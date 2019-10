David Rath nastoupí do vězení nejpozději v pondělí večer. Výzvu mu doručili policisté v civilu

Výzvu k nástupu do věznice Rathovi policisté v civilu doručili v úterý, Rath to považuje za nestandardní a nepřiměřeně rychlé.

„Standardně by měl asi nejdřív rozhodnout Nejvyšší soud o těch námitkách podjatosti, které jsme dali na vrchní soud. Na Nejvyšším soudu to leželo, nerozhodl o tom, po měsíci to poslal krajskému soudu, ten za mnou obratem poslal policejní skupinu, běžně se to posílá poštou,“ popsal Radiožurnálu.

Ratha pravomocně odsoudil pražský vrchní soud letos v červnu. Uložil mu taky desetimilionovou pokutu. Část trestu si už bývalý hejtman odseděl ve vazbě.

V kauze bylo kromě Ratha obžalováno dalších deset lidí. Také některé z nich uznal soud vinnými. Bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra poslal na šest let do vězení. Každý má rovněž zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici.

Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie bývalého hejtmana zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína.

Rath a Kottovi figurují i v takzvané druhé větvi korupční kauzy. Bývalý středočeský hejtman si podle obžaloby spolu s Kottovými domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice.

Obžalovaní jsou i další podnikatelé, manažeři a několik firem. Soud začal tuto větev projednávat letos v lednu.