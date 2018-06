Mám informace o obsahu rozsudku přímo ze senátu, dostanu stejný trest jako minule, tvrdí Rath

Těsně před vyhlášením opakovaného rozsudku ve své korupční kauze přichází David Rath s dalším výpadem proti soudnímu senátu. Bývalý politik tvrdí, že k němu s předstihem unikly informace z verdiktu, který má ve středu teprve zaznít. Podle Ratha z něj vyplývá, že ho čeká stejně vysoký trest jako v prvním rozsudku, později zrušeném vrchním soudem. Krajský soud v Praze informaci nechtěl komentovat. Původní zpráva Praha 18:00 26. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Rath u Krajského soudu v Praze | Zdroj: ČTK

„Podle toho, co víme, je to rozhodnuto stejně jako před třemi lety. Bude zopakován rozsudek v identických intencích. Maximálně se to bude lišit jen kosmeticky,“ tvrdí Rath. Dokonce prý zvažoval, že rozsudek přednese o den dříve než soudce Robert Pacovský.

Před třemi lety expolitika potrestal kvůli korupci osmi a půl lety a propadnutím 22 milionů korun. Nyní mu státní zástupce navrhl osm až devět let vězení a propadnutí veškerého majetku.

Odvolací vrchní soud totiž první verdikt zrušil kvůli údajné nezákonnosti odposlechů, klíčového důkazu obžaloby. Do případu pak promluvil Nejvyšší soud, podle něhož naopak lze odposlechy použít.

Soudní kolečko se tak vrátilo ke krajské instanci, u níž se obžaloba a obhajoba přela, k názoru jakého nadřízeného soudu se přiklonit. Soudce Pacovský však naznačil, že se hodlá řídit rozsudkem Nejvyššího soudu. Stejného názoru je i obžaloba, podle níž je usnesení vrchního soudu nezákonné, a odposlechy tak lze jako důkaz využít.

‚Ignorují vrchní soud‘

V tomto duchu se podle Ratha nese i nový verdikt. „Ignorují rozhodnutí vrchního soudu, budou spoléhat na rozhodnutí Nejvyššího soudu, byť nemá mít dopad na tuto kauzu,“ popisuje Rath údajný obsah druhého rozsudku krajského soudu. Odkud k němu unikl, však neprozradil.

„Vy taky svoje zdroje neříkáte, pro ty lidi by to byl skandál. Máte tam přísedící, máte tam soudce, ti mají nějaké známé, příbuzné, s nimiž různě hovoří. Při znalosti původního rozsudku a při informacích přímo ze senátu ale vím, jak ten rozsudek vypadá,“ uvedl Rath.

Krajský soud na jeho tvrzení odmítl reagovat. „Ke sdělení doktora Ratha se nemůžeme nijak vyjádřit,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Jitka Vlnová.

Soudce Robert Pacovský | Foto: Filip Jandourek

Na senát neútočí poprvé

Hejtman obžalovaný kvůli úplatkům v souvislosti se stavebními a zdravotnickými zakázkami ve Středočeském kraji na soudní senát vedený Pacovským útočil opakovaně. Vrchní soud dokonce konstatoval, že Rath soudce Pacovského šikanuje. Hned na úvod opakovaného hlavního líčení stíhaný exhejtman například prohlásil, že předseda senátu je podjatý, protože ho „zaslepila nenávist“.

Na soudce takto útočil kvůli epizodnímu angažmá jeho strýce, advokáta Michala Pacovského, v probíhající kauze. Rath krátce před vynesením prvního rozsudku oznámil, že odebral moc svým dosavadním obhájcům a zastupuje ho Michal Pacovský.

Navrhované tresty v kauze Rath David Rath (bývalý středočeský hejtman a vrcholný politik ČSSD): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Kateřina Kottová (lékařka, exšéfka kladenské nemocnice): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Petr Kott (lékař, exnáměstek krajských nemocnic, exposlanec): osm až devět let vězení, propadnutí majetku

Lucia Novanská (členka společnosti ML Compet, která organizovala zmanipulované soutěže): pět až šest let vězení, pokuta jeden milion korun

Ivana Salačová (podnikatelka ve stavebnictví, firma Fisa): tříletá podmínka, pokuta až milion korun

Pavel Drážďanský (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení, propadnutí více než dvou milionů korun

Tomáš Mladý (manažer stavební firmy Konstruktiva Branko): pět let vězení

Václav Kovanda (manažer stavební firmy Pohl): tříletá podmínka s odkladem na čtyři až pět let, pokuta 500.000 korun

Martin Jireš (manažer zdravotnické firmy Puro-Klima): pět až šest let vězení, propadnutí části majetku

Jindřich Řehák (jednatel zdravotnické firmy Hospimed): pět let vězení, pokuta milion korun

Jan Hájek (manažer zdravotnické firmy B. Braun Medical): tříletá podmínka, pokuta až 800.000 korun

Advokát ale soudu oznámil, že Ratha nezastupuje. Rath a jeho obhájci ho prý oklamali. Myslel si, že má bývalého politika zastupovat v jiné kauze. Podle Ratha však lže. „Jak mě může soudit soudce, jehož rodinný příslušník o mně a mých obhájcích prohlašuje, že jsme ho oklamali?“ pronesl v soudní síni Rath.

Poukázal také na fotografii, na níž je soudce Pacovský zachycen se sklenicí piva. „Nepřeji si, aby mě soudil soudce, který se nechává fotografovat, když neplní povinnosti soudce. Mám právo požadovat, aby můj případ řešil soudce, který požívá vážnosti a jehož vážnost není snižována tím, že internet je plný fotografií, kde spí u půllitru piva,“ pronesl Rath.

V minulosti si stěžoval i na údajnou podjatost jednoho z přísedících, který se podle něj během jeho výpovědi ironicky usmíval. U dalšího člena senátu zase obhajoba namítala podjatost kvůli odborné spolupráci s policií.

Neví, jestli přijde

Druhý rozsudek nad Rathem a dalšími 10 lidmi zazní u krajského soudu ve středu dopoledne. Bývalý hejtman ještě v úterý ráno podle svých slov netušil, zda si ho přijde vyslechnout osobně nebo se stejně jako z vyhlašování prvního verdiktu omluví. „Mám ještě večer poradu s advokáty, s nimiž budu dolaďovat postup, takže zatím ještě nevím. Platí, že my rozsudek známe, takže odpadá část seznámení s rozsudkem, protože víme, jak to bude,“ předeslal.

Podle státního zástupce on a další obžalovaní v čele s někdejší ředitelkou kladenské nemocnice Kateřinou Kottovou (dříve Pancovou) a jejím partnerem, exposlancem Petrem Kottem byli hlavami korupčního systému ve Středočeském kraji.

„Nastavili systém, kterým soustavně a plánovaně ovlivňovali průběh zadávacích řízení. Kottovi koordinovali a řídili trestnou činnost, sami se jí aktivně účastnili, a to se souhlasem Ratha. Jeho o všech ovlivněných zakázkách informovali a s ním je probírali,“ řekl u soudu státní zástupce. Kottovým navrhl stejné tresty jako exhejtmanovi.

Obžaloba se týká například rekonstrukce zámku Buštěhrad na Kladensku, budovy gymnázia v Hostivici, nákupu vybavení do kladenského domova pro seniory nebo kolínské, mladoboleslavské či kladenské nemocnice.