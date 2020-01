Manželé Kottovi rozdávají majetek. Zbavili se domu, kde schovávali desítky milionů korun ve sklepě

Ústřední trojice korupční aféry ve Středočeském kraji se zbavuje svých nemovitostí. Davidu Rathovi i manželům Kottovým hrozí propadnutí veškerého majetku, což v druhé větvi jejich kauzy nyní požaduje státní zástupce. V době, kdy padne rozsudek, ale možná nebude co zabavovat. Kottovým totiž už nepatří například dům v Rudné, kde se trojice setkávala. Server iROZHLAS.cz to vypátral v katastru nemovitostí. Praha 5:45 22. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kott a Kateřina Kottová (dříve Pancová) a jejich advokát Tomáš Sokol | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Petr a Kateřina Kottovi na konci minulého roku využili moment, kdy jim úřady uvolnily majetek, aby některé své nemovitosti převedli na třetí osoby. Nemovitý majetek Kottovým zajistily, když začalo vyšetřování korupční kauzy okolo bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Právě tuto trojici obžaloba označila za ústřední postavy celé aféry.

Poté, co je soud v první kauze pravomocně poslal do vězení (Ratha na 7 let, Kottovi shodně na 6 let), začal zadržovaný majetek uvolňovat. Mohli tak nemovitostmi znovu svobodně nakládat. Souběžně ale u Krajského soudu v Praze všichni tři stojí v pozici obžalovaného v takzvané druhé větvi kauzy.

V tomto soudním procesu státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Pražák navrhl navýšení jejich stávajícího trestu, ale také úplné propadnutí majetku. Ovšem pokud při vynášení rozsudku vyhoví soud žalobci, tak stát už možná nebude mít co zabavit.

„Mám za to, že převedením majetku skutečně může být uložení navrhovaných trestů částečně zmařeno,“ uvedl Pražák. Dodal, že případné zajištění majetku Kottových a Ratha tentokrát nebylo v kompetenci státního zastupitelství, jelikož už probíhá soudní jednání.

iROZHLAS.cz proto oslovil Krajský soud v Praze s dotazem, proč soud nepostupoval stejně jako dřív. „V případě takzvané druhé větve je třeba si uvědomit, že skutky v ní stíhané jsou kvantitativně i kvalitativně odlišné, než tomu bylo ve větvi první, a případná opatření soudu musí vždy vycházet z povahy dané věci,“ uvedla k nezajištění majetku Kottových a Ratha mluvčí Krajského soudu v Praze Hana Černá.

Pražák minulou středu před krajským soudem uvedl, že pro obžalované požaduje přísné tresty, protože se dopustili závažné korupční trestné činnosti. „Výše slíbených a převzatých úplatků se pohybovala v řádech desítek milionů korun. Jednalo se o zakázkách za stovky milionů,“ prohlásil.

Dodal, že pokud se lidé nezačnou bát trestů za korupci, nemůže být nikdy vymýcena. „Mám za to, že závažnosti trestné činnosti by měl odpovídat i druh a výše trestů. Jde o individuální i kolektivní prevenci,“ řekl.

Korupční základna

Kateřina Kottová většinu svého nemovitého majetku přepsala v prosinci na svého otce. Darovala mu například luxusní byt na pražském Smíchově, ale zbavila se mimo jiné i rodinného domu v Rudné u Prahy.

Právě v něm se manželé Kottovi setkávali s Davidem Rathem a domlouvali své další kroky. Nevěděli ale, že policie dům odposlouchávala.

Dům v Rudné byl také dějištěm nejznámějšího momentu korupční kauzy. David Rath tam převzal v krabici od vína sedm milionů korun, se kterými ho potom před domem zadržela policie. Další miliony pak policisté zajistili uvnitř domu, do kterého krátce po Rathově zatčení vstoupili.

Uvnitř domu detektivové našli o poznání více bankovek než v Rathově krabici od vína. Celkem policisté zajistili v hotovosti přes 30 milionů korun. Ukryli je ve sklepě.

Kromě zmíněných dvou nemovitostí Kateřina Kottová na svého otce převedla další tři, v některých měl její otec vlastnický podíl už dříve. Jednu nemovitost a pozemky v Jílovém u Prahy pak dvojice vlastní napůl. Petr Kott zcela převedl jednu nemovitost. Momentálně je veden jako vlastník poloviny chaty v Bakově nad Jizerou, patří mu také pozemky, zejména zemědělská půda, v okolí Bezdězu.

Vstupní branka a garáž u domu Kottových v Rudné u Prahy. Samotný dům je z ulice kvůli vzrostlým stromům na zahradě schovaný. | Foto: Martin Zíta | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nezlobte se, nebudu k tomu vůbec nic říkat. Nejsem zbaven mlčenlivosti. Navíc jde o velmi citlivé téma,“ řekl k majetkové situaci manželů Kottových pro iROZHLAS.cz v krátkém telefonickém rozhovoru jejich obhájce Tomáš Sokol.

Rath se nebojí

Majetkem hýbe také David Rath. Podle jeho obhájce Romana Jelínka ale ne z důvodů, že by se obával možného úplného propadnutí majetku. „Jsme přesvědčení, že takový trest neprojde,“ řekl Jelínek pro iROZHLAS.cz. Připomněl zároveň rozhodnutí krajského a vrchního soudu v první větvi kauzy.

Už tehdy žalobci požadovali propadnutí veškerého majetku. Soudy jim ale nevyhověly, majetek podle nich trojice nezískala díky trestné činnosti. „Nedovedu si představit, že po těchto rozhodnutích by tentýž soud (Krajský soud v Praze, pozn. red.) nyní rozhodl, že propadnutí majetku přichází v úvahu,“ řekl Jelínek. Možnost, že by jeho klient přišel o veškerý majetek pak označil za „drakonický trest“.

Rath a Kottovi kromě několikaletého odnětí svobody odešli od soudu také s peněžitými tresty. Kottovi už své patnáctimilionové tresty zaplatili, Rath má uhradit 10 milionů, které si po dohodě se soudem rozdělil do dvou splátek.

Právě peněžitého trestu se podle Jelínka týkají pohyby s Rathovým majetkem. Proto ho prý prodává, na rozdíl třeba od Kottové, která své podíly otci darovala. Ratha od Kottové odlišuje také to, že jeho podíly ještě nového majitele nemají. Týká se to třeba jeho rodinného domu v Hostivici a dalších nemovitostí v téže obci.

„Cílem je vygenerovat peníze. Klient dělá všechno pro to, aby peněžitý trest splatil. Budou použity peníze, které byly zajištěny u doktora Černého na účtu (Adam Černý – jeden z Rathových obhájců, pozn. red.) a prostředky, které získá z prodeje nemovitostí. Kromě pěti milionů, které mu zajistili, a navíc patří do společného jmění majitelů, žádné prostředky reálně nemá,“ dodal Jelínek.