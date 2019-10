Doma už za dva roky. ‚O propuštění může Rath žádat po půlce trestu. Změnil se zákon,‘ upřesňuje Jelínek

David Rath může o podmíněné propuštění žádat po polovině trestu. Vězení by tak mohl opustit už v roce 2021.

Přísnější sazba odsezení dvou třetin trestu pro jeho provinění už neplatí. Změnil se zákon. „Dvě třetiny jsou jen pro v zákoně vyjmenované trestné činy. Hospodářské tam zmíněné nejsou,“ upřesnil své dřívější vyjádření pro iROZHLAS.cz Jiří Jelínek z katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

David Rath v Hostivici před nástupem do vězení. Opustit by ho mohl už za dva roky.

David Rath nastoupil v pondělí do vězení. Plných sedm let, které mu soud uložil, ale za mřížemi nejspíš nestráví. Server iROZHLAS.cz ve středu s odvoláním na vyjádření vedoucího katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Jiřího Jelínka a advokáta a bývalého státního zástupce Jana Vučky napsal, že Rath může být podmínečně propuštěn po odpykání dvou třetin trestu. Samotná kvalifikace zvlášť závažného zločinu už ale na naplnění této podmínky nestačí. Od začátku sedmiletého procesu se změnily zákony a dlouho platné pravidlo se změnilo, opravil své tvrzení Jiří Jelínek.

Po pondělním nástupu Davida Ratha do vězení k sedmiletému trestu odnětí svobody se mimo jiné řeší, jak dlouho bude skutečně ve vězení v souvislosti s podmíněným propuštěním. Kdy o něj může požádat?

Odpověď najdeme v ustanovení paragrafu 88 a jeho prvním odstavci písmena „a“ českého trestního zákoníku. Podmíněně propuštěn může být, pokud vykonal alespoň polovinu uloženého trestu odnětí svobody.

Nemusí tedy o propuštění žádat až po dvou třetinách vykonání trestu?

Český trestní zákoník, v relativně novém znění, obsahuje pravidlo, že odsouzený může být propuštěn nejdříve po vykonání dvou třetin uloženého trestu. Týká se to ovšem pouze taxativně uložených trestných činů. Zločiny, za které byl odsouzen, například poškození finančního zájmu Evropské unie, tam uvedeny nejsou. Propuštěn tedy může být po vykonání poloviny trestu.

Před změnou zákona to bylo jak?

Dlouho platilo, že dvě třetiny byly vázané ke spáchání zvlášť závažného zločinu. Takového, který by dnes vyžadoval, aby horní hranice trestní sazby byla nejméně 10 let. V rámci změny podmínek pro, řekněme, resocializaci a převýchovu odsouzeného byly ale dvě třetiny ponechány pouze pro taxativně vyjmenované trestné činy. Mezi ně patří vražda, zabití, neoprávněné odebrání orgánů a tak dále. Žádný z hospodářských trestných činů, kterých se doktor Rath dopustil, tam ale není.

Když kauza bývalého středočeského hejtmana přišla k soudu, platila ještě stará verze zákona. To tedy roli nehraje?

Nehraje, protože se bude vše posuzovat podle právní úpravy, která je příznivější. A příznivější je ta současná, takže roli to opravdu nehraje.

Roli v tom, kolik let stráví Rath ve vězení, ale hraje také jeho pobyt ve vazbě...

Vazba se mu započte do toho uloženého trestu. Byl v ní rok a půl. O to se tedy výkon trestu odnětí svobody sníží a po polovině může být propuštěn.