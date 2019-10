Zubaře už mám za sebou, do vězení nastoupím, řekl Rath. Stále chce očistit své jméno v ‚politické kauze‘

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD David Rath má v pondělí do 18.00 nastoupit do ruzyňské věznice. Před nástupem ještě ale navštívil stomatologa a informoval novináře, jak bude dále v kauze dále pokračovat. „Jsem ochoten vést ten boj dál, protože vidím, že je to politický proces,“ poznamenal Rath ke své kauze za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Praha 13:04 7. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath v pondělí nastoupí do ruzyňské věznice. | Foto: Khalil Baalbaki

Rath navštívil ještě v pondělí dopoledne stomatologickou ordinaci. „Zubaře už mám za sebou, proběhlo to dobře,“ uvedl Rath pro Radiožurnál. Stomatolog mu doporučil věc dále řešit s Vězeňskou zdravotní službou. „Dá se říci, že to zakonzervoval. Lze s tím pár týdnů fungovat,“ dodal Rath.

I z vězení chce dál bojovat. „Chci se pokusit prokázat, když ne před českými orgány tak v mezinárodními kontextu, jak je český represivní systém shnilý, zkorumpovaný, účelový a jak pracuje na zakázku,“ pokračoval Rath.

„Já jsem mimo jiné odsouzen za poškození Evropské unie, přitom OLAF to šetřil a dospěl k tomu závěru, že žádná škoda ani nic jiného se nestalo. Zatímco v jiné kauze shodou okolností premiéra Babiše došel OLAF k úplně něčemu jinému a ten byl v podstatě v tomto kole osvobozen,“ připomněl Rath kauzu premiéra Andreje Babiše (ANO) Čapí hnízdo, ve které městský státní zástupce rozhodl zastavit trestní stíhání.

Bývalý hejtman také v poledne uspořádal v Hostivici malý tiskový briefing. Na něm uvedl, že nezaplatil sankci deset milionů korun, kterou mu uložil soud za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Potvrdil novinářům, že do vězení k odpykání sedmiletého trestu nastoupí v pondělí do 18.00.

Mezinárodní ostuda

Rath Radiožurnálu řekl, že „proti zvůli neprávního státu a takovému bezpráví v České republice“ nemůžete mít žádnou taktiku. „Ve finále to tedy může za pár let skončit i strašnou mezinárodní ostudou, protože toto je do nebe volající. Musíme vyčerpat možnosti České republiky přes Nejvyšší soud, Ústavní soud a poté může přejít na mezinárodní platformu,“ popsal Rath, jak bude dál se svými advokáty v případě pokračovat.

Výzvu k nástupu do výkonu trestu doručili policisté minulý týden, podle Ratha bylo nestandardní, že mu soudce neposlal dokument poštou. Také pětidenní lhůtu na nástup označil bývalý politik za velmi krátkou.

Soud poslal v Rathově kauze do vězení i bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra. Každý má zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie ho zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína.

Advokát Kottových Tomáš Sokol se nemůže k jejich nástupu do vězení vyjadřovat. Klienti ho nezbavili mlčenlivosti. Není tedy jasné, zda už si trest odpykávají.