúčastnil recepce na ruské ambasádě. Tam ale ještě působil, že je ve formě.

6. Zeman a Peroutkův článek

„Přesně si pamatuji, že článek s tímto titulkem byl vlevo dole.“

19. února 2015, beseda s občany



Posléze Zeman vyvolal silnou odezvu i ve vztahu k domácímu dění. Při projevu k výročí konce holokaustu v roce 2015 totiž řekl, že novinář Ferdinand Peroutka napsal v časopisu Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Posléze doplnil legendární větu, že ho viděl v časopise Přítomnost vlevo dole.

Rozhodnutí v kauze Peroutka: stát se za Zemanovy výroky nemusí zatím omlouvat Číst článek

„Před více než třiceti lety jsem po několik měsíců v Klementinu pročítal časopisy Přítomnost. A protože mám fotografickou paměť, přesně si pamatuji, že článek s tímto titulkem byl vlevo dole,“ prohlásil na besedě s občany v Trutnově.

Zeman Peroutkovi zároveň přisoudil výrok „Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky“. Posléze se ukázalo, že autorem citátu je Jan Stránský. Článek v Přítomnosti se Pražskému hradu nalézt nepodařilo, podle historiků neexistuje.

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová se od té doby dožaduje omluvy. Původně žalovala prezidentskou kancelář. Po zásahu Nejvyššího soudu musela žalobu přesměrovat na ministerstvo financí. Zeman je na vlastní žádost vedlejším účastníkem sporu.

7. Kocourek a odklonění majetku

„Veškeré prostředky jsou moje, rodinné nebo historické. Svěřil jsem je do správy Key Investments jen proto, abych je odklonil od případných problémů s mou složitou situací v roce 2008.“

9. listopadu 2011, tisková konference



Ministr průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase Martin Kocourek (oba ODS) se tímto výrokem snažil vysvětlit původ 16 milionů na bankovním kontě jeho matky. Nejdříve totiž tvrdil, že si je vydělala sama obchodováním s dluhopisy prostřednictvím společnosti Key Investments.

Nečas to ale považoval za podezřelé. Kocourek proto přišel s novým vysvětlením: peníze odklonil v době rozvodu kvůli manželce.

Aféra Kocourka stála nejen post ve vládě. Policie exministra i jeho matku posléze obvinila z poškozování věřitele. Před soud ale nedošli, státní zástupce nakonec stíhání zrušil pro nedostatek důkazů.

Exministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek z ODS | Foto: Zbyněk Pecák / CNC | Zdroj: Profimedia

8. Rozner a zabrušování

„Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho nemusel zase vybrušovat a neřekl něco špatně. Já nechci nic ovlivňovat a čekám, co Tomio pro nás vyjedná.“

25. říjen 2017, Mf Dnes



Poslanec a expert SPD na kulturu Miloslav Rozner tak odpovídal v deníku Mladá fronta Dnes na otázku, jak si představuje povolební strategii hnutí. Zákonodárce, který usedl po volbách v mandátovém a imunitním výboru, si za tento výrok vysloužil posměch na sociálních sítích i ze strany politické konkurence.

Miloslav Rozner nerad zabrušuje a vybrušuje. Je to král!

Já z té sebranky prostě nemůžu... #spd pic.twitter.com/ZUykI68JPJ — Běžící češtinář (@bezicicestinar) 25. října 2017

Závažnějšího přešlapu se však Rozner dopustil loni, kdy označil romský koncentrační tábor v Letech za „neexistující pseudokoncentrák“. Toto spojení použil při kritice odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech. Sešlo se kvůli tomu hned několik trestních oznámení. Podněty mířily i na předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten uvedl, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se za své vyjádření částečně omluvil.

Policie nejprve trestní oznámení odložila. Státní zastupitelství jí ale vrátilo případ k opětovnému prověření. Policie proto požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání Roznera kvůli výrokům o romském táboře k trestnímu stíhání, dolní komora to ale odmítla. Je tak nadále chráněn poslaneckou imunitou.

9. Krnáčová a zpovykaní Pražané

„Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál.“

10. březen 2018, Novinky



Bývalá pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) se tímto výrokem snažila v rozhovoru pro Novinky ilustrovat, že hlavní město je na tom ve srovnání se zahraničím ještě dobře. Za svoje vyjádření schytala plno kritiky, a to i ze strany premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

O měsíc později oznámila, že nebude post v čele Prahy obhajovat.

Připomeňme jen zpovykaným Pražanům některé dopravní problémy v hlavním městě:

Vedení hlavního města v lednu 2018 v noci uzavřelo pro automobily i tramvaje Libeňský most. Část soumostí totiž byla v havarijním stavu.

Dosud není dokončený Pražský okruh. Více o nesplněných slibech v přehledu zde

Po skoro dvou letech od zřícení Trojské lávky v Praze začali dělníci se stavbou nové mostní konstrukce. Původní most přes Vltavu se zřítil v prosinci 2017, při pádu se zranili čtyři lidé. Nová lávka by měla být dokončená v roce 2020.

Prahu od roku 2021 čeká rozsáhlá oprava Barrandovského mostu, která potrvá čtyři roky. Přes tuto nejvytíženější dopravní stavbu v Česku projede denně okolo 144 tisíc aut.

Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

10. Mynář a Ferda Mravenec

„Nejsem tu od toho, aby mě jednou vyzývala paní poslankyně, podruhé paní Mazancová, potřetí Ferda Mravenec, pak ještě někdo.“

15. července 2015, Lidovky

Věta prezidentova kancléře Vratislava Mynáře směřovala k výzvě poslankyně Věry Kovářové z TOP 09 a zazněla v rozhovoru s novinářkou Hanou Mazancovou, tehdy ještě píšící pro server Lidovky.cz.

Pět let trvalo, než Mynář zveřejnil svoje majetkové přiznání. Jako vysoce postavený státní úředník ve službách Pražského hradu měl přitom podat oznámení už při vstupu do funkce.

Bránil se mimo jiné tím, že v zákoně není uvedeno, jakému úřadu ho má poslat. Majetkové přiznání zveřejnil to až poté, co mu to nařídil soud. Dokument se v centrálním registru objevil v listopadu 2017, tedy jen krátce před koncem prvního funkčního období Miloše Zemana.

11. Bonus: jiný hrníček

„Omlouvám se, že jsem vám kecal, šéfe. Slyšel jsem hluk, tak jsem ho dal do jiného hrníčku.“

9. září 2015

Legendární větu, kterou v pořadu televize Prima Ano, šéfe! pronesl kuchařský učeň, měla obrovský ohlas a na sociálních sítích strhla i lavinu parodií. Mladík se tak bránil kritice Zdeňka Pohlreicha, že babičce ukradl zlatý řetízek. Bonusovým příspěvkem uzavíráme velký přehled nejvýraznějšách výmluv posledních deseti let.